Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus sellaron una alianza para potenciar a los productores ganaderos

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus firmaron una alianza para potenciar a los productores ganaderos (Banco Macro)

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus anunciaron la firma de un acuerdo que otorga beneficios exclusivos a los productores de la raza Brangus. El convenio, suscripto por el presidente de la entidad bancaria, Jorge Brito, y el titular del organismo ganadero, Mauricio Groppo, busca acercar soluciones financieras especialmente diseñadas para el sector ganadero, facilitando el acceso a créditos y servicios en todo el país.

La alianza contempla que los cabañeros y productores, sean pequeños, medianos o grandes, podrán acceder a créditos exclusivos para la compra de reproductores, retención de vientres y tecnología. De esta manera, los integrantes de la comunidad Brangus encontrarán un respaldo financiero adaptado a sus necesidades, con el objetivo de potenciar la producción y acompañar el crecimiento del sector.

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Además, Banco Macro acompañará a la Asociación Argentina de Brangus en los eventos más importantes de su calendario, como la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la Rural de Palermo y los remates que se desarrollan a lo largo de todo el territorio nacional. Así, el banco refuerza su compromiso con el sector agropecuario, participando activamente en los espacios donde se generan los principales negocios y encuentros de la actividad ganadera.

Desde Banco Macro destacaron que esta alianza “no es solo un acuerdo comercial, sino un diferencial competitivo para el productor”. Según la entidad, en esta unión “se integran las mejores soluciones financieras del banco con la genética ganadera líder del país”, permitiendo que los productores cuenten con “las herramientas que en la actualidad necesitan: previsibilidad y capacidad para seguir invirtiendo”.

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Jorge Brito encabezó la firma de la alianza estratégica con la Asociación Argentina de Brangus.

El banco remarcó que continuará consolidando su liderazgo en el interior de Argentina y sumará una cartera de clientes de alto valor. Actualmente, Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país, con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, y cuenta con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.

En palabras del comunicado, “este acuerdo significa consolidar el liderazgo de Banco Macro en las economías regionales y fortalecer la relación con una cartera de clientes de alto valor compuesta por cabañeros y productores medianos y grandes que demandan de manera permanente financiamiento para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología productiva”.

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Por su parte, para la Asociación Argentina de Brangus, la cooperación implica potenciar su red de negocios y ofrecer a sus más de 500 socios activos y a los 20.000 usuarios registrados en su plataforma un respaldo financiero sólido que acompañe la expansión sostenida de la raza en el país.

Según el comunicado, “el campo argentino puede potenciar los resultados de su campaña con soluciones integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos, compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales”.

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La firma de este acuerdo refleja el compromiso de Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus con el desarrollo del sector agropecuario, brindando herramientas concretas para impulsar la producción y acompañar a los productores en cada etapa de su crecimiento.