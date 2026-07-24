El Salvador: Entre 30 y 40 años de prisión para miembros de la clica BTS de la Mara Salvatrucha

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a cinco miembros de la clica BTS de la Mara Salvatrucha por agrupaciones ilícitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso penas de 30 y 40 años de prisión a cinco miembros de la clica Batos Locos Salvatruchos (BTS) de la Mara Salvatrucha, tras acreditar su participación activa en agrupaciones ilícitas. Según información publicada este viernes por Centros Judiciales, las sentencias se dictaron luego de que el tribunal, presidido por la jueza dos, analizara las pruebas presentadas durante la vista pública.

De acuerdo con los datos oficiales, Cristian José Ortiz Herrera, conocido como “Dawner”, recibió la condena más alta de 40 años de cárcel. El tribunal determinó que Ortiz Herrera ostentaba el rango de corredor de clica, lo que implicaba un papel de liderazgo dentro de la estructura criminal. Además, durante el proceso se hizo constar que Dawner enfrenta otros procesos judiciales por su supuesta participación en el homicidio de un miembro de la Fuerza Armada.

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Los otros cuatro imputados rebeldes, Erick Vladimir Zarceño Recinos “Rino”), René Antonio Vides Orellana (“Crifo”), Bryan Alexander Peraza Flores (“Severus”) y Diego Adalberto Flores Romero, fueron condenados a 30 años de prisión cada uno. El tribunal estableció que estos cuatro sujetos tenían el rango de homeboy dentro de la organización y que algunos de ellos se encargaban de controlar las entradas y salidas de las colonias donde operaba la clica BTS.

Las penas contra los miembros de la Mara Salvatrucha en Santa Ana van de 30 a 40 años de prisión, según el fallo judicial. (Cortesía: Centros Judiciales)

Estructura y funcionamiento de la clica de la Mara Salvatrucha en Santa Ana

Según lo informado por Centros Judiciales, la estructura de la Mara Salvatrucha operaba desde 2017 principalmente en las colonias El Molino, El Bosque, Lamatepec, Jardines de Tecana y sectores aledaños del distrito de Santa Ana. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas documentales y testimoniales que permitieron acreditar la pertenencia activa de los condenados a la organización criminal. El tribunal valoró que la permanencia y jerarquía de los acusados dentro de la clica justificaba la severidad de las penas impuestas.

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Entre los datos destacados del proceso, los Centros Judiciales informaron que “una vez sean localizados, los condenados serán capturados y trasladados al centro penitenciario correspondiente”. Todos los imputados fueron declarados en rebeldía, lo que significa que no se presentaron a la vista pública y permanecen prófugos de la justicia.

Los cinco condenados fueron declarados en rebeldía, no asistieron a la vista pública y siguen prófugos de la justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación evidenció la existencia de funciones diferenciadas entre los miembros de la clica. Mientras Dawner coordinaba las acciones del grupo, los homeboys se encargaban de la vigilancia territorial y el control de los movimientos en las áreas bajo influencia de la estructura. La actividad de la clica incluía la planificación y ejecución de delitos vinculados a la permanencia en agrupaciones ilícitas, una figura penal que ha sido utilizada por la justicia salvadoreña para combatir a las pandillas.

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El fallo del Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana refuerza la política de persecución penal contra las estructuras criminales que operan en el país. La sentencia, según lo expuesto por los Cettros Judiciales, deja abiertos otros procesos judiciales relacionados con los mismos imputados, principalmente en el caso de Ortiz Herrera, quien enfrenta cargos adicionales vinculados a hechos de sangre.

El tribunal ordenó la captura inmediata de los condenados, quienes, una vez ubicados, deberán ser puestos a disposición de las autoridades penitenciarias. Las colonias afectadas por la operación de la clica BTS permanecerán bajo vigilancia, según las autoridades judiciales.

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