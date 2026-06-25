Tecno

Cómo los refrigeradores con IA evitan que desperdicies comida en casa y ahorres dinero

Estos electrodomésticos envían notificaciones a los usuarios sobre fechas de vencimiento y la calidad de los alimentos

Guardar
Google icon
Persona de espaldas mirando dentro de una nevera llena de comida y objetos desordenados
La inteligencia artificial cambia la refrigeración en el hogar y modifica la forma de conservar, organizar y consumir alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las personas cuidan sus alimentos en el hogar. En el Día Mundial de la Refrigeración, este 26 de junio, la atención se centra en un avance que transforma cómo las personas conservan, organizan y consumen productos frescos en sus hogares.

Lejos de limitarse a mantener el frío, los dispositivos de refrigeración equipados con IA han comenzado a desempeñar un papel activo en la gestión del hogar, extendiendo el tiempo de conservación, reduciendo el desperdicio y simplificando la rutina diaria.

PUBLICIDAD

Según datos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada persona desperdicia en promedio 79 kilos de alimentos al año y el 60% de ese volumen ocurre en los hogares. En los países cálidos, donde la falta de soluciones sólidas de refrigeración agrava el problema y la innovación es la solución.

Frente a este escenario, la IA aplicada a la refrigeración surge como una herramienta que no solo extiende la frescura de los alimentos hasta un 44% más, sino que también contribuye a la reducción del desperdicio y al ahorro económico en los hogares.

PUBLICIDAD

Vista interior de una nevera abierta mostrando a un hombre pensativo con camiseta azul. Contiene frutas, botellas y recipientes con comida preparada.
La IA aplicada a la refrigeración puede extender la frescura de los alimentos hasta un 44% más y aportar ahorro económico en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la IA extiende la vida útil de los alimentos

La nueva generación de heladeras y neveras incorpora sensores inteligentes y algoritmos capaces de monitorear y ajustar las condiciones internas de conservación en tiempo real.

Modelos como la colección Xpert AI de Whirlpool emplean tecnología Fresh Protein, que preserva el sabor y la jugosidad de carnes y cortes congelados por períodos más prolongados. Paralelamente, el sistema Fresh Space con Smart Sensor regula automáticamente la temperatura del cajón de frutas y verduras, permitiendo que se mantengan frescos hasta por 20 días.

Uno de los hitos más notables es la capacidad de adaptación ante cambios repentinos, como las frecuentes aperturas de puerta. Los sensores detectan variaciones de temperatura y activan el enfriamiento adecuado para evitar que los alimentos pierdan frescura.

Además, la tecnología Safe Power asegura la conservación durante cortes de energía de hasta 20 horas, mientras que los filtros de aire de carbono neutralizan olores, manteniendo el ambiente interno más saludable.

Heladera de acero en cocina moderna con luz natural y plantas - (Imágen Ilustrativa Infobae)
Las heladeras y neveras con sensores inteligentes ajustan temperatura y humedad en tiempo real para preservar carnes, frutas y verduras por más tiempo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de la IA en refrigeración se traducen en una mayor protección contra el deterioro prematuro, menos compras innecesarias y menos desperdicio.

Cómo es el funcionamiento de la IA en las neveras

El término “nevera inteligente” involucra diferentes niveles de IA. Por un lado, existe la inteligencia orientada a la optimización interna, que utiliza sensores para medir temperatura, humedad y patrones de uso.

Marcas como LG y Electrolux han integrado sistemas que, al aprender las rutinas familiares, ajustan la potencia de enfriamiento para maximizar la eficiencia y reducir el consumo eléctrico. Este tipo de inteligencia opera de manera autónoma, sin necesidad de interacción directa con el usuario.

Por otro lado, la visión por computadora convierte la nevera en un verdadero asistente personal. Modelos como Bespoke AI de Samsung cuentan con cámaras internas capaces de reconocer hasta 33 tipos de alimentos, detectando qué productos hay y cuáles faltan.

El sistema genera listas de compras automáticas y las envía al celular del usuario, además de sugerir recetas basadas en los ingredientes disponibles. No obstante, estas funciones tienen limitaciones: no pueden identificar productos ocultos o empaques poco comunes.

Heladera con pantalla inteligente en su puerta - (Imágen Ilustrativa Infobae)
LG, Electrolux y Samsung integran inteligencia artificial en neveras que aprenden rutinas, reducen el consumo eléctrico y reconocen hasta 33 tipos de alimentos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La conectividad también es un punto clave. Gracias a la integración Wi-Fi, muchas neveras permiten el control remoto desde el teléfono móvil, ofrecen acceso a música y video, e incluso funcionan como centro de comandos para otros electrodomésticos inteligentes del hogar.

Lo que la IA permite a los usua<b>r</b>ios en la rutina diaria

La aplicación de la IA en dispositivos de refrigeración redefine el día a día en la cocina. Los usuarios pueden confiar en que la nevera gestiona automáticamente el inventario, evitando compras duplicadas y ayudando a registrar fechas de vencimiento.

Al sacar el último yogur o cualquier producto, el sistema lo elimina del registro y puede emitir alertas para reponerlo. Este mecanismo no solo ahorra tiempo y dinero, sino que también reduce el desperdicio alimentario al detectar productos próximos a caducar.

Otra función valorada es la sugerencia de recetas adaptadas a los ingredientes disponibles. Así, es posible planificar comidas de manera eficiente, optimizando el uso de lo que ya se tiene en casa. La integración de pantallas en las neveras permite ver videos, escuchar música mediante servicios como Spotify, dejar notas familiares y coordinar la lista de mercado entre todos los miembros del hogar.

Temas Relacionados

NeverasRefrigerador inteligenteIAHogarElectrodomésticoAlimentosDineroTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Otro de los partidos que destaca la jornada mundialista de hoy es Ecuador vs. Alemania y crecen las búsquedas sobre cruces en la siguiente ronda

A qué hora juega Paraguay vs. Australia, qué equipos quedaron eliminados del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Anthropic acusó a la china Alibaba de extraer capacidades de Claude

La firma con sede en San Francisco afirmó ante legisladores estadounidenses que operadores ligados al grupo chino usaron ataques de destilación y miles de cuentas fraudulentas para entrenar otro sistema con respuestas obtenidas del chatbot

Anthropic acusó a la china Alibaba de extraer capacidades de Claude

Cómo usar un convertidor de TV antiguo a Smart TV para ver fútbol

Gracias a Roku, Amazon Fire TV Stick y Google Chromecast es posible darle una segunda vida al dispositivo en casa

Cómo usar un convertidor de TV antiguo a Smart TV para ver fútbol

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Tras el estreno, el papel sube más de 10% en menos de una semana y luego cae cerca de 20% en dos días, un vaivén que reaviva comparaciones con la era puntocom

Qué es una “acción meme” y por qué la relacionan con la salida a la Bolsa de SpaceX

Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

La capitalización bursátil de la empresa superó parcialmente a Microsoft y Amazon y se acercó a los tres billones de dólares

Tras su éxito en la bolsa, SpaceX eleva su deuda a 25.000 millones de dólares: el plan de Musk para liderar la IA

DEPORTES

“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

“Muy accesible” y “despejado”: los curiosos análisis de los medios de Francia sobre el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La figura europea que pasó sus vacaciones en las Cataratas del Iguazú tras ser campeón de la Premier League

TELESHOW

El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

El divertido ping-pong entre Dolores Fonzi y las otras dos protagonistas de “Clara” en La casa de los espíritus

Fue a Es mi sueño y cautivó a Ángela Leiva con un clásico de María Martha Serra Lima: “Nos dejaste embobados”

Los angustiantes mensajes de la sexóloga Cecilia Ce sobre su relación de pareja: “Por suerte, pude salir”

Manu Urcera contó cómo empezó su historia de amor con Nicole Neumann: el detalle que lo enamoró

Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela: solidaridad y cadena de oración

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

República Dominicana: Fecundidad baja de 7.57 hijos por mujer en 1950 a 1.97 en 2026

La Secretaría de Planificación presenta el atlas de proyectos de inversión ejecutados por el Gobierno de Guatemala

Luis Suárez y un reto a 1.000 metros de altura: marca global presenta su estrategia para el Mundial 2026

Honduras llama a fortalecer la cooperación regional para enfrentar migración y desafíos democráticos

Costa Rica sobresale en reputación internacional, supera a las principales economías de América Latina