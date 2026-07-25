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Meta AI ahora organiza tu agenda: integra recordatorios, tareas y calendario en un solo lugar

La compañía busca transformar su IA en un asistente personal capaz de gestionar actividades diarias y mejorar la productividad de los usuarios

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Meta AI presentó nuevas herramientas.
Meta AI presentó nuevas herramientas. (Meta)

Meta anunció nuevas funciones para Meta AI que convierten a su asistente de inteligencia artificial en una herramienta más completa para la organización personal. A partir de ahora, la plataforma podrá gestionar tareas, conectarse con aplicaciones de correo electrónico y calendario, crear planes personalizados y dar seguimiento a actividades sin que el usuario tenga que repetir instrucciones.

Las novedades comenzaron a desplegarse desde el 24 de julio en mercados seleccionados a través de la aplicación Meta AI y el sitio web de la plataforma. La compañía adelantó que, en las próximas semanas, estas capacidades también llegarán a otros países y servicios como WhatsApp.

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Meta AI da el salto hacia la productividad personal

Las nuevas herramientas están impulsadas por Muse Spark 1.1, el modelo de inteligencia artificial que Meta presentó a comienzos de julio y que fue diseñado para ejecutar tareas más complejas de manera autónoma.

Meta anunció nuevas herramientas para su IA, la cual se integrará a correos electrónicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta anunció nuevas herramientas para su IA, la cual se integrará a correos electrónicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A diferencia de versiones anteriores, el asistente ya no se limita a responder preguntas o generar texto. Ahora puede planificar proyectos completos, organizar actividades y realizar un seguimiento de las acciones necesarias para cumplir un objetivo.

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Según explicó la compañía, el sistema es capaz de comprender el contexto de una tarea y continuar desarrollándola sin requerir instrucciones constantes del usuario.

Esta evolución acerca a Meta AI a un modelo de asistente personal inteligente, similar al que buscan desarrollar otras grandes empresas tecnológicas en la carrera por liderar la inteligencia artificial generativa.

Planes personalizados según las necesidades del usuario

Una de las funciones más destacadas consiste en la creación de planes completamente personalizados.

Por ejemplo, una persona interesada en remodelar su cocina puede pedir ayuda a Meta AI. El asistente analizará el estilo deseado, buscará muebles y accesorios disponibles dentro del presupuesto establecido mediante Marketplace y organizará un tablero de inspiración con diferentes propuestas.

Meta AI podrá hacer planes personalizados para sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta AI podrá hacer planes personalizados para sus usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La inteligencia artificial también puede elaborar un programa de entrenamiento para quienes preparan una competencia deportiva, como un medio maratón. Para ello, crea un calendario semanal adaptado a la disponibilidad del usuario y distribuye las sesiones de entrenamiento de acuerdo con sus horarios.

La idea es que el asistente no solo entregue recomendaciones, sino que construya un plan organizado y fácil de seguir.

Calendario, recordatorios y resúmenes diarios

Otra de las novedades más relevantes es la integración con aplicaciones de calendario y correo electrónico. Gracias a esta conexión, Meta AI puede revisar la agenda del usuario para detectar conflictos entre reuniones, cambios de horario o eventos superpuestos.

Además, genera un resumen diario con las actividades programadas y lo entrega en el horario que el usuario prefiera. Esta función busca reducir el tiempo dedicado a revisar múltiples aplicaciones y facilitar la planificación cotidiana desde un único asistente.

También será posible configurar tareas recurrentes una sola vez. Por ejemplo, solicitar un plan de comidas semanal, recibir un resumen de noticias sobre un tema específico o programar recordatorios periódicos.

Fondo blanco con un logo de formas ovaladas en degradado morado y azul, y el texto "Start creating with Meta AI" en color negro
Meta AI ahora podrá tener el control de tu calendario si se lo permites. (Meta)

Después de la configuración inicial, Meta AI continuará realizando estas tareas automáticamente.

Investigación y creación de presentaciones

Las nuevas capacidades también incorporan funciones orientadas al trabajo y los estudios.

Meta AI puede investigar un tema consultando información disponible en toda la web, incluidos artículos científicos y contenidos compartidos dentro de las plataformas de Meta.

Con esos datos, el asistente es capaz de elaborar informes y generar presentaciones organizadas de manera automática.

Meta AI ahora también podrá investigar y realizar presentaciones. REUTERS/Daniel Cole/File Photo
Meta AI ahora también podrá investigar y realizar presentaciones. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Durante el proceso, el usuario puede intervenir para solicitar cambios, corregir información o modificar el enfoque del documento antes de obtener el resultado final.

De acuerdo con Meta, esta interacción permite mantener el control creativo sin perder las ventajas de la automatización.

Todo el contenido queda organizado en un solo lugar

Otra característica incorporada es un espacio donde se almacenan todos los trabajos creados por Meta AI.

Desde allí, los usuarios podrán revisar documentos anteriores, editarlos, actualizarlos y compartirlos cuando lo necesiten.

Esta función busca evitar que los proyectos se pierdan entre distintas conversaciones, facilitando su reutilización y seguimiento.

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