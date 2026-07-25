Tecno

Desarrollan la tecnología que podría hacer más seguras, eficientes y precisas las futuras redes 6G

A diferencia de enfoques anteriores, el sistema que desarrollaron científicos de la Universidad de Glasgow analiza el patrón estadístico del ruido y combina ese dato con un barrido de direcciones, con aplicaciones potenciales en ciudades inteligentes y atención sanitaria conectada

Guardar
Google icon
El número 6G en luces neon y azul violeta sobre un chip o teclado de ordenador. Haces de luz irradian desde el centro, con partículas brillantes.
La Universidad de Glasgow presentó un sistema para que las superficies inteligentes reconfigurables filtren interferencias y ayuden a 6G a superar el ruido electromagnético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Glasgow presentó un avance que podría ayudar a 6G a superar el ruido electromagnético que satura las redes inalámbricas actuales: un sistema para que las superficies inteligentes reconfigurables (RIS, por sus siglas en inglés) filtren interferencias sin debilitar la señal útil, con impacto potencial sobre la fiabilidad, la seguridad y el consumo energético de las futuras comunicaciones integradas con sensores, informó el portal especializado TechXplore.

El equipo probó su propuesta en laboratorio con una superficie construida con más de 4.000 elementos dispuestos en una cuadrícula de 64 por 64 y señales emitidas por radios controlados por software que operaban en 3.5 GHz, la banda que hoy utiliza 5G. En ese ensayo, cinco usuarios fueron ubicados en una sala: tres autorizados dentro del recinto y dos en un pasillo exterior que simulaban posibles interceptores.

PUBLICIDAD

La investigación, publicada en IEEE Journal of Selected Topics in Electromagnetics, Antennas and Propagation, aborda uno de los problemas persistentes de las RIS: aunque esta tecnología ya había mostrado capacidad para reforzar redes 6G, aún reflejaba todas las señales que la alcanzaban, incluidas las interferencias electromagnéticas, lo que reducía la velocidad de transmisión y la precisión del posicionamiento.

Ese obstáculo es relevante en un entorno donde la cantidad de dispositivos conectados ya supera en más del doble a la población humana del planeta, estimada en 8.000 millones de personas. Computadoras, teléfonos, vehículos, máquinas y dispositivos vestibles intercambian señales por Wi-Fi, Bluetooth y redes móviles, y cada uno aporta al aumento de la interferencia electromagnética de fondo.

PUBLICIDAD

Un escudo de seguridad digital brillante con candados y nodos de red sobre un circuito electrónico que emite luz azul.
El avance de la Universidad de Glasgow apunta a mejorar la fiabilidad, la seguridad y el consumo energético de las futuras comunicaciones 6G integradas con sensores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo el sistema distingue interferencia de señal útil

La solución desarrollada por los ingenieros de James Watt School of Engineering no consiste en cancelar la interferencia, como habían intentado otras investigaciones, sino en filtrarla. El método analiza el patrón estadístico propio del ruido electromagnético y combina ese dato con un barrido de direcciones del haz, una exploración de hacia dónde “apunta” la señal, para localizar la más fuerte.

Esa información alimenta luego el algoritmo que controla cómo la superficie inteligente refleja y redirige las señales. El equipo bautizó ese enfoque como un marco consciente de la interferencia electromagnética, diseñado para mantener la intensidad de la señal reforzada y mejorar la identificación de la ubicación del usuario final.

Saber Hassouna, investigador asociado de la Universidad de Glasgow y primer autor del trabajo, explicó que una RIS funciona como un espejo: “Cuando la luz del sol golpea un espejo en tu mano, puedes inclinarlo para enviar la luz hacia la zona que elijas. RIS hace lo mismo con las señales inalámbricas. En lugar de reflejar las ondas de radio al azar, concentra la energía en las áreas que deben recibirla. Un beneficio adicional es la seguridad: la señal reforzada solo llega al destinatario previsto, lo que hace más difícil que cualquier otra persona la intercepte”.

Jalil Kazim, coautor del estudio, señaló que los enfoques anteriores obligaban a la estación base a realizar un procesamiento digital de señales muy intensivo: “Al colocar una superficie inteligente en el entorno, podemos moldear la trayectoria de la señal de una manera que ayuda a gestionar la interferencia antes de que llegue a la estación base. Eso reduce tanto la carga computacional como el costo energético de la propia red”.

Dispositivo RIS emite luz azul hacia tres figuras dentro de un cuadro luminoso, mientras dos figuras se encuentran fuera, en la oscuridad.
Los resultados del experimento mostraron que la superficie inteligente concentró la energía en los usuarios autorizados y dejó sin señal utilizable a quienes estaban fuera del perímetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie bloqueó la señal fuera del perímetro

Los resultados del experimento mostraron que la superficie, guiada por el algoritmo, concentró la energía sobre los tres usuarios autorizados y dejó a los dos situados en el corredor sin una señal utilizable. De acuerdo con el estudio, el rendimiento observado coincidió con el nivel previsto por las simulaciones del equipo. Los investigadores determinaron que la RIS elevó las tasas de datos y entregó información de localización precisa sobre los usuarios, incluidos los dos que estaban fuera del laboratorio.

Muhammad Ali Imran, director de la James Watt School of Engineering y coautor del artículo, afirmó que “la seguridad, la privacidad y la resiliencia ya no son extras opcionales en estas redes, sino requisitos esenciales. Nuestra superficie puede dirigir la señal hacia los usuarios en los que confiamos y negársela a los que no, acercándonos a las redes seguras y flexibles que definirán las tecnologías de comunicación y detección del mañana”.

El trabajo forma parte de una línea más amplia de investigación de la universidad sobre comunicaciones y sensores integrados. En febrero de 2026 se lanzó el Centre for Integrated Sensing, Communication and Computing for Cognitive Cities, conocido como ISAC³, con la misión de desarrollar las futuras ciudades “cognitivas”.

Qammer Abbasi, coautor del artículo y director de ISAC³, sostuvo que el estudio muestra cómo los entornos inalámbricos inteligentes pueden convertirse en una parte activa de la red, en lugar de limitarse a reflejar señales. “Al hacer que las superficies inteligentes reconfigurables sean conscientes de su entorno electromagnético, no solo mejoramos la conectividad, sino que también reforzamos la seguridad, reducimos el consumo de energía y permitimos el funcionamiento fiable de futuras aplicaciones como la atención sanitaria conectada, los sistemas autónomos y las ciudades inteligentes”.

En la investigación también participaron especialistas de la King Fahd University y de la University of Leicester.

Temas Relacionados

6G5GInteligencia ArtificialInterceptaciones ilegalesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Archivos ocultos del sistema, residuos de actualizaciones y copias de seguridad automáticas ocupan espacio invisible para el usuario promedio, incluso en dispositivos actualizados. Cómo identificarlos y eliminarlos sin riesgos

Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Santiago Siri y la inteligencia artificial en la medicina: “Llegará un momento en que no usar estas herramientas será considerado mala praxis”

En diálogo con Infobae al Regreso, el referente tecnológico advirtió sobre la incapacidad de las leyes para seguir el ritmo de la IA, analizó la crisis en el desarrollo de software y detalló la pelea geopolítica entre EE. UU. y China

Santiago Siri y la inteligencia artificial en la medicina: “Llegará un momento en que no usar estas herramientas será considerado mala praxis”

Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con demasiada frecuencia

National Geographic consultó a especialistas que advierten sobre la deposición de litio en los electrodos, un fenómeno que reduce la capacidad de almacenamiento y se acelera con el calor generado por altas potencias

Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con demasiada frecuencia

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

Voces cálidas, mensajes en primera persona y sistemas que recuerdan preferencias son decisiones de diseño deliberadas que, según especialistas, activan instintos de apego sin que medie reciprocidad real

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

La exrectora de la Universidad Nacional defendió la transferencia de conocimiento como una estrategia para que la investigación universitaria genere soluciones para el Estado, la industria y la sociedad

El reto de Colombia: transformar la ciencia en tecnología e innovación desde las universidades

DEPORTES

Huracán y Banfield cierran la acción del viernes luego del triunfo de Vélez frente a Instituto

Huracán y Banfield cierran la acción del viernes luego del triunfo de Vélez frente a Instituto

Insólito: un futbolista de Gimnasia La Plata pateó un penal, lo erró y se lesionó durante la ejecución

El escándalo que rodea a una de las jóvenes estrellas del Mundial: fue detenido por exceso de velocidad y dio positivo en cocaína

“¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir?“: el spot con el que la AFA recapituló el ciclo de Scaloni en la selección argentina

Racing se impuso 2-1 ante Gimnasia de La Plata en su estreno por el Torneo Clausura

TELESHOW

Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

Furia Scaglione y Cristian U renunciaron a un reality español tras ser agredidos: “Los argentinos no valen para nada”

La escapada de Maru Botana y Sofía Solá a París: atardecer en el Sena y paseo por Notre Dame en familia

Así le reveló María Becerra a su familia que cantaría el himno en la final del Mundial: “¿Qué tienen que hacer el 19?”

El mensaje de Cathy Fulop a un mes del terremoto en Venezuela: “En medio del dolor, la solidaridad es más fuerte”

INFOBAE AMÉRICA

La policía detiene en Florida, EE.UU. a una nicaragüense por una serie de robos en cajas de autopago de reconocida tienda

La policía detiene en Florida, EE.UU. a una nicaragüense por una serie de robos en cajas de autopago de reconocida tienda

Violencia psicológica aumentan 66% en Panamá pese al endurecimiento de las penas

Economía de República Dominicana creció 6.4% interanual en junio, según Banco Central

Nuevas proyecciones muestran olas de calor húmedo cada vez más letales en las islas tropicales

Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario