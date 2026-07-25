Nicaragua

Cucarachas, cortes de agua y catéteres que esperan un mes: las denuncias que sacuden al Hospital San Juan de Dios de Estelí en Nicaragua

Familiares de pacientes describen insectos en salas, falta de higiene y demoras en cuidados clave. Hablan de compras obligadas y horas sin personal especializado. El contraste con los anuncios oficiales enciende la pregunta de fondo

Guardar
Google icon
Familiares denunciaron que el Hospital San Juan de Dios de Estelí enfrenta una plaga de cucarachas, fallas de higiene y cortes de agua. (Imagen de cortesía)
Familiares denunciaron que el Hospital San Juan de Dios de Estelí enfrenta una plaga de cucarachas, fallas de higiene y cortes de agua. (Imagen de cortesía)

Familiares de pacientes denunciaron que el HospitalSanJuan de Dios de Estelí enfrenta una plaga de cucarachas, fallas de higiene y cortes de agua que, según su testimonio, afectan la atención y exponen a pacientes y acompañantes a condiciones insalubres, en un momento en que el sistema público de salud anuncia la construcción de nuevos hospitales y destaca el fortalecimiento de su infraestructura.

Las denuncias también alcanzan la atención médica y el acceso a insumos. De acuerdo con los familiares, hay retrasos de hasta un mes para el cambio de catéteres en pacientes con enfermedades crónicas, y durante buena parte del día no hay médicos especialistas disponibles.

PUBLICIDAD

Según relataron a 100% Noticias, la presencia de insectos es constante en las salas de hospitalización y en las áreas comunes del centro asistencial. Un familiar describió la situación así: “Las cucarachas son las reinas del hospital; ahí no se puede dejar una comida ni tapada porque le caen un montón de cucarachitas y los zancudos a cualquier hora del día. A veces llevamos raquetas para espantarlos”.

Los familiares denuncian cortes diarios de agua y falta de insumos básicos

Los denunciantes aseguraron que los problemas no se reducen a la plaga. También afirmaron que en los baños con frecuencia no hay papel higiénico, jabón ni alcohol para la higiene de manos, por lo que esos productos deben ser comprados por los propios pacientes o sus parientes.

PUBLICIDAD

Según familiares de pacientes, en el San Juan de Dios también faltan medicamentos y productos de higiene, y hay interrupciones diarias en el suministro de agua. (Imagen de cortesía)
Según familiares de pacientes, en el San Juan de Dios también faltan medicamentos y productos de higiene, y hay interrupciones diarias en el suministro de agua. (Imagen de cortesía)

A eso se suman interrupciones diarias en el suministro de agua. “Casi siempre entre las 06:00 y 08:00 no hay agua, ni siquiera para lavarse las manos hay agua”, aseguraron.

Esa situación, según los testimonios, obliga a algunos pacientes a bañarse durante la madrugada para aprovechar el servicio antes de que sea suspendido. Los familiares sostienen que la falta de agua complica tareas elementales de limpieza personal y de higiene dentro del hospital.

Las críticas incluyen además el estado físico del edificio. Los denunciantes señalaron paredes con moho, cielos rasos con láminas desprendidas o a punto de caer y espacios que permanecen sin mantenimiento.

Según esos testimonios, la antigua sala de Pediatría sigue abandonada desde que los servicios fueron trasladados al nuevo Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” a finales de mayo. Uno de los familiares resumió ese deterioro con una frase: “Pareciera que ni la limpian y se ven esas salas completamente abandonadas y descuidadas”.

Los afectados afirmaron además que cada día observan decenas de cucarachas muertas en patios, terrazas y otras zonas comunes. Esa escena, sostienen, convive con la escasez de medicamentos, porque el hospital solo entrega algunos fármacos básicos como omeprazol y dipirona, mientras otros tratamientos deben adquirirse en farmacias privadas.

El Ministerio de Salud dijo que dará seguimiento al caso, mientras familiares denuncian plaga de cucarachas y fallas de higiene en el Hospital San Juan de Dios. (Imagen de cortesía)
El Ministerio de Salud dijo que dará seguimiento al caso, mientras familiares denuncian plaga de cucarachas y fallas de higiene en el Hospital San Juan de Dios. (Imagen de cortesía)

El Ministerio de Salud inspeccionó una bodega en Estelí y anunció seguimiento

Las quejas sobre el Ministerio de Salud contrastan con la respuesta oficial ante otra denuncia pública en Estelí. Las autoridades sanitarias inspeccionaron una bodega en el barrio Igor Úbeda, donde vecinos reportaron el almacenamiento de carnes y otros alimentos en descomposición, una situación que habría generado criaderos de moscas y gusanos.

Tras esa inspección, el organismo informó que dará seguimiento al caso mediante nuevas visitas y reuniones con la empresa responsable para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. En el caso del Hospital San Juan de Dios, el texto no consigna una respuesta oficial sobre los señalamientos de los familiares.

El médico nicaragüense exiliado José Antonio Delgado dijo al medio 100% Noticias que las condiciones denunciadas en Estelí reflejan, a su juicio, problemas estructurales en distintos hospitales públicos del país. “Los hospitales públicos son un desastre”, afirmó.

Como antecedente, Delgado mencionó el antiguo Hospital Escuela HEODRA de León, donde, según dijo, la presencia de palomas fue durante años un problema sanitario. “En el caso del HEODRA viejo en León, las palomas que los turistas les dan de comer son una plaga en el hospital. Aunque no sé en qué porcentaje está funcionando hoy que está el nuevo hospital”, comentó.

Según testimonios recogidos por 100% Noticias, los pacientes y acompañantes deben comprar papel higiénico y jabón, y enfrentan demoras de hasta un mes para cambiar catéteres en enfermos crónicos. (Imagen de cortesía)
Según testimonios recogidos por 100% Noticias, los pacientes y acompañantes deben comprar papel higiénico y jabón, y enfrentan demoras de hasta un mes para cambiar catéteres en enfermos crónicos. (Imagen de cortesía)

El médico también cuestionó la actuación del ministerio en la bodega de alimentos de Estelí y sostuvo que la intervención respondió a la presión pública más que a un sistema permanente de vigilancia. “Se trata de un show montado”, afirmó.

Delgado añadió que desde hace años hay quejas de consumidores por malos olores en el área de carnes de algunos supermercados sin que, según él, las autoridades hayan actuado. “Porque la gente desde hace muchos años se queja de los malos olores en la sección de las carnes en los Pali. El Minsa nunca ha hecho nada”, reiteró.

En esa misma línea, sostuvo que una supervisión periódica habría permitido corregir esos problemas con anterioridad. “Es algo preparado. Porque si fuese supervisión periódica, ya hubiesen resuelto el mal olor, por ejemplo, en el Pali de Juigalpa”, denunció.

También aseguró que no ha habido seguimiento suficiente a otros riesgos sanitarios reportados por la población. “Ni siquiera han buscado si hay más colmenas de abejas africanizadas en Juigalpa, luego de dos ataques a personas; el primero con tres muertos. El segundo ataque fue en el estadio de Juigalpa”, añadió.

Las denuncias sobre el hospital de Estelí coincidieron con el anuncio de la ministra de Salud Meyling Brenes en una entrevista con Canal 8 sobre la construcción de cinco nuevos hospitales. La funcionaria afirmó que actualmente hay 79 hospitales en funcionamiento en Nicaragua y que la red continuará fortaleciéndose con nuevos proyectos de infraestructura, equipamiento médico y procedimientos especializados para enfermedades de alta complejidad.

Temas Relacionados

Hospital San Juan de DiosNicaraguaHigienePlagas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario

Los operativos también permitieron decomisar 20 cajas convertidoras y 123 controles remotos, en cumplimiento de las nuevas directrices impulsadas por el Ministerio de Justicia y Paz.

Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario

Madre de Yanira Quiroz pide compasión para su hija tras video que indignó a toda Honduras

La madre de Yanira Quiroz aseguró que perdonó a su hija tras la agresión captada en video y pidió a la población tener compasión, al afirmar que actuó en un momento de ira.

Madre de Yanira Quiroz pide compasión para su hija tras video que indignó a toda Honduras

De Sonsonate al oriente con sequía: seis gremiales salvadoreñas adelantaron la siembra y reportan una cosecha exitosa

El testimonio de Blanca Miriam Sarmiento de Zepeda una productora, ilustra el cambio de estrategia y sus resultados en maíz y frijol. Mientras tanto, la falta de lluvia presiona otras regiones. La apuesta ahora mira pozos, reservorios y sistemas ambulantes

De Sonsonate al oriente con sequía: seis gremiales salvadoreñas adelantaron la siembra y reportan una cosecha exitosa

La planilla estatal de Panamá suma 11,743 funcionarios más en un año y supera los $461 millones mensuales

La Asamblea Nacional registró uno de los mayores aumentos de personal del Estado al sumar 2,653 nuevos funcionarios en los primeros cinco meses del año.

La planilla estatal de Panamá suma 11,743 funcionarios más en un año y supera los $461 millones mensuales

El presidente Arévalo anuncia subsidio a los combustibles y prevé destinar unos 453 millones de dólares al apoyo al diésel y la gasolina sin contratar deuda

La iniciativa que enviará el lunes plantea un apoyo de Q12 (unos USD 1.56) por galón de diésel y Q3 (USD 0.39) para gasolina regular, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, como respuesta al alza del crudo y su efecto en pasajes y hogares

El presidente Arévalo anuncia subsidio a los combustibles y prevé destinar unos 453 millones de dólares al apoyo al diésel y la gasolina sin contratar deuda

TECNO

Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Desarrollan la tecnología que podría hacer más seguras, eficientes y precisas las futuras redes 6G

Santiago Siri y la inteligencia artificial en la medicina: “Llegará un momento en que no usar estas herramientas será considerado mala praxis”

Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con demasiada frecuencia

La razón por la que los chatbots generan una sensación de intimidad difícil de ignorar

ENTRETENIMIENTO

Stanley Tucci recordó cuando fue diagnosticado con cáncer: “Fue muy aterrador”

Stanley Tucci recordó cuando fue diagnosticado con cáncer: “Fue muy aterrador”

Sean “Diddy” Combs, en confinamiento solitario tras un altercado con otro recluso dentro de la cárcel

Todo lo que debes saber del regreso de ‘Soy Luna’ con su cuarta temporada

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Christopher Nolan sobre el impacto de La Odisea: “Definitivamente llegué al límite de mi resistencia”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a los civiles que viven cerca de bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a los civiles que viven cerca de bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Trump recibirá a Zelensky el martes en la Casa Blanca para impulsar propuestas de paz y cooperación en defensa

Apuñaló a un fiel, atropelló a un guardia y fue abatido por la policía: qué se sabe del ataque a una sinagoga de Manchester

Verde, amarillo y rojo: los tres colores que comparten más de 25 banderas nacionales y el motivo que las une

Arabia Saudita bombardeó una ciudad controlada por los hutíes en Yemen tras los ataques de los rebeldes y se expande la guerra en Medio Oriente