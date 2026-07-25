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El mensaje de Daniela Celis tras su breve estadía en la casa de Gran Hermano: qué sintió al estar dentro

La ex participante reingresó al reality junto a otros siete exjugadores con capacidad de nominar, pero dos días después decidió abandonar por voluntad propia

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Daniela Celis volvió a Gran Hermano y explicó que Thiago Medina quedó a cargo de sus hijas gemelas durante su estadía en la casa (Video: Gran Hermano/ Telefe)

Daniela Celis, más conocida como Pestañela, volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. El 22 de junio, Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de las galas más agitadas de su recta final: ocho exparticipantes reingresaron al juego con poder de nominación y una misión que podía alterar el destino de quienes aún competían por el premio mayor.

Los jugadores activos no esperaban semejante movimiento a esta altura de la competencia. La reacción fue una mezcla de sorpresa, euforia y, en algunos casos, evidente incomodidad.

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Para Pestañela, sin embargo, volver a esa casa tenía una carga distinta a la del resto. Fue en la primera edición de la camada nueva donde conoció a Thiago Medina, su expareja y padre de sus dos hijas. La casa no era solo un escenario de juego: era también el lugar donde había empezado una parte importante de su vida.

Ese peso emocional convivió con la lógica del reality. Celis ingresó junto a los otros siete exparticipantes con poder de nominación, en un movimiento que sacudió la dinámica de la convivencia en la recta final del programa. Para los jugadores que seguían en competencia, la irrupción de los ex no fue un detalle menor: llegaron con herramientas concretas para modificar el juego en su etapa decisiva.

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Dos días después, el 24 de junio, Pestañela tomó la decisión de salir voluntariamente de la casa. Esa misma noche publicó su primer posteo en redes desde que había cruzado la puerta dorada.

El primer posteo de Daniela Celis tras salir de Gran Hermano: “Qué déjà vu”
El primer posteo de Daniela Celis tras salir de Gran Hermano: “Qué déjà vu”

La imagen que eligió para volver a las redes fue una selfie tomada en la oscuridad, con la mano cubriendo parte de su rostro y una sonrisa apenas visible detrás. El texto que la acompañaba fue breve y directo: “Qué déjà vu”.

Para alguien que ya había vivido la experiencia de estar adentro, volver a salir tenía ese sabor particular de algo que ya se conoce pero que igual impacta. Una sola frase alcanzó para resumir lo que ninguna explicación larga hubiera podido decir mejor.

Lo que pasó antes de esa foto fue una despedida cargada de emoción. Al recibir el aviso de que su tiempo en la casa había terminado, Daniela rompió en llanto. Las palabras que eligió para despedirse trazaron un arco entre dos versiones de ella misma: “Acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños”, dijo, y agregó: “Y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible.”

La casa, en su relato, no fue solo el escenario de un programa de televisión sino el origen de su vida tal como la conoce hoy. “Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento y digo que siempre fue mi lugar seguro y yo siento que ahora mi lugar seguro lo tengo afuera”, afirmó con la voz entrecortada.

La despedida de Daniela Celis de Gran Hermano, destacando el cariño por sus hijas

El vínculo entre el reality y su historia personal es directo: dentro de esas paredes conoció a Thiago Medina, y de esa relación nacieron sus hijas. Lo que empezó como una experiencia televisiva terminó por definir el rumbo de su vida familiar.

El motivo concreto de su partida también quedó dicho sin rodeos. Daniela es madre de Laia y Aimé, sus hijas gemelas nacidas en enero de 2024, y la distancia se había vuelto insostenible. “Me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas”, confesó.

Antes de marcharse, dejó un mensaje dirigido a quienes sueñan con entrar a la casa. “Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes”, concluyó.

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