Diferencias entre la red 4G y 5G y en qué momento es mejor cada una

La llegada de la red 5G marca un cambio en la conectividad, pero el 4G sigue vigente en muchas regiones y dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La mayoría de usuarios celulares utilizan diariamente redes de datos sin conocer a fondo las diferencias que existen entre las tecnologías más avanzadas, como 4G y 5G.

Aunque casi todos han escuchado hablar de la llegada de la red 5G y de su promesa de mayor velocidad, pocos comprenden en qué situaciones conviene seguir utilizando el 4G o cuándo es preferible migrar hacia el 5G.

PUBLICIDAD

La diferencia fundamental entre ambas tecnologías radica en la velocidad de conexión y la capacidad para gestionar dispositivos. No obstante, hay aspectos técnicos que definen el uso de cada una.

Cómo se diferencia la velocidad entre 4G y 5G

La red 5G multiplica la velocidad de descarga y carga respecto al 4G, brindando experiencias más ágiles en aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Politécnico Grancolombiano, la velocidad representa la diferencia más evidente. El estándar 4G alcanza picos de hasta 100 Mbps, suficiente para la mayoría de actividades cotidianas, como navegar en internet, ver videos en alta definición o utilizar aplicaciones de mensajería.

PUBLICIDAD

Por su parte, la red 5G promete velocidades de hasta 10 Gbps, lo que representa un salto de cien veces respecto a su predecesora. Esta mejora permite descargas y cargas de archivos en segundos, así como la transmisión de contenido en ultra alta definición y la ejecución de aplicaciones avanzadas que requieren grandes volúmenes de datos.

Cuál es la diferencia de latencia entre las dos redes y por qué importa

La latencia, entendida como el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar del emisor al receptor, es otro aspecto clave que deben entender los usuarios.

PUBLICIDAD

La latencia se reduce drásticamente con la tecnología 5G, lo que permite respuestas casi instantáneas en videojuegos, videollamadas y realidad virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4G mantiene una latencia promedio de 50 milisegundos, lo que es suficiente para la mayoría de usos estándar, como videollamadas o navegación web. Sin embargo, este nivel puede generar retrasos perceptibles en aplicaciones que requieren respuestas inmediatas.

En contraste, 5G reduce la latencia a 1 milisegundo o incluso menos, lo que habilita experiencias mucho más ágiles. Esta mejora cobra especial relevancia en servicios como la realidad virtual, los juegos en línea y las comunicaciones en tiempo real, donde cualquier demora puede afectar el rendimiento.

PUBLICIDAD

Cuántos dispositivos pueden conectarse al tiempo sin perder calidad

La capacidad de soportar múltiples conexiones simultáneas distingue a la red 5G respecto al 4G. Con la popularización de los dispositivos inteligentes, la demanda de conexiones se ha disparado, sobre todo en zonas urbanas o durante eventos masivos.

La red 5G soporta más dispositivos conectados al mismo tiempo, lo que evita caídas de velocidad en espacios urbanos o eventos multitudinarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red 4G muestra limitaciones cuando la cantidad de usuarios supera cierto umbral, lo que puede derivar en una reducción de la velocidad o interrupciones en el servicio.

PUBLICIDAD

En cambio, la red 5G está diseñada para sostener un número mucho mayor de dispositivos conectados al mismo tiempo sin degradar la calidad de la conexión.

Esto beneficia sobre todo a quienes asisten a conciertos, partidos de fútbol o viven en ciudades con alta densidad de población, donde la estabilidad y rapidez se mantienen incluso en condiciones de alta demanda.

PUBLICIDAD

Qué rol juega cada red en potenciar el Internet de las cosas (IoT)

El desarrollo del Internet de las cosas (IoT) depende, en gran medida, de la infraestructura de red disponible. 4G ha permitido la conectividad de dispositivos básicos, como relojes inteligentes y cámaras de seguridad, pero la expansión masiva del IoT requiere mayor capacidad y eficiencia.

El despliegue de 5G facilita el funcionamiento de objetos inteligentes, vehículos autónomos y sistemas de automatización en hogares y ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según T-Mobile, con la llegada de 5G, el IoT se posiciona como una realidad accesible y escalable. Las mejoras en velocidad y latencia permiten que objetos cotidianos, vehículos autónomos, sistemas de automatización doméstica y aplicaciones de telemedicina funcionen de manera coordinada e instantánea.

PUBLICIDAD

En qué momento es mejor usar 4G o 5G

La elección depende del contexto y de las necesidades específicas de cada usuario. Para quienes residen en zonas donde la infraestructura 5G aún no está disponible, el 4G sigue ofreciendo un rendimiento adecuado en la mayoría de los casos. Otro detalle es que algunos dispositivos más antiguos no son compatibles con la nueva red.

Asimismo, el uso de 5G resulta conveniente en áreas con cobertura estable, para usuarios que requieren aplicaciones de alta demanda, como transmisión en tiempo real, trabajo remoto avanzado o experiencias de realidad aumentada.

PUBLICIDAD