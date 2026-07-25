Cucarachas, cortes de agua y catéteres que esperan un mes: las denuncias que sacuden al Hospital San Juan de Dios de Estelí en Nicaragua

Familiares denunciaron que el Hospital San Juan de Dios de Estelí enfrenta una plaga de cucarachas, fallas de higiene y cortes de agua. (Imagen de cortesía)

Familiares de pacientes denunciaron que el HospitalSanJuan de Dios de Estelí enfrenta una plaga de cucarachas, fallas de higiene y cortes de agua que, según su testimonio, afectan la atención y exponen a pacientes y acompañantes a condiciones insalubres, en un momento en que el sistema público de salud anuncia la construcción de nuevos hospitales y destaca el fortalecimiento de su infraestructura.

Las denuncias también alcanzan la atención médica y el acceso a insumos. De acuerdo con los familiares, hay retrasos de hasta un mes para el cambio de catéteres en pacientes con enfermedades crónicas, y durante buena parte del día no hay médicos especialistas disponibles.

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Según relataron a 100% Noticias, la presencia de insectos es constante en las salas de hospitalización y en las áreas comunes del centro asistencial. Un familiar describió la situación así: “Las cucarachas son las reinas del hospital; ahí no se puede dejar una comida ni tapada porque le caen un montón de cucarachitas y los zancudos a cualquier hora del día. A veces llevamos raquetas para espantarlos”.

Los familiares denuncian cortes diarios de agua y falta de insumos básicos

Los denunciantes aseguraron que los problemas no se reducen a la plaga. También afirmaron que en los baños con frecuencia no hay papel higiénico, jabón ni alcohol para la higiene de manos, por lo que esos productos deben ser comprados por los propios pacientes o sus parientes.

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Según familiares de pacientes, en el San Juan de Dios también faltan medicamentos y productos de higiene, y hay interrupciones diarias en el suministro de agua. (Imagen de cortesía)

A eso se suman interrupciones diarias en el suministro de agua. “Casi siempre entre las 06:00 y 08:00 no hay agua, ni siquiera para lavarse las manos hay agua”, aseguraron.

Esa situación, según los testimonios, obliga a algunos pacientes a bañarse durante la madrugada para aprovechar el servicio antes de que sea suspendido. Los familiares sostienen que la falta de agua complica tareas elementales de limpieza personal y de higiene dentro del hospital.

Las críticas incluyen además el estado físico del edificio. Los denunciantes señalaron paredes con moho, cielos rasos con láminas desprendidas o a punto de caer y espacios que permanecen sin mantenimiento.

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Según esos testimonios, la antigua sala de Pediatría sigue abandonada desde que los servicios fueron trasladados al nuevo Hospital Pediátrico “Coro de Ángeles” a finales de mayo. Uno de los familiares resumió ese deterioro con una frase: “Pareciera que ni la limpian y se ven esas salas completamente abandonadas y descuidadas”.

Los afectados afirmaron además que cada día observan decenas de cucarachas muertas en patios, terrazas y otras zonas comunes. Esa escena, sostienen, convive con la escasez de medicamentos, porque el hospital solo entrega algunos fármacos básicos como omeprazol y dipirona, mientras otros tratamientos deben adquirirse en farmacias privadas.

El Ministerio de Salud dijo que dará seguimiento al caso, mientras familiares denuncian plaga de cucarachas y fallas de higiene en el Hospital San Juan de Dios. (Imagen de cortesía)

El Ministerio de Salud inspeccionó una bodega en Estelí y anunció seguimiento

Las quejas sobre el Ministerio de Salud contrastan con la respuesta oficial ante otra denuncia pública en Estelí. Las autoridades sanitarias inspeccionaron una bodega en el barrio Igor Úbeda, donde vecinos reportaron el almacenamiento de carnes y otros alimentos en descomposición, una situación que habría generado criaderos de moscas y gusanos.

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Tras esa inspección, el organismo informó que dará seguimiento al caso mediante nuevas visitas y reuniones con la empresa responsable para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. En el caso del Hospital San Juan de Dios, el texto no consigna una respuesta oficial sobre los señalamientos de los familiares.

El médico nicaragüense exiliado José Antonio Delgado dijo al medio 100% Noticias que las condiciones denunciadas en Estelí reflejan, a su juicio, problemas estructurales en distintos hospitales públicos del país. “Los hospitales públicos son un desastre”, afirmó.

Como antecedente, Delgado mencionó el antiguo Hospital Escuela HEODRA de León, donde, según dijo, la presencia de palomas fue durante años un problema sanitario. “En el caso del HEODRA viejo en León, las palomas que los turistas les dan de comer son una plaga en el hospital. Aunque no sé en qué porcentaje está funcionando hoy que está el nuevo hospital”, comentó.

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Según testimonios recogidos por 100% Noticias, los pacientes y acompañantes deben comprar papel higiénico y jabón, y enfrentan demoras de hasta un mes para cambiar catéteres en enfermos crónicos. (Imagen de cortesía)

El médico también cuestionó la actuación del ministerio en la bodega de alimentos de Estelí y sostuvo que la intervención respondió a la presión pública más que a un sistema permanente de vigilancia. “Se trata de un show montado”, afirmó.

Delgado añadió que desde hace años hay quejas de consumidores por malos olores en el área de carnes de algunos supermercados sin que, según él, las autoridades hayan actuado. “Porque la gente desde hace muchos años se queja de los malos olores en la sección de las carnes en los Pali. El Minsa nunca ha hecho nada”, reiteró.

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En esa misma línea, sostuvo que una supervisión periódica habría permitido corregir esos problemas con anterioridad. “Es algo preparado. Porque si fuese supervisión periódica, ya hubiesen resuelto el mal olor, por ejemplo, en el Pali de Juigalpa”, denunció.

También aseguró que no ha habido seguimiento suficiente a otros riesgos sanitarios reportados por la población. “Ni siquiera han buscado si hay más colmenas de abejas africanizadas en Juigalpa, luego de dos ataques a personas; el primero con tres muertos. El segundo ataque fue en el estadio de Juigalpa”, añadió.

Las denuncias sobre el hospital de Estelí coincidieron con el anuncio de la ministra de Salud Meyling Brenes en una entrevista con Canal 8 sobre la construcción de cinco nuevos hospitales. La funcionaria afirmó que actualmente hay 79 hospitales en funcionamiento en Nicaragua y que la red continuará fortaleciéndose con nuevos proyectos de infraestructura, equipamiento médico y procedimientos especializados para enfermedades de alta complejidad.

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