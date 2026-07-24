Todo lo que hay que saber sobre ciclosporiasis, la infección intestinal vinculada a la lechuga contaminada

La cyclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y registra brotes en Estados Unidos durante el verano de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ya dejó más de 4.100 casos confirmados y 308 hospitalizaciones, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Parte de la pesquisa vincula los contagios con lotes de lechuga iceberg retirada del mercado, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. En este brote en Estados Unidos, los consumidores deben evitar los productos retirados del mercado, vigilar síntomas como diarrea y consultar a un profesional de salud si creen que hubo exposición a las verduras crudas.

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Según detalló The New York Times, los casos confirmados se distribuyen en 41 estados y algunos están asociados ala lechuga iceberg servida en locales de Taco Bell. Los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) muestran que muchos casos se concentran en una región de cinco estados del Medio Oeste. El retiro voluntario alcanzó lechuga distribuida a 27 estados.

“Se han notificado infecciones por Cyclospora en al menos 41 estados este año, pero los investigadores aún trabajan para determinar cuántas forman parte del brote en nueve estados vinculado a la lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms y servida en restaurantes Taco Bell, y cuántas representan grupos separados o enfermedades no relacionadas. Las investigaciones incluyen la comparación de los historiales alimentarios de los pacientes, los resultados de laboratorio y los registros de la cadena de suministro”, informó hoy The Washigton Post.

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Hasta la semana pasada, los CDC habían registrado más de 11.500 casos sospechosos de ciclosporiasis autóctona en lo que va de la temporada: 4.173 estaban confirmados y otros 7.400 seguían en evaluación, con pruebas y análisis de laboratorio adicionales para establecer si la infección se contrajo en los Estados Unidos.

Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite

La demora entre el consumo del alimento contaminado y la aparición de síntomas complica aún más la investigación (EUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo)

Los CDC definen la ciclosporiasis como una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Las personas pueden contraerla al consumir alimentos o agua que contengan el parásito.

La propagación ocurre por contaminación fecal humana. En Estados Unidos, los brotes se han vinculado a frutas y verduras frescas.

La transmisión directa entre personas es poco probable porque el parásito necesita entre una y dos semanas en el ambiente para volverse infeccioso.

Eduardo Gutierrez-Rodriguez, profesor asociado de seguridad de productos frescos en la Universidad Estatal de Colorado, advirtió que ese lapso dificulta reconstruir qué alimento originó el contagio solo a partir del recuerdo del paciente.

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Una infografía detalla el brote de ciclosporiasis con más de 4.100 casos en Estados Unidos, vinculado a lechuga iceberg, mostrando síntomas y medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis

La infección afecta el intestino delgado y suele causar diarrea muy líquida, además de cólicos estomacales y otras molestias intestinales, según los CDC. El periodo de incubación suele ser de alrededor de una semana, aunque puede ir de dos días a dos semanas o más, de acuerdo con el CDC.

Los síntomas principales de la ciclosporiasis incluyen diarrea acuosa, fatiga y pérdida de apetito. También enumeraron calambres, hinchazón, aumento de gases, náuseas, pérdida de peso y fatiga.

En una guía para pacientes, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago explicó que en el intestino delgado hay estructuras llamadas vellosidades que absorben agua y nutrientes, y que si un agente las daña el cuerpo no puede absorber esos componentes de forma adecuada, lo que puede derivar en heces sueltas y acuosas. En el documento, los médicos David Zhang y Joseph Newberg explican que un brote reciente del parásito Cyclospora puede provocar diarrea particularmente intensa.

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Los síntomas pueden parecerse a los de otras enfermedades bacterianas, virales, parasitarias o asociadas a toxinas. En muchos casos, los pacientes pueden mejorar y luego muestran una reaparición de síntomas, ya que sin tratamiento la enfermedad puede durar varias semanas o más.

Cómo es el diagnóstico y tratamiento

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por un parásito que provoca diarrea prolongada tras ingerir alimentos o agua contaminados (CDC)

El diagnóstico requiere pruebas específicas en muestras de heces, según el CDC. Esa agencia precisa que a veces hacen falta varias muestras en distintos días porque el parásito Cyclospora puede ser difícil de detectar en análisis rutinarios.

Los CDC señalan como tratamiento los antibióticos trimetoprim con sulfametoxazol. También se aconseja consultar a un profesional de salud si aparecen síntomas tras una posible exposición.

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“Con el tiempo, la mayoría de las personas con el sistema inmunitario saludable se recuperan de la ciclosporosis sin tratamiento”, indicaron las autoridades sanitarias de EEUU.

Los especialistas de la Universidad de Chicago apuntaron que, si la persona está sana y puede tolerar líquidos y electrolitos, puede ser conveniente permitir que el cuerpo elimine la causa de manera natural, con hidratación.

Aunque recomiendan consultar con el médico si la diarrea dura más de dos o tres días o si hay más de seis deposiciones por día. Las personas inmunocomprometidas y quienes tienen problemas renales enfrentan un mayor riesgo de complicaciones.

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En qué alimentos puede aparecer el parásito y qué hacer con las verduras crudas

Una revisión publicada en la revista científica Foods señaló que Cyclospora cayetanensis es un protozoo emergente asociado a cuadros de gastroenteritis en distintos países. El trabajo indicó que, en las últimas dos décadas, los brotes de ciclosporiasis se vincularon de manera reiterada con el consumo de frutas y verduras frescas que suelen comerse crudas y son difíciles de limpiar, entre ellas frambuesas, albahaca, cilantro y lechuga.

Durante el brote, especialistas en seguridad alimentaria consultados por la revista Time advirtieron que el parásito Cyclospora puede contaminar diversos productos y vegetales frescos.

En ese contexto, expertos citados por Time coincidieron en que no es necesario dejar de consumir todas las verduras crudas: la estrategia es enfocarse en los productos retirados del mercado o vinculados a la investigación.

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Donald Schaffner, profesor de microbiología de alimentos en Rutgers University, dijo: “Comí una ensalada anoche y la noche anterior, y voy a comer una ensalada esta noche, y explicó que se concentra en lo que fue retirado o identificado por las autoridades, en lugar de descartar una categoría completa de alimentos.

En la misma publicación, Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington, sostuvo que evitar toda la lechuga no es la respuesta y recomendó que cada persona evalúe su nivel de riesgo, con especial atención para niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado.

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El diagnóstico de ciclosporiasis requiere análisis de laboratorio específicos, ya que los exámenes rutinarios suelen pasar por alto al parásito (CDC vía AP)

Cómo prevenir el contagio: lavado y cocción

Las recomendaciones inmediatas pasan por revisar la información oficial sobre retiros del mercado y no consumir los productos alcanzados por esas alertas, según los CDC. El doctor Gutierrez-Rodriguez pidió tomar el brote en serio y prestar atención a la aparición de síntomas.

Los CDC recomendaron tomar medidas para reducir el riesgo de enfermarse por Cyclospora: lavarse las manos y lavar bien todas las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas.

La agencia también indicó que la cocción puede eliminar el parásito y advirtió que, como lavar los alimentos no garantiza la eliminación de Cyclospora, se deben cocinar los vegetales a una temperatura de al menos 158 °F (70 °C). Además, recomiendan a quienes vivan en los estados donde ocurre el brote, mantenerse informado sobre los alimentos retirados del mercado.

Los CDC indicaron que, si una persona compró lechuga retirada del mercado, debe desecharla o devolverla a la tienda, y que si desconoce el origen de la lechuga debe preguntar en el restaurante. También recomendaron lavar los artículos y superficies que pudieron haber estado en contacto con el producto retirado con agua caliente y jabón o en el lavavajillas.

El impacto del brote en el consumo de ensaladas

El brote golpeó el consumo y la confianza de los compradores en Estados Unidos, donde las ventas de lechuga en la cadena Stew Leonard’s bajaron entre 10% y 11%, y las visitas a restaurantes centrados en ensaladas cayeron.

Taco Bell fue una de las cadenas más afectadas, con una caída cercana al 19% en visitas respecto del promedio del año, de acuerdo con datos citados por The New York Times. Ese medio también señaló que las acciones de Sweetgreen, Chipotle y Cava cayeron hasta 24% desde mediados de julio.

La reacción alcanzó a restaurantes pequeños, que retiraron temporalmente la lechuga o cambiaron ensaladas por vegetales cocidos. También creció la desconfianza por avisos de retiro que usaban códigos difíciles de interpretar para consumidores y comercios.