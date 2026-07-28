Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori antes de la asunción presidencial en Perú

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El presidente Javier Milei, y la flamante jefa de Estado en Perú, Keiko Fujimori, se reunieron este martes en el palacio de gobierno en Lima, en un encuentro bilateral que tuvo lugar durante la jornada de asunción de la nueva mandataria peruana.

Milei estuvo acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el Canciller Pablo Quirno. También participó del encuentro el canciller peruano, Carlos Espá.

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“En el encuentro se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación”, destacó la cuenta de la cancillería de Perú en X.

El viaje del mandatario argentino se dio en medio de los cruces diplomáticos que mantuvo con Brasil. “Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”, fue el mensaje que le transmitió ese fin de semana el presidente Javier Milei al senador Flavio Bolsonaro, principal competidor de Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 4 de octubre por la presidencia de Brasil. Bajo ese objetivo, el libertario estuvo presente ese martes en la jura de la recientemente electa Keiko Fujimori en Perú, en lo que configuró un nuevo aliado regional del Gobierno.

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Milei y Fujimori en Torre Tagle (Cancillería de Perú)

El corrimiento ideológico hacia la derecha que atravesó el continente y que sumó nuevos exponentes con los triunfos de Fujimori y de Abelardo de la Espriella en Colombia entusiasmó a la Casa Rosada, que apostó a impulsar la creación de un bloque regional liderado por Milei, uno de los primeros exponentes del liberalismo en los últimos años.

Al respecto, hubo quienes creyeron que la ceremonia de jura podría oficiar de puntapié inicial para sentar las bases de un espacio que aglutinara a todas las expresiones en una especie de reedición del Grupo de Lima. “El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina, al estilo del Grupo de Lima. No solo se están eligiendo gobiernos alineados, todos mantienen vínculos estrechos con la Argentina”, sostuvo ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

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El presidente argentino considera una aliada regional a Fujimori para recrear una "ola azul" en la región

Keiko Fujimori asume este martes 28 de julio la presidencia del Perú en una jornada que concentra la jura ante el Congreso, la toma de mando y la conformación de su primer gabinete, en medio del 205.° aniversario de la Independencia y con la promesa de enfrentar la criminalidad y el fenómeno climático El Niño, que los meteorólogos prevén como el más devastador en décadas.

La nueva jefa de Estado llega al poder tras imponerse en junio por menos de 50.000 votos sobre el dirigente de izquierda Roberto Sánchez. Con esa victoria, se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para liderar el país, después de cuatro campañas presidenciales y de tres derrotas previas en balotaje.

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El encuentro en la Torre Tagle ocurrió durante la jornada de asunción de Fujimori como presidenta de Perú

El acto central de mayor peso institucional se realiza tradicionalmente en el hemiciclo del Congreso de la República. Allí juran los jefes de Estado, asumen el cargo, les imponen la banda presidencial, se interpreta el Himno Nacional y la juramentación de los vicepresidentes.

La agenda oficial del día reúne ceremonias religiosas, encuentros diplomáticos, sesiones solemnes y actividades protocolares en Lima. La secuencia culminará por la tarde con la juramentación del primer Consejo de Ministros y una recepción para los asistentes a la Transmisión del Mando Supremo 2026 en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

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Pablo Quirno, Karina Milei, Javier Milei, Keiko Fujimori y Carlos Espá en Torre Tagle (Cancillería de Perú)

La jornada empezó con la Misa Solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. A esa ceremonia no asistió la presidenta electa, sino el mandatario saliente.

Durante ese oficio, el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, recordó a los muertos durante las protestas antigubernamentales ocurridas entre 2020 y 2025. La mención se produjo en el marco de las celebraciones por el 28 de julio.

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Antes de jurar como presidenta sostuvo reuniones con jefes de Estado en el Palacio de Torre Tagle, entre ellas con el presidente Milei.

La jura de los integrantes del nuevo gabinete ministerial está programada de manera aproximada para las 16:30 de este martes en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

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Keiko Sofía Fujimori Higuchi asumirá formalmente la conducción del país este 28 de julio. Lo hará con una agenda que va desde la instalación simbólica del nuevo poder en el Congreso hasta la puesta en marcha del Ejecutivo con la jura de sus ministros.

La cena con representantes diplomáticos

Asimismo, en la previa del acto de asunción, la presidenta electa peruana llevó a cabo una cena privada en el Museo Larco en la que participaron algunos presidentes, ex mandatarios y representantes de algunos países sudamericanos.

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Fulvio Pompeo cenó con Keiko Fujimori antes del acto de asunción en Perú

El encuentro, coordinado con el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), reunió a destacadas figuras internacionales como el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Ecuador Daniel Noboa, y los expresidentes Vicente Fox (México) y Eduardo Frei (Chile). De Argentina participó, Fulvio Pompeo, secretario de relaciones internacionales del PRO y de GCBA, quien tiene una relación de amistad con la presidente electa.

El evento sirvió como espacio de diálogo político y fortalecimiento de alianzas regionales antes de la transmisión del mando presidencial.