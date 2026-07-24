Qué se debe hacer al frenar en un semáforo con un auto automático: ¿conviene pasar a Neutro?

La letra N de las cajas automáticas no equivale a Punto muerto, sino solo a Neutro. Es un error colocar la palanca en esa función al frenar en un semáforo.

La extensión del uso de la caja automática en los autos de nueva generación del mercado argentino ha llegado a tal punto que, salvo en el modelo más económico de ciertas marcas, todos los modelos tienen este tipo de transmisión “sin embrague” y quedan cada vez menos opciones de caja manual. De hecho, hay fabricantes que han discontinuado esta opción de todas sus versiones.

Aunque tienen distintas denominaciones según quién sea el fabricante, esto suele ser solo una herramienta de marketing en casi todos los casos. A nivel de tecnología, existen tres tipos de cajas automáticas en la actualidad. Están las más sofisticadas como son las de doble embrague, las intermedias que son las de convertidor de par, y las más populares que son las cajas CVT, que también resultan ser las más económicas para los fabricantes, y gracias a las cuales se pudo masificar el uso de este tipo de transmisión que hasta hace algunos años era un lujo que encarecía enormemente a los autos.

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En cualquiera de los casos, el factor común de estas cajas es que el conductor no tiene que utilizar un tercer pedal en el piso ni tampoco hacer cambios de velocidades. El auto los realiza por sí mismo en base a dispositivos electrónicos que detectan la velocidad de las ruedas y la presión de los pedales de acelerador y freno para regular determinar la marcha o directamente no los hacen porque el sistema no tiene cambios para hacer.

Manejar con caja automática “es un viaje de ida” para la mayoría de los conductores, porque además de brindar un mayor confort de marcha, simplifican la tarea de manejar un vehículo y hacen más sencillo el aprendizaje para los principiantes.

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En todos los casos, entre Drive (D) y Retroceso (R), las cajas automáticas pasan por la función Neutro (N). Pero eso es para evitar que se cambie el sentido de circulación repentinamente y se dañe la caja.

“Las cajas automáticas ahora son populares, lo que implica que todavía haya mucho desconocimiento respecto a su correcto uso y funcionamiento”, explicó el especialista Luis Toso a Infobae.

Pero con la simplificación del sistema se debe también a un cambio de tecnología respecto a las cajas automáticas anteriores, con lo cual existen viejas costumbres o creencias erróneas en los conductores más experimentados, o en quienes no están actualizados al funcionamiento de estos dispositivos.

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Uno de los errores más importantes es creer que hay que colocar la selectora en Neutro (N) cada vez que el vehículo se detiene, por ejemplo, en un semáforo. Una conducta muy frecuente en conductores de autos de servicios de aplicación, y que por estar muchas horas en la calle, pueden adelantar el desgaste de los componentes sin saberlo.

“Hay una generación completa de conductores a los que nadie les enseñó cómo son las cajas automáticas. Toda su vida tuvieron caja manual, de pronto compran un auto nuevo con esta tecnología, y simplemente improvisan usándola como les parece, pero sin mucha información que deberían conocer para sacarle el rendimiento adecuado e incluso para no desgastar sus componentes prematuramente”, dijo Toso.

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Una de las formas que se ven cada vez con mayor frecuencia es una tecla que se acciona hacia adelante o atrás, y se presiona tipo botón para la función de estacionamiento (P).

El razonamiento que explica esta conducta es creer que si al detenerse por algunos minutos se deja la caja en Drive (D), el embrague estará exigido como si en un auto con caja manual se llega a un semáforo y se deja el cambio puesto con el embrague apretado. Y que, por el contrario, colocar la selectora en Neutral equivale a sacar el cambio y dejar la palanca en punto muerto sin pisar el embrague. Sin embargo, es todo lo contario.

“Hay muchos casos de personas que se compran un auto automático y cada vez que se detienen, sea en una esquina, un semáforo o para esperar que suba o baje un pasajero del vehículo, seleccionan la posición de Neutro (N), creyendo que así se evita el desgaste del embrague por patinamiento, cosa que ocurriría si se mantiene el auto detenido en Drive (D). Nada más alejado de la realidad. En realidad, los discos trabajan justamente cuando se cambia la posición de la palanca”, agregó Toso.

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En efecto, las cajas automáticas, especialmente las de convertidor de par y las CVT, están diseñadas para que al frenar a cero y dejar el selector de marcha en D, no exista fricción ni rozamiento alguno de piezas. Como el funcionamiento es hidráulico y no mecánico, al pisar el freno se detiene la presión hidráulica sobre los dos discos de embrague que transmiten la velocidad del motor a las ruedas cuando están acoplados.

Pero no solo no ocurre ese desgaste al dejar el auto en Drive. Cambiar a Neutro y volver a colocar nuevamente Drive al reanudar la marcha sí genera un acople y desacople de los discos, lo que implica un uso mayor al que las piezas están diseñadas para soportar. Esto provoca un desgaste prematuro de las partes.

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Hay sistemas de caja automática que no tienen ni palanca ni tecla, sino una rueda que mantiene los cuatro estados habituales de la funcionamiento

Para que es la N

Más allá de permitir empujar el auto o moverlo cuando está el motor apagado, la posición Neutro (N) en las cajas automáticas tiene por misión generar un estado de transición entre ir hacia adelante y hacia atrás entre Drive (D) y Retroceso (R).

Si no existiera esa posición intermedia, se correría el riesgo de accionar el cambio de dirección con el auto todavía en movimiento, y por lo tanto un cambio opuesto de rotación que sí podría causar roturas o desgastes por sobre lo normal de las piezas de la transmisión.

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Por ese motivo, es importante que cuando se va a hacer una maniobra en la que el vehículo dejará de ir en un sentido para pasar al contrario, por ejemplo para estacionar, el paso por Neutral sea suave y no de un solo paso directo como si el punto medio no existiera. Solo es un segundo, se trata de salir de la marcha a la que se circula, pasar por “punto muerto” al menos por un segundo y luego si, seguir al cambio siguiente.

En las cajas doble embrague, por ejemplo las DSG, ambos embragues se desacoplan parcialmente al frenar en Drive y queda uno de ellos “arrimado” con mínima fricción para tener respuesta inmediata al acelerador.

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“Pero es una fricción muy leve que no genera desgaste, por lo tanto, si el vehículo va a estar parado un par de minutos como ocurre en un semáforo, tampoco hace falta poner la caja en Neutro. Si la detención va a ser de 30 minutos, es una buena práctica salir de Drive, pero solo en esos casos”, finalizó Toso.