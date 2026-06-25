Cómo los refrigeradores con IA evitan que desperdicies comida en casa y ahorres dinero

La inteligencia artificial cambia la refrigeración en el hogar y modifica la forma de conservar, organizar y consumir alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las personas cuidan sus alimentos en el hogar. En el Día Mundial de la Refrigeración, este 26 de junio, la atención se centra en un avance que transforma cómo las personas conservan, organizan y consumen productos frescos en sus hogares.

Lejos de limitarse a mantener el frío, los dispositivos de refrigeración equipados con IA han comenzado a desempeñar un papel activo en la gestión del hogar, extendiendo el tiempo de conservación, reduciendo el desperdicio y simplificando la rutina diaria.

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Según datos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada persona desperdicia en promedio 79 kilos de alimentos al año y el 60% de ese volumen ocurre en los hogares. En los países cálidos, donde la falta de soluciones sólidas de refrigeración agrava el problema y la innovación es la solución.

Frente a este escenario, la IA aplicada a la refrigeración surge como una herramienta que no solo extiende la frescura de los alimentos hasta un 44% más, sino que también contribuye a la reducción del desperdicio y al ahorro económico en los hogares.

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La IA aplicada a la refrigeración puede extender la frescura de los alimentos hasta un 44% más y aportar ahorro económico en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la IA extiende la vida útil de los alimentos

La nueva generación de heladeras y neveras incorpora sensores inteligentes y algoritmos capaces de monitorear y ajustar las condiciones internas de conservación en tiempo real.

Modelos como la colección Xpert AI de Whirlpool emplean tecnología Fresh Protein, que preserva el sabor y la jugosidad de carnes y cortes congelados por períodos más prolongados. Paralelamente, el sistema Fresh Space con Smart Sensor regula automáticamente la temperatura del cajón de frutas y verduras, permitiendo que se mantengan frescos hasta por 20 días.

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Uno de los hitos más notables es la capacidad de adaptación ante cambios repentinos, como las frecuentes aperturas de puerta. Los sensores detectan variaciones de temperatura y activan el enfriamiento adecuado para evitar que los alimentos pierdan frescura.

Además, la tecnología Safe Power asegura la conservación durante cortes de energía de hasta 20 horas, mientras que los filtros de aire de carbono neutralizan olores, manteniendo el ambiente interno más saludable.

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Las heladeras y neveras con sensores inteligentes ajustan temperatura y humedad en tiempo real para preservar carnes, frutas y verduras por más tiempo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de la IA en refrigeración se traducen en una mayor protección contra el deterioro prematuro, menos compras innecesarias y menos desperdicio.

Cómo es el funcionamiento de la IA en las neveras

El término “nevera inteligente” involucra diferentes niveles de IA. Por un lado, existe la inteligencia orientada a la optimización interna, que utiliza sensores para medir temperatura, humedad y patrones de uso.

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Marcas como LG y Electrolux han integrado sistemas que, al aprender las rutinas familiares, ajustan la potencia de enfriamiento para maximizar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico. Este tipo de inteligencia opera de manera autónoma, sin necesidad de interacción directa con el usuario.

Por otro lado, la visión por computadora convierte la nevera en un verdadero asistente personal. Modelos como Bespoke AI de Samsung cuentan con cámaras internas capaces de reconocer hasta 33 tipos de alimentos, detectando qué productos hay y cuáles faltan.

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El sistema genera listas de compras automáticas y las envía al celular del usuario, además de sugerir recetas basadas en los ingredientes disponibles. No obstante, estas funciones tienen limitaciones: no pueden identificar productos ocultos o empaques poco comunes.

LG, Electrolux y Samsung integran inteligencia artificial en neveras que aprenden rutinas, reducen el consumo eléctrico y reconocen hasta 33 tipos de alimentos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La conectividad también es un punto clave. Gracias a la integración Wi-Fi, muchas neveras permiten el control remoto desde el teléfono móvil, ofrecen acceso a música y video, e incluso funcionan como centro de comandos para otros electrodomésticos inteligentes del hogar.

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Lo que la IA permite a los usua<b>r</b>ios en la rutina diaria

La aplicación de la IA en dispositivos de refrigeración redefine el día a día en la cocina. Los usuarios pueden confiar en que la nevera gestiona automáticamente el inventario, evitando compras duplicadas y ayudando a registrar fechas de vencimiento.

Al sacar el último yogur o cualquier producto, el sistema lo elimina del registro y puede emitir alertas para reponerlo. Este mecanismo no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce el desperdicio alimentario al detectar productos próximos a caducar.

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Otra función valorada es la sugerencia de recetas adaptadas a los ingredientes disponibles. Así, es posible planificar comidas de manera eficiente, optimizando el uso de lo que ya se tiene en casa. La integración de pantallas en las neveras permite ver videos, escuchar música mediante servicios como Spotify, dejar notas familiares y coordinar la lista de mercado entre todos los miembros del hogar.