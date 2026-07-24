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Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Para participar en estas plataformas, los usuarios deben verificar su mayoría de edad mediante identificación oficial

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Primer plano de dos pies de mujer con sandalias de cuero y una etiqueta de cartón en el tobillo que lee "VENTA" con un símbolo de dólar. Fondo de mercado.
El negocio digital de imágenes de pies se ha consolidado como una opción regulada y rentable para creadores de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comercio de fotografías de pies por internet se ha asentado como una alternativa para generar ingresos y atrae a un número creciente de usuarios. Las cifras asociadas a este fenómeno digital muestran un mercado activo y regulado, donde la privacidad y la facilidad de uso constituyen factores centrales para quienes buscan monetizar este tipo de contenido.

En Feet Finder, plataforma dedicada exclusivamente a este negocio, una sola fotografía puede alcanzar un precio de hasta 22 dólares, mientras que los videos rondan los 19 dólares. Este sitio permite a usuarios mayores de edad operar como vendedores o compradores, garantizando un entorno seguro y controlado para las transacciones.

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Las personas que publican su contenido en esta plataforma perciben entre el 85 % y el 90 % de las ganancias derivadas de sus ventas. Este margen convierte a la plataforma en una fuente de ingresos competitiva frente a otros espacios digitales. El sistema de reparto de beneficios, sumado a la diversidad de contenido disponible, contribuye a consolidar la reputación del sitio.

Primer plano frontal de dos pies de mujer con dedos y uñas visibles, apoyados sobre una alfombra de color claro.
Feet Finder permite vender fotos de pies con precios que pueden alcanzar los 22 dólares por imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona este negocio

Para participar en Feet Finder, los interesados deben superar un proceso de verificación de edad, presentando una identificación oficial durante el registro. El objetivo es asegurar que tanto compradores como vendedores cumplen con la mayoría de edad y que la plataforma mantiene sus estándares de seguridad.

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Tras completar este paso, los usuarios pueden subir sus fotos y videos para ofrecerlos en el mercado digital.

La plataforma proporciona a los vendedores la posibilidad de definir precios y gestionar su catálogo de productos, mientras que los compradores acceden a una selección variada de imágenes y videos. La plataforma se posiciona como un espacio regulado, que promueve la transparencia en las transacciones y la protección de los datos de sus usuarios.

Primer plano de dos pies de mujer con uñas cortas y limpias, apoyados sobre una alfombra de tono claro.
Los creadores contenido en Feet Finder reciben entre el 85 y el 90 por ciento de las ganancias de sus ventas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La opción de OnlyFans

Otra vía relevante para la venta de contenido de pies es OnlyFans, aunque su modelo de negocio difiere del pago por unidad. En este espacio, los creadores de contenido establecen precios de suscripción mensual, permitiendo a los usuarios acceder a todo el material publicado durante ese periodo. El costo mínimo de una suscripción comienza en 7 dólares, pero cada creador determina sus propias tarifas y paquetes.

Por ejemplo, la creadora Kaili Thorne ofrece una suscripción mensual de 9.99 dólares, junto a opciones trimestrales de 20.98 dólares y semestrales de 35.96 dólares. Por su parte, Sunneemoon fija su suscripción mensual en 7.99 dólares, con planes trimestrales y anuales que alcanzan los 76.70 dólares. Estos valores ilustran la flexibilidad de OnlyFans para adaptarse a diferentes estrategias de monetización y preferencias de los usuarios.

El proceso para comenzar a vender contenido en OnlyFans requiere cumplir varios pasos fundamentales. Primero, es necesario crear una cuenta en la página oficial y verificar la identidad mediante una identificación válida, como pasaporte o licencia de conducir. Este requisito busca garantizar la legalidad y la protección de los usuarios.

OnlyFans ofrece suscripciones mensuales, trimestrales y anuales para acceder a contenido de pies. (Reuters)
OnlyFans ofrece suscripciones mensuales, trimestrales y anuales para acceder a contenido de pies. (Reuters)

Una vez superado el registro, la plataforma recomienda optimizar el perfil agregando una foto y una biografía que describa el tipo de contenido ofrecido. Los creadores deben decidir el precio de la suscripción mensual y pueden ofrecer paquetes con tarifas reducidas para varios meses. Para recibir los pagos, hay que vincular una cuenta bancaria o un método alternativo.

La dinámica en OnlyFans exige mantener una publicación constante de fotos, videos o transmisiones en vivo, con el objetivo de sostener el interés de los suscriptores. Asimismo, la promoción de la cuenta en redes sociales y la interacción regular con los seguidores pueden incrementar los ingresos, ya que estas acciones fomentan una comunidad leal y habilitan la opción de recibir propinas o solicitudes de contenido personalizado.

La venta de fotos de pies se mantiene como una tendencia en crecimiento que ofrece diferentes modelos de monetización y resguardos para la privacidad de quienes deciden participar en este mercado digital.

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