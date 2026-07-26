La enorme importancia económica y comercial que tiene Brasil para la Argentina

Argentina finalizó el mes con un déficit comercial de 182 millones de dólares (Foto: Shutterstock)

La escalada del conflicto entre los gobiernos de la Argentina y Brasil, cuyo canciller Mauro Vieira decidió -a raíz de las palabras de “presidiario” y “ladrón” con que el presidente argentino, Javier Milei, se refirió a su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva en el discurso en que apoyó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro- llamar a consultora a su embajador en la Argentina, debe sopesarse no solo política y diplomáticamente, sino también a la luz de la relación económica entre ambos países que es, de hecho, la principal relación de comercio exterior que tiene la Argentina.

Brasil no es solo la economía más grande y el país más populoso de América Latina: es el principal vecino de la Argentina y el principal socio en el Mercosur. Si se toman los más recientes datos de comercio exterior de la Argentina informados por el Indec, se observa que en junio del incremento anual de las exportaciones de capitales y equipos argentinos al bloque sudamericano nada menos que 68,9% tuvo como destino a Brasil, seguido, por 16,6% por Uruguay, 9,5% a Paraguay y 5,0% por Venezuela.

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Los productos provenientes de Brasil representaron a su vez el 74% de las compras argentinas al Mercosur, mientras que 23,2% provino de Paraguay y 2,8% de Uruguay.

La histórica relación ha sido clave para ambos países y es en gran medida reflejo de una extraordinaria manifestación geográfica: en Sudamérica, solo Ecuador no tiene límites con la Argentina o con Brasil.

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Peso mundial

Pero la importancia económica y política de Brasil para la Argentina trasciende largamente la cuestión regional.

Brasil es desde 1991 y de modo ininterrumpido el principal socio comercial de la Argentina. No hay país en el mundo que tenga un comercio bilateral tan fuerte con nuestro país como la nación brasilera.

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De los 49.454 millones de dólares que el país exportó en el primer semestre de este año, USD 6.255 millones, el 12,6%, tuvieron como destino a Brasil, que en esa métrica aventajó por poco menos de tres puntos a China y Estados Unidos.

La importación de los bienes que la Argentina necesita del mundo, que está mucho más concentrada que sus exportaciones, tiene también a Brasil como protagonista, con el 22,3%, levemente menos que lo que el país le compra a China, con el que tiene una relación comercial mucho menos equilibrada que la que tiene con el socio mayor del Mercosur.

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Complementación sobre ruedas

En el intercambio con Brasil tiene un enorme peso, tanto cualitativo como cuantitativo, el actual Acuerdo de Complementación Económica para el intercambio de automóviles sin arancelamiento, que tiene fecha de vencimiento en junio de 2029. Se trata del llamado ACE 14, que se firmó y entró en vigencia el 20 de diciembre de 1990 y fue renovado casi sin modificación alguna durante 35 años.

La última renovación fue en 2019 y tenía un plazo de extensión de diez años, pero tanto de un lado como del otro de la frontera, esperan poder renovar un nuevo acuerdo que se extienda más allá de 2029, pues brindó cierta solidez a la industria automotriz de los dos países.

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Además, según un reciente informe de la consultora Abeceb, en lo que va del año Brasil ha sido un mercado en expansión para las ventas de aluminio argentino, que crecieron nada menos que 92% anual. El mismo informe consideró que la reciente depreciación del peso argentino permitiría mejorar la competitividad de las colocaciones argentinas en el mercado brasileño a la vez que acotar el aumento de las importaciones brasileñas, con la que en junio la Argentina todavía mantenía un leve déficit bilateral, de solo USD 241 millones.

Un informe especial que en 2025 publicó la Bolsa de Comercio de Rosario recuerda que el inicio formal de relaciones diplomáticas, hace más de 200 años, abrió paso a múltiples campos de cooperación.

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Se destaca, claro está, el caso del Mercosur, la unión aduanera que forman ambos países, junto con Uruguay y Paraguay, que implica el establecimiento de arancel externo común (AEC) para bienes que provengan desde países no miembros del bloque, fomentando el comercio intrarregional.

Además de ser el principal destino de exportación del complejo automotriz, Brasil también lo es del complejo trigo. Se trata, respectivamente, del cuarto y el quinto complejo exportador del país. Brasil es además uno de los destinos más preponderantes de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) argentinas, en 2025 cerca del 38% de las MOI que exportó la Argentina fueron a Brasil.

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El país que preside Lula da Silva es además destino preponderante para lácteos, vinos, aceite de oliva, peras, manzanas, hortalizas, entre otros productos argentinos y el el segundo mayor destino (detrás de Estados Unidos) de las exportaciones de servicios de la Argentina, amén de ser el cuarto origen de inversiones extranjeras directas (IED) en el país, con más del 8% del total, detrás de Estados Unidos (18%), España (14%) y Países Bajos (12%), bajo cuya bandera ingresan muchos inversiones extranjeras de países de la Unión Europea.

Aunque compiten en algunos rubros, la Argentina y Brasil juntas son una verdadera potencia agroalimentaria global. Mientras Argentina es el número 1 en exportación global de harina y aceite de soja, Brasil es el primer exportador mundial de poroto de soja, carne vacuna y maíz. En suma, son muchas más las razones para jugar juntos que para pelearse

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