República Dominicana

Economía de República Dominicana creció 6.4% interanual en junio, según Banco Central

El Banco Central informó que el indicador mensual de actividad registró su mayor avance de 2026 y elevó el promedio a 5.0% entre abril y junio, pese a la volatilidad internacional

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Mapa luminoso de República Dominicana con red de puntos, gráfico de barras y flecha dorada ascendente, bandera dominicana ondeando en el cielo.
La economía de República Dominicana creció 6.4% interanual en junio de 2026, su mayor expansión mensual del año, según el Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de la República Dominicana mostró una expansión interanual de 6.4% en junio de 2026, el mayor crecimiento mensual registrado en lo que va del año, según datos divulgados este jueves por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Este desempeño elevó el incremento promedio del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) a 5.0% durante el trimestre abril-junio, y a 4.5% en el primer semestre del año, superando ampliamente el ritmo observado en 2025.

De acuerdo con el informe presentado por el BCRD el impulso de la economía se produjo en un contexto internacional marcado por una mayor volatilidad, especialmente debido a las tensiones geopolíticas que provocaron aumentos en los precios del petróleo y las tarifas de transporte, repercutiendo en los costos de producción globales. A pesar de ese entorno, la economía dominicana mantuvo una trayectoria positiva, respaldada por la tendencia-ciclo del IMAE que alcanzó un ritmo interanual de 5.5 % en junio.

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El análisis sectorial del crecimiento económico revela que la expansión estuvo liderada por el sector Minería, con un incremento de 18.1%, seguido por Construcción (14.9%), Manufactura de Zonas Francas (5.8%) y el conjunto de Actividades de Servicios (5.2%).

En el ámbito de los servicios, destacaron los avances en Servicios Financieros (13.1%), Enseñanza (8.9%), Servicios Profesionales (8.7%), Transporte y Almacenamiento (5.7%), Otras Actividades de Servicios de Mercado (5.6%), Salud (4.9%) y Hoteles, Bares y Restaurantes (4.6%). Por su parte, la Manufactura Local y la Agropecuaria también exhibieron resultados positivos, con aumentos de 2.5% y 1.6%, respectivamente.

Los sectores de servicios financieros (13.1%), enseñanza (8.9%) y servicios profesionales (8.7%) lideraron el crecimiento, seguidos por transporte y almacenamiento (5.7%), otras actividades de servicios de mercado (5.6%), salud (4.9%) y hoteles, bares y restaurantes (4.6%). Además, la manufactura local aumentó 2.5% y la agropecuaria 1.6%. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)
Los sectores de servicios financieros (13.1%), enseñanza (8.9%) y servicios profesionales (8.7%) lideraron el crecimiento, seguidos por transporte y almacenamiento (5.7%), otras actividades de servicios de mercado (5.6%), salud (4.9%) y hoteles, bares y restaurantes (4.6%). Además, la manufactura local aumentó 2.5% y la agropecuaria 1.6%. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)

Construcción, minería, manufactura y turismo impulsaron el crecimiento económico

El sector Construcción resultó clave en el desempeño del mes de junio, explicando cerca del 30% del crecimiento del IMAE, según precisó el Banco Central.

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El dinamismo de esta actividad se atribuyó principalmente al aumento en la ejecución de proyectos de inversión privada, al mayor flujo de inversión pública y a condiciones financieras que propiciaron una mayor disponibilidad de recursos crediticios.

El crédito destinado a construcción aumentó 22.6% en términos interanuales hasta junio, representando más de 34 mil millones de pesos dominicanos (más de USD 585 millones) adicionales respecto al año anterior.

Además, el alza en las ventas de insumos para la construcción evidenció el efecto multiplicador del sector sobre otros segmentos productivos.

En el ámbito de las industrias extractivas, la Minería registró un alza de 18.1% impulsada por mayores volúmenes de extracción de oro y plata, favorecida por condiciones propicias en el mercado internacional de metales.

En cuanto a la Manufactura de Zonas Francas, el crecimiento de 5.8 % estuvo directamente asociado al aumento de 6.1% en las exportaciones bajo este régimen durante junio.

La Manufactura Local avanzó 2.5%, sostenida por el dinamismo en la fabricación de productos minerales no metálicos, productos metálicos y otras actividades manufactureras.

El turismo también mostró señales de recuperación robusta. El valor agregado de la actividad de Hoteles, Bares y Restaurantes subió 4.6% en junio, impulsado por el incremento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

Durante el mes, la República Dominicana recibió 816,512 turistas, lo que supuso un avance de 6.0% respecto a junio de 2025. El flujo acumulado de visitantes internacionales ascendió a 4,963,343 personas en el primer semestre de 2026, registrando un crecimiento interanual de 10.0%.

El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)
El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo de República Dominicana)

La intermediación financiera, los seguros y las actividades conexas reportaron un crecimiento de 13.1%, impulsado por el aumento de 9.1% en el crédito al sector privado, tanto en moneda nacional como extranjera, equivalente a 217 mil millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 3,678 millones) adicionales en comparación con junio de 2025.

El Banco Central también señaló el aumento en las comisiones explícitas del sistema financiero como factor relevante en este desempeño.

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