Sociedad

Chocaron dos camiones en la Panamericana: un chofer resultó herido y se registraron graves demoras en el tránsito

Ocurrió a la altura de la Ruta 202, sentido hacia el norte, en Don Torcuato. Un vehículo quedó volcado de costado. Tres carriles fueron obstruidos. El tránsito ahora está liberado

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Los trabajos de seguridad en la zona luego del siniestro entre los dos camiones: uno de ellos quedó lateralizado sobre la banquina

Esta mañana, alrededor de las 7, chocaron dos camiones en la autopista Panamericana, a la altura del km, 25,5, cercano a la Ruta 202, sentido norte: uno de los vehículos terminó volcado de costado y su conductor resultó herido.

El operativo de control de tráfico que se llevó en la Panamerocana luego del accidente de esta mañana

Debido a la magnitud del siniestro, tres carriles de la autovía (banquina, lento y central) estuvieron obstruidos al tránsito, solo dos carriles semirápido y rápido permitieron el flujo vehicular lo que generó grandes demoras en la zona. Ahora, el tránsito se encuentra normalizado.

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Uno de los vehículos que intervino en el accidente es un camión frigorífico, color blanco, que presentó daños severos en su cabina frontal, incluyendo el parabrisas destrozado y el paragolpes deformado.

Un camión frigorífico blanco presentó daños severos en su cabina frontal, incluyendo el parabrisas destrozado y el parachoques deformado.

Una larga fila de vehículos paralizó el tránsito en la Panamericana, que alcanzó el ramal Tigre, como así también afectó a la colectora este de la Panamericana.

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