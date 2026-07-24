Descubren el fósil de un perezoso gigante en nororiente de Honduras

Un agricultor encontró restos óseos de grandes dimensiones en su propiedad ubicada en una zona montañosa de San Esteban, Olancho. Las evaluaciones preliminares determinaron que los restos encontrados corresponden a un perezoso gigante que habitó la región hace miles de años. (Foto: Cortesía)

Un importante hallazgo paleontológico fue descubierto en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, luego de que un agricultor de la zona encontrara restos óseos de grandes dimensiones en su propiedad, tras el paso de una intensa tormenta que afectó las áreas montañosas de la localidad.

Las primeras evaluaciones realizadas sobre las piezas permitieron determinar que los restos corresponden a un perezoso gigante, un animal prehistórico que habitó esta región de Honduras hace miles de años.

El hallazgo también abre nuevas posibilidades para conocer las condiciones ambientales y geológicas que existieron en la región de Olancho durante el período en que estos grandes mamíferos recorrían el territorio.

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Tras conocer la existencia del yacimiento, se desarrollaron acciones especializadas para garantizar la protección de los restos y evitar que las piezas sufrieran daños como consecuencia de la exposición al ambiente o de una manipulación inadecuada.

El proyecto cuenta con el respaldo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos, a través del Programa Fulbright, además del acompañamiento de la municipalidad de San Esteban.

El hallazgo paleontológico en Olancho representa una oportunidad para fortalecer la investigación científica sobre la fauna prehistórica de Honduras. (Foto: Cortesía)

La participación conjunta de estas instituciones busca garantizar que el proceso de investigación, extracción, conservación y estudio de los fósiles se realice bajo criterios técnicos y científicos adecuados.

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Como parte de la cooperación internacional para estudiar el yacimiento, al proyecto se incorporó el paleontólogo estadounidense Greg McDonald, especialista que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia profesional en el estudio de fósiles y grandes mamíferos prehistóricos.

La intervención científica busca, además, determinar el contexto biológico y geológico en el que vivió el perezoso gigante y obtener información que permita comprender mejor la presencia de esta especie en el territorio hondureño.

El estudio del yacimiento también podría aportar nuevos datos sobre la biodiversidad prehistórica de Honduras y contribuir a ampliar el conocimiento científico sobre los ecosistemas que existieron en la región de Olancho hace miles de años.

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La alianza entre el IHAH y los especialistas estadounidenses también representa una oportunidad para fortalecer la investigación científica y promover el desarrollo de proyectos interdisciplinarios relacionados con la paleontología y la conservación del patrimonio natural.

Además del rescate y estudio de los restos fósiles, el proyecto desarrollado en San Esteban se ha convertido en un espacio de capacitación práctica para investigadores y especialistas hondureños.

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia participa en las labores de investigación y conservación del yacimiento. (Foto: Cortesía)

Bajo la orientación del paleontólogo Greg McDonald, el equipo nacional ha recibido formación directa en diferentes técnicas relacionadas con el trabajo de campo y el manejo de restos paleontológicos.

La capacitación incluye metodologías de excavación, técnicas para la recuperación de piezas fósiles y procedimientos destinados a proteger materiales delicados durante su extracción y traslado.

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Luego de la recuperación de las piezas encontradas en San Esteban, el proyecto entró en una nueva fase enfocada en el análisis de laboratorio, restauración y protección de los restos óseos.

El objetivo final del proyecto contempla que el esqueleto del perezoso gigante pueda ser exhibido en un espacio museológico, permitiendo que la población hondureña conozca de cerca este importante hallazgo paleontológico.

La eventual exhibición también tendría un importante valor educativo, al permitir que estudiantes, investigadores y visitantes conozcan parte del patrimonio natural prehistórico de Honduras.

El descubrimiento en San Esteban se suma a otros hallazgos paleontológicos registrados en Honduras y refuerza el potencial científico que existe en diferentes regiones del país.

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Para las instituciones involucradas, la cooperación entre Honduras y Estados Unidos demuestra la importancia de unir esfuerzos para proteger el patrimonio y desarrollar investigaciones que contribuyan al conocimiento de la historia natural del territorio.