Cuánto se demora en activarse una cuenta Nequi: ABC de la fintech colombiana

Una vez se realiza el proceso de validación, los usuarios ya pueden usar su cuenta de Nequi.

Abrir una cuenta Nequi tarda poco minutos: completados todos los pasos del registro en la aplicación, la cuenta se activa de forma inmediata y el usuario puede comenzar a mover su plata sin esperas adicionales.

Cuánto se demora en activarse una cuenta de Nequi

Una vez finalizado el proceso de registro en la app, la cuenta Nequi queda activa al instante.

En la mayoría de los casos, la validación de identidad, que la plataforma realiza de forma automática, tarda entre cinco y 15 minutos.

Es necesario que el celular cuente con un número de operador nacional. REUTERS/Ann Wang/File Photo

En situaciones excepcionales, como fotografías del documento poco nítidas o datos inconsistentes, el proceso puede extenderse hasta 24 horas; en ese caso, Nequi envía una notificación en la app para que el usuario reintente el paso correspondiente.

PUBLICIDAD

El servicio es completamente gratuito: Nequi no cobra cuota de manejo.

Cómo se crea una cuenta de Nequi

El registro se realiza íntegramente desde el celular, sin necesidad de ir a una sucursal física. Estos son los pasos:

Descarga la aplicación Nequi desde Google Play, la App Store o la AppGallery. Abre la app y presiona ‘Crea tu Nequi’. Selecciona el tipo de documento de identidad e ingresa el número de celular que quedará vinculado a la cuenta. Escribe el código de cuatro dígitos que Nequi envía por mensaje de texto para verificar el número. Completa los datos personales: nombre completo tal como aparece en el documento, correo electrónico e información del documento de identidad. En un lugar bien iluminado, escanea el documento por ambos lados y tómate una foto del rostro para el reconocimiento facial. Este paso es obligatorio para acceder a la app. Lee y acepta el reglamento de uso y el reglamento del depósito de bajo monto. Crea una clave de cuatro dígitos. Nequi recomienda evitar fechas de cumpleaños, números consecutivos como 1234, números repetidos o los primeros o últimos dígitos del documento. La app muestra un mensaje de confirmación.

La aplicación de Nequi es compatible con Android y con iOS. (Nequi)

Qué se necesita para crear una cuenta Nequi

Para abrir una cuenta Nequi en Colombia se requiere:

Documento de identidad vigente: cédula de ciudadanía para colombianos mayores de 18 años; tarjeta de identidad y registro civil de nacimiento para colombianos entre 12 y 17 años (con aprobación de un padre o madre que tenga Nequi); cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal (PPT) para extranjeros residentes. Los venezolanos deben ser mayores de 18 años.

Línea celular activa de un operador en Colombia: el número de celular queda vinculado a la cuenta y no puede estar registrado en otro Nequi activo.

Correo electrónico: debe ser una dirección a la que el usuario tenga acceso y que no esté previamente registrada en la plataforma.

La creación de una cuenta Nequi se puede realizar en pocos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celular inteligente con conexión a internet: compatible con Android o iOS.

Cada persona puede tener un único Nequi asociado a su documento, su número de celular y su correo electrónico.

Qué son los colchones de Nequi

El Colchón de Nequi es una herramienta de ahorro dentro de la app que permite guardar dinero separado del saldo disponible, de modo que no aparece al momento de pagar, enviar o comprar.

PUBLICIDAD

Su propósito es proteger esa plata de los gastos impulsivos y tenerla lista para emergencias o metas específicas.

Para activarlo, el usuario entra a Servicios, selecciona Finanzas, elige Colchón, define el monto y presiona ‘Guardar’.

El colchón de Nequi es una herramienta de ahorro que proporciona la fintech. - crédito Colprensa

Desde ahí puede activar una protección adicional con tres modalidades: un plazo mínimo de un mes durante el cual el dinero permanece bloqueado; una trivia de preguntas que debe responder correctamente para desbloquearlo; o un guardián, es decir, un contacto de confianza con cuenta Nequi que autoriza el retiro cuando el usuario lo solicita.

PUBLICIDAD

El Colchón no genera rendimientos. Para recuperar el dinero antes del plazo, el usuario puede levantar la protección desde el menú Ajustes de su perfil.