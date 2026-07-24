Honduras

Descubren el fósil de un perezoso gigante en nororiente de Honduras

Lead: Un fósil de perezoso gigante fue descubierto en San Esteban, Olancho, en un hallazgo que impulsa la investigación paleontológica en Honduras.

Guardar
Google icon
Un agricultor encontró restos óseos de grandes dimensiones en su propiedad ubicada en una zona montañosa de San Esteban, Olancho. Las evaluaciones preliminares determinaron que los restos encontrados corresponden a un perezoso gigante que habitó la región hace miles de años. (Foto: Cortesía)
Un agricultor encontró restos óseos de grandes dimensiones en su propiedad ubicada en una zona montañosa de San Esteban, Olancho. Las evaluaciones preliminares determinaron que los restos encontrados corresponden a un perezoso gigante que habitó la región hace miles de años. (Foto: Cortesía)

Un importante hallazgo paleontológico fue descubierto en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, luego de que un agricultor de la zona encontrara restos óseos de grandes dimensiones en su propiedad, tras el paso de una intensa tormenta que afectó las áreas montañosas de la localidad.

Las primeras evaluaciones realizadas sobre las piezas permitieron determinar que los restos corresponden a un perezoso gigante, un animal prehistórico que habitó esta región de Honduras hace miles de años.

El hallazgo también abre nuevas posibilidades para conocer las condiciones ambientales y geológicas que existieron en la región de Olancho durante el período en que estos grandes mamíferos recorrían el territorio.

PUBLICIDAD

Tras conocer la existencia del yacimiento, se desarrollaron acciones especializadas para garantizar la protección de los restos y evitar que las piezas sufrieran daños como consecuencia de la exposición al ambiente o de una manipulación inadecuada.

El proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos, a través del Programa Fulbright, además del acompañamiento de la municipalidad de San Esteban.

El hallazgo paleontológico en Olancho representa una oportunidad para fortalecer la investigación científica sobre la fauna prehistórica de Honduras. (Foto: Cortesía)
El hallazgo paleontológico en Olancho representa una oportunidad para fortalecer la investigación científica sobre la fauna prehistórica de Honduras. (Foto: Cortesía)

La participación conjunta de estas instituciones busca garantizar que el proceso de investigación, extracción, conservación y estudio de los fósiles se realice bajo criterios técnicos y científicos adecuados.

PUBLICIDAD

Como parte de la cooperación internacional para estudiar el yacimiento, al proyecto se incorporó el paleontólogo estadounidense Greg McDonald, especialista que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia profesional en el estudio de fósiles y grandes mamíferos prehistóricos.

La intervención científica busca, además, determinar el contexto biológico y geológico en el que vivió el perezoso gigante y obtener información que permita comprender mejor la presencia de esta especie en el territorio hondureño.

El estudio del yacimiento también podría aportar nuevos datos sobre la biodiversidad prehistórica de Honduras y contribuir a ampliar el conocimiento científico sobre los ecosistemas que existieron en la región de Olancho hace miles de años.

La alianza entre el IHAH y los especialistas estadounidenses también representa una oportunidad para fortalecer la investigación científica y promover el desarrollo de proyectos interdisciplinarios relacionados con la paleontología y la conservación del patrimonio natural.

Además del rescate y estudio de los restos fósiles, el proyecto desarrollado en San Esteban se ha convertido en un espacio de capacitación práctica para investigadores y especialistas hondureños.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia participa en las labores de investigación y conservación del yacimiento. (Foto: Cortesía)
El Instituto Hondureño de Antropología e Historia participa en las labores de investigación y conservación del yacimiento. (Foto: Cortesía)

Bajo la orientación del paleontólogo Greg McDonald, el equipo nacional ha recibido formación directa en diferentes técnicas relacionadas con el trabajo de campo y el manejo de restos paleontológicos.

La capacitación incluye metodologías de excavación, técnicas para la recuperación de piezas fósiles y procedimientos destinados a proteger materiales delicados durante su extracción y traslado.

Luego de la recuperación de las piezas encontradas en San Esteban, el proyecto entró en una nueva fase enfocada en el análisis de laboratorio, restauración y protección de los restos óseos.

El objetivo final del proyecto contempla que el esqueleto del perezoso gigante pueda ser exhibido en un espacio museológico, permitiendo que la población hondureña conozca de cerca este importante hallazgo paleontológico.

La eventual exhibición también tendría un importante valor educativo, al permitir que estudiantes, investigadores y visitantes conozcan parte del patrimonio natural prehistórico de Honduras.

El descubrimiento en San Esteban se suma a otros hallazgos paleontológicos registrados en Honduras y refuerza el potencial científico que existe en diferentes regiones del país.

Para las instituciones involucradas, la cooperación entre Honduras y Estados Unidos demuestra la importancia de unir esfuerzos para proteger el patrimonio y desarrollar investigaciones que contribuyan al conocimiento de la historia natural del territorio.

Temas Relacionados

HondurasdescubrimientoInstituto de Antropologiafósilperezosoanimalgigantenororiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El salvadoreño Iván Barton cuenta cómo pasó del rechazo a reírse del remix viral con su frase del Mundial 2026: “Decision is red card”

El árbitro salvadoreño admitió que al principio no quería quedar en boca de todos, pero las bromas de sus colegas y el furor en redes terminaron cambiándole la cara al episodio

El salvadoreño Iván Barton cuenta cómo pasó del rechazo a reírse del remix viral con su frase del Mundial 2026: “Decision is red card”

Autoridades de Guatemala atribuyen medidas arancelarias favorables de Estados Unidos tras acciones contra el trabajo forzoso

El Ministerio de Economía informó que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos reconoció acciones regulatorias del país, lo que preserva condiciones preferenciales para sus ventas externas y deja intacto el ingreso libre de gravámenes para el 72,4%

Autoridades de Guatemala atribuyen medidas arancelarias favorables de Estados Unidos tras acciones contra el trabajo forzoso

Honduras: Diputada de oposición propone limitar la reelección presidencial a un solo periodo

La diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Alia Kafati, presentó este jueves ante el pleno del Congreso Nacional un proyecto de ley encaminado a regular la reelección presidencial en Honduras y establecer que esta solo pueda ejercerse una vez.

Honduras: Diputada de oposición propone limitar la reelección presidencial a un solo periodo

Suspenden caravana de 200 buses por alza de combustibles en Guatemala, persisten protestas de taxistas y otras gremiales

La movilización estaba prevista para este viernes en Ciudad de Guatemala y Mixco, a la espera de una conferencia del presidente Bernardo Arévalo

Suspenden caravana de 200 buses por alza de combustibles en Guatemala, persisten protestas de taxistas y otras gremiales

Condiciones atmosféricas inestables en Panamá mantienen bajo la lluvia a Bocas del Toro

En la provincia caribeña van 18 días de aguaceros, tormentas, y un aumento del caudal de los ríos

Condiciones atmosféricas inestables en Panamá mantienen bajo la lluvia a Bocas del Toro

TECNO

Una IA analizó 170.000 huesos de aves y descubrió que la evolución no ocurre de forma gradual

Una IA analizó 170.000 huesos de aves y descubrió que la evolución no ocurre de forma gradual

Steam facilita regalar juegos: podrás enviarlos por correo y sin que el destinatario tenga cuenta

Cómo hacer capturas de pantalla en Android Auto sin usar otras apps

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 24 de julio?

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

ENTRETENIMIENTO

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

Shania Twain reveló los momentos más difíciles de su infancia y cómo inspiraron su álbum autobiográfico: “Rompí un ciclo”

Oprah Winfrey recordó los momentos más determinantes de su carrera: “Estaba dispuesta a arriesgarlo todo”

La aterradora transformación de Clayface: así será la versión más perturbadora del enemigo de Batman

“Aporté mi propia experiencia de duelo a John Wick”: Keanu Reeves reveló el origen íntimo del personaje

MUNDO

Dos ataques rusos a plena luz del día dejaron al menos 11 muertos en las regiones de Kiev y Slovyansk

Dos ataques rusos a plena luz del día dejaron al menos 11 muertos en las regiones de Kiev y Slovyansk

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

La ONU pidió la evacuación de 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz por la guerra

Rumania derribó un dron sobre su territorio por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”