Santiago Siri y la inteligencia artificial en la medicina: “Llegará un momento en que no usar estas herramientas será considerado mala praxis”

En diálogo con Infobae al Regreso, el referente tecnológico advirtió sobre la incapacidad de las leyes para seguir el ritmo de la IA, analizó la crisis en el desarrollo de software y detalló la pelea geopolítica entre EE. UU. y China

Durante los últimos días, la inteligencia artificial volvió a quedar en el centro del debate por una sucesión de episodios que expusieron tanto su potencial como sus riesgos. Desde la demanda contra ChatGPT por presuntamente haber minimizado los síntomas de un hombre que luego sufrió una embolia pulmonar hasta las pruebas realizadas sobre modelos de última generación capaces de sortear restricciones durante evaluaciones de seguridad, la discusión dejó de girar únicamente en torno a lo que esta tecnología puede hacer para enfocarse cada vez más en cómo convivir con ella.

Para Santiago Siri, programador y referente del ecosistema tecnológico argentino, esos casos no son hechos aislados, sino manifestaciones de una etapa distinta en la evolución de la inteligencia artificial. En diálogo con Infobae al Regreso, sostuvo que estas herramientas ya están modificando la manera de trabajar, obligan a repensar los marcos regulatorios y plantean dilemas inéditos para profesiones como la medicina, el desarrollo de software y la ciberseguridad.

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Una herramienta cada vez más presente, pero que todavía necesita supervisión

Siri admitió que él mismo recurre a modelos de inteligencia artificial para resolver dudas cotidianas. Contó que, durante un cuadro de fiebre, consultó a un chatbot en plena madrugada antes de hablar con su médico. Sin embargo, utilizó esa experiencia para remarcar un límite que considera fundamental: la IA puede asistir, pero no reemplazar el criterio profesional.

El referente tecnológico afirmó que la inteligencia artificial también altera el negocio de las empresas que venden horas de programación (Infobae en Vivo)

En ese sentido, sostuvo que estos sistemas deben entenderse como herramientas de apoyo y no como una instancia definitiva para tomar decisiones médicas. Según explicó, los modelos carecen del contexto clínico completo y de la formación específica necesaria para asumir la responsabilidad de un diagnóstico, por lo que cualquier recomendación debería estar siempre bajo la supervisión de un especialista.

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Paradójicamente, mientras advierte sobre esos límites, también considera que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más importante en la práctica médica. Siri contó que un médico de su confianza le planteó una idea que, aunque hoy pueda parecer provocadora, probablemente gane fuerza con el paso del tiempo: llegará un momento en el que no utilizar estas herramientas para analizar información clínica podría interpretarse como una mala práctica profesional, debido a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y asistir en diagnósticos complejos.

Regular una tecnología que cambia más rápido que las leyes

Otro de los ejes de la entrevista fue la dificultad para establecer reglas sobre sistemas cuya evolución avanza a un ritmo inédito.

Para Siri, los organismos reguladores enfrentan un problema estructural: mientras elaboran normas para una determinada generación de modelos, la tecnología ya desarrolló capacidades nuevas que modifican por completo el escenario.

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Santiago Siri describió una disputa entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial, con modelos cerrados en Silicon Valley y sistemas abiertos impulsados por China (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo mencionó las evaluaciones realizadas sobre uno de los últimos modelos de OpenAI, en las que el sistema logró acceder a información externa durante una prueba diseñada para mantenerlo aislado y utilizó recursos disponibles en plataformas de desarrolladores para resolver los desafíos planteados. Más allá del episodio puntual, sostuvo que estos comportamientos obligan a discutir hasta dónde llegan las capacidades reales de estos modelos y qué tipo de controles serán necesarios en el futuro.

Esa aceleración, agregó, ya empezó a modificar incluso la postura de los gobiernos. Según explicó, Estados Unidos incrementó su participación en el lanzamiento de modelos con capacidades avanzadas de ciberseguridad y analiza mecanismos para ejercer una influencia mucho más directa sobre las compañías que lideran esta carrera tecnológica.

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La profesión que ya cambió

Si hubo un momento en el que Siri dejó de hablar como analista para hacerlo desde su propia experiencia fue cuando describió el impacto de la inteligencia artificial sobre el desarrollo de software.

Según explicó, la transformación ocurrió en apenas un año. Los programadores, afirmó, dejaron de dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir código y comenzaron a trabajar redactando instrucciones en lenguaje natural para que sea la inteligencia artificial la que produzca buena parte del software. Incluso reconoció que vive ese proceso como una especie de crisis profesional, porque el oficio que aprendió durante años está cambiando de forma acelerada.

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Santiago Siri afirmó que la inteligencia artificial en la medicina puede asistir en diagnósticos, pero no reemplaza el criterio profesional (Infobae en Vivo)

A su juicio, el verdadero valor ya no reside únicamente en dominar un lenguaje de programación, sino en saber formular correctamente los problemas que se quiere resolver y orientar a los modelos para obtener los mejores resultados. Esa transición, sostuvo, también está modificando el negocio de muchas empresas tecnológicas cuya principal fuente de ingresos era la venta de horas de programación.

Silicon Valley, China y dos modelos distintos de inteligencia artificial

La conversación también derivó hacia la competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial. Siri describió un escenario en el que Estados Unidos y China empiezan a recorrer caminos diferentes.

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Mientras parte de las compañías estadounidenses promueve modelos cerrados y con mayores restricciones por razones vinculadas a la seguridad, China impulsa sistemas de pesos abiertos que pueden ejecutarse localmente y ofrecen un acceso mucho más amplio para investigadores y desarrolladores.

Esa diferencia, explicó, no responde únicamente a cuestiones comerciales. También refleja distintas maneras de entender el desarrollo de esta tecnología y el grado de control que deberían conservar las grandes empresas sobre herramientas que ya forman parte de la infraestructura digital global.

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Las pruebas sobre un modelo de OpenAI abrieron una discusión sobre los controles necesarios para la inteligencia artificial y la ciberseguridad (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Una discusión que recién empieza

Lejos de plantear un escenario apocalíptico, Siri sostuvo que la inteligencia artificial abre oportunidades extraordinarias, pero también desafíos inéditos. Desde la medicina hasta la programación, pasando por la ciberseguridad y la competencia geopolítica, considera que el verdadero debate ya no pasa por determinar si estos sistemas seguirán avanzando, sino por definir bajo qué reglas convivirán con la sociedad.

Y es precisamente esa velocidad —con herramientas que transforman profesiones, obligan a revisar marcos regulatorios y plantean dilemas éticos para los que todavía no existen respuestas definitivas— la que, según el emprendedor, convierte a la inteligencia artificial en uno de los grandes temas de esta década.

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