Aumentó la cantidad de escrituras en CABA, pero se desplomaron casi 40% las compras con hipoteca en junio

La cantidad de escrituras aumentó un 10,2% mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una mejora interanual en junio, aunque con un ritmo más moderado que en meses anteriores. Durante el sexto mes del año se concretaron 5.990 escrituras, cifra que representó un incremento del 3,96% respecto del mismo período de 2025, mientras que el monto total de las operaciones avanzó 27,9% en términos nominales.

De acuerdo con los datos del Colegio de Escribanos porteño, además de la mejora interanual, en comparación con mayo, cuando se habían registrado 5.435 operaciones, la cantidad de escrituras aumentó un 10,2%, lo que reflejó una mayor dinámica en el cierre de transacciones durante el último mes del semestre.

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El monto total involucrado en las operaciones alcanzó los $1.058.545 millones, lo que implicó un incremento del 27,9% en relación con junio de 2025. En tanto, el valor promedio de cada escritura se ubicó en $176.718.815, equivalente a USD 120.320 de acuerdo con el tipo de cambio oficial promedio.

El monto total involucrado en las operaciones alcanzó los $1.058.545 millones, lo que implicó un incremento del 27,9% en relación con junio de 2025

Medido en moneda local, el monto medio de las operaciones registró un crecimiento interanual del 23%. En dólares, en cambio, prácticamente no mostró variaciones, ya que avanzó apenas un 0,2% frente al mismo mes del año anterior.

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Con los resultados de junio, el primer semestre de 2026 cerró con casi 30.000 operaciones de compraventa acumuladas. De esta manera, el nivel de actividad se mantuvo prácticamente en línea con el registrado durante los primeros seis meses de 2025, en lo que puede considerarse un empate técnico.

En contraste con la evolución de las escrituras totales, las operaciones realizadas con financiamiento hipotecario mostraron una fuerte caída. Durante junio se formalizaron 765 escrituras con hipoteca, lo que representó una disminución del 37,1% en comparación con el mismo mes de 2025.

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A pesar de esa baja interanual registrada en junio, en el acumulado de los primeros seis meses del año se concretaron 4.152 escrituras formalizadas con hipoteca.

La presidenta del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato, señaló: “El primer semestre 2026 nos da dos lecturas claras. Primero, que hay un empate técnico con casi 30.000 escrituras de compraventa respecto al año anterior. Pero hay un elemento para destacar: ese nivel de actividad se mantuvo, aún con un 40% menos de hipotecas. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos mucho por crecer".

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“La demanda de vivienda existe, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda”, sostuvo.

Tato: “La demanda de vivienda existe, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas" (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En esa línea, creemos que hay margen para recuperar: desde la hipoteca privada como fue en otros tiempos, pasando por nuevas líneas de préstamos bancarios con la chance de que sean en moneda extranjera incluso, o trabajando en nuevas formas de contratación como lo es la tokenización con un mercado en crecimiento que permita respaldar desarrollos inmobiliarios. El crédito crea mercado y en la medida que se multipliquen facilidades, todo puede ser sinergia”, concluyó Tato.

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Cómo están los precios

Según un relevamiento de Zonaprop, los valores de venta de los inmuebles en la Ciudad continúan en alza, aunque muestran una marcada desaceleración respecto del ritmo observado un año atrás. El precio promedio del metro cuadrado se ubicó en USD 2.467 en junio, tras registrar un incremento mensual del 0,2%. En el primer semestre de 2026 acumuló una suba del 0,7%, muy por debajo del aumento del 4,4% registrado en el mismo período de 2025.

En la comparación interanual, el valor de publicación de las propiedades aumentó un 1,6%, lo que representa el menor incremento de los últimos 27 meses.

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En cuanto a los precios por tipología, un departamento monoambiente tiene un valor promedio de USD 108.377, mientras que una unidad de dos ambientes cuesta USD 130.785 y una de tres ambientes alcanza los USD 179.619.

Por barrios, Puerto Madero continúa como la zona más cara para comprar una propiedad, con un precio promedio de USD 6.136 por metro cuadrado. Le siguen Palermo, con USD 3.420 por m², y Núñez, con USD 3.382 por m².

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En el otro extremo del mercado, Lugano se mantiene como el barrio con los valores más bajos, con un precio promedio de USD 1.048 por metro cuadrado. Detrás se ubican Nueva Pompeya, con USD 1.459 por m², y La Boca, con USD 1.577 por m².