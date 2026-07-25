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Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

La actriz contó el día que su hija la llamó a las cuatro de la mañana luego de sufrir un gran infortunio

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La actriz recordó el día que su hija tuvo un accidente a las cuatro de la mañana (Video: Storytime-Bondi Live)

Nazarena Vélez y su hija Barbie estaban en Storytime, el programa de Bondi Live, hablando de papelones y situaciones embarazosas. La charla arrancó liviana, con risas, en el tono descontracturado que caracteriza al ciclo. Pero en un momento, Nazarena introdujo un recuerdo que cambió el registro de la conversación por completo.

La pregunta disparadora fue simple: “¿Cuál fue el peor papelón que hiciste estando un poquitito tomada?”. Barbie esquivó la pregunta con humor, reconoció que en la vida real es “papelonera” y admitió que el alcohol la pone alegre pero que le cuesta soltar el control. “Necesito como tener control de las cosas”, dijo.

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Fue entonces cuando Nazarena metió el volantazo. “Yo me acuerdo el día que viniste con las venas cortadas”, lanzó, sin anestesia y en medio de la charla. Barbie reaccionó al instante: “No, pará, hija, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir esto así?”, respondió entre risas, visiblemente sorprendida por la exposición repentina del episodio.

Nazarena explicó lo que había pasado: Barbie había dado con la muñeca contra una mesa de vidrio, se había cortado y, en lugar de llamar a su madre, decidió manejarlo sola. “En vez de llamar a su madre para decirle: ‘Mamá, mirá...’ Se fue sola a la clínica”, relató.

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Nazarena Vélez recordó una noche de terror con Barbie
Nazarena Vélez recordó una noche de terror con Barbie

Barbie tomó la palabra y reconstruyó esa noche. Eran las 4 de la mañana. La herida era en la muñeca. Y la decisión que tomó fue no despertar a su madre. “Yo dije: ‘Bueno, no la voy a joder a mi mamá’. Voy a ir con mis amigas y me voy a hacer coser a la clínica”, contó.

Llegó a la clínica, la atendieron, le cosieron la herida. Recién entonces llamó a Nazarena para avisarle, con un tono que intentaba restarle dramatismo a la situación. “Llego muy tranquila y le digo: ‘Ma, escuchame, está todo bien. Solamente me cosieron acá’”, recordó Barbie.

La calma duró lo que tardó Nazarena en procesar lo que su hija le estaba diciendo. La respuesta que recibió Barbie del otro lado del teléfono no tuvo nada de tranquila. “Hija de pu..., te querés morir. ¿Por qué me hacés esto?”, le recriminó su madre en aquel momento.

Barbie reprodujo el cruce con humor, pero también con una lógica que, en su relato, sonó completamente coherente. “Yo tipo: ‘Mamá, no te hice nada a vos. En todo caso, me acabo de abrir, pobrecita yo’”, contestó, arrancando las risas del estudio.

El episodio quedó suspendido entre la anécdota y algo más difícil de clasificar: una hija que a las 4 de la mañana eligió no llamar a su madre, y una madre que al escucharlo revivió en vivo el susto de aquella noche.

La exvedette visitó el ciclo de la actriz y revivieron sus años trabajando en el teatro en producciones de Gerardo Sofovich (Video: Storytime/ Bondi Live)

Días atrás, Belén Francesecompartió junto a Vélez un episodio desconocido de su pasado en el teatro de revista. La actriz y exvedette, recordada por su paso por obras de Gerardo Sofovich, relató cómo una confusión con medicamentos casi termina con su internación de urgencia, en los años en que ambas transitaban su etapa de mayor exposición mediática.

En pleno repaso de anécdotas, Belén rememoró un incidente que vivió junto a Nazarena cuando ambas compartían camarín y escenario: “Decime si puedo contar el día que me dolía la cabeza y vos no tuviste mejor idea... Te equivocaste y me diste algo... Terminé en ambulancia”. Vélez admitió el error: “Ah, te di unas anfetaminas, boluda”.

Barbie Vélez intervino con humor por la confesión de su madre: “Ay, no, hija, pero eras la Rímolo, mi amor”. Nazarena se defendió: “No lo hice a propósito. ¡Casi la mato!”. Francese recalcó que nunca hubo mala intención y describió las consecuencias: “Pasé del dolor de cabeza a infartada”. Nazarena aportó: “Sí, sí, estaba con el corazón arritmia. Arritmia, arritmia”.

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