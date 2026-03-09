La verdad sobre celulares 4G y 5G: ventajas, desventajas y cuál te conviene según el uso

La cobertura 5G todavía está en expansión, concentrada en grandes ciudades. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada y despliegue del 5G ha generado un intenso debate entre quienes buscan renovar su móvil: ¿conviene seguir apostando por un smartphone 4G o ya es el momento de dar el salto a la nueva generación? La decisión depende de factores como la cobertura, el presupuesto, el uso diario y las expectativas a futuro, ya que ambas tecnologías presentan ventajas y limitaciones según el perfil del usuario y el entorno en el que se utilicen.

Diferencias clave entre móviles 4G y 5G: velocidad, cobertura y consumo

La principal diferencia entre los móviles 4G y 5G está en la velocidad de conexión y la cobertura disponible. El 5G permite descargas y subidas de datos mucho más rápidas, menor latencia y la posibilidad de conectar más dispositivos al mismo tiempo.

Sin embargo, la cobertura 5G todavía está en expansión, concentrada en grandes ciudades y zonas urbanas, mientras que el 4G sigue siendo la opción más estable y extendida en regiones rurales o alejadas de grandes núcleos.

El consumo de batería también juega un papel relevante. Los móviles con 5G pueden gastar más energía, especialmente en zonas donde la red aún no está consolidada, ya que el dispositivo realiza constantes búsquedas de señal. En estos casos, optar por un terminal 4G o desactivar el 5G puede ayudar a preservar la autonomía diaria.

Ventajas de elegir un móvil 4G en la actualidad

Hay situaciones donde un móvil 4G sigue siendo una opción sensata:

Vives en una zona donde el 5G aún no ha llegado o es inestable.

Cambias de móvil con frecuencia y prefieres esperar a que el 5G esté más maduro.

Tu presupuesto es ajustado y buscas la mejor relación calidad-precio.

Priorizar la autonomía de la batería frente a la máxima velocidad de conexión.

Además, la mayoría de las actividades diarias, como navegar, usar redes sociales o realizar llamadas, funcionan perfectamente con una conexión 4G, sin que el usuario note grandes diferencias salvo en casos de descargas o streaming de alto volumen.

Motivos para apostar por un móvil 5G

Para quienes valoran la máxima velocidad, la conectividad futura y la posibilidad de utilizar el móvil durante más años, un dispositivo 5G resulta atractivo en estos contextos:

La red 5G ya está disponible y operativa en tu ciudad o zona.

Buscas un teléfono que se mantenga vigente varios años.

Realizas descargas pesadas, juegas online o usas servicios en la nube de forma intensiva.

Te interesa aprovechar la menor latencia y la mejor respuesta en aplicaciones o juegos en tiempo real.

El presupuesto permite invertir en un modelo con la tecnología más reciente.

El 5G marca la diferencia en velocidad de descarga —hasta 2 Gbps en condiciones ideales— y permite conectar hasta 100 veces más dispositivos que la red 4G. Estos beneficios serán cada vez más relevantes conforme la cobertura se extienda.

¿Móvil 4G o 5G?

A medida que el 5G se consolide y llegue a más regiones, la brecha de precio entre móviles 4G y 5G se reducirá. Las próximas generaciones de smartphones incorporarán de serie la nueva tecnología, y la decisión girará en torno a otras características como el tipo de pantalla, la autonomía o la calidad de las cámaras.

Por ahora, elegir entre un móvil 4G o 5G depende de la cobertura disponible, el uso previsto y el presupuesto de cada usuario. El avance del 5G es imparable y, tarde o temprano, será el estándar predominante, tal como sucedió con el salto del 3G al 4G.

Mientras tanto, ambas opciones siguen siendo válidas y la mejor elección será aquella que se ajuste a las necesidades reales de cada persona.