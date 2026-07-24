Panamá

Educación panameña presenta resultados académicos del primer trimestre con una alta tasa de aprobación estudiantil

El sistema educativo continúa acarreando deficiencias estructurales, entre ellas la deserción estudiantil

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Varios estudiantes con uniformes blancos y azules sentados en pupitres dentro de un aula con un pizarrón y la bandera de Panamá.
Estudiantes atienden una clase sentados en sus pupitres, al fondo un pizarrón con fórmulas matemáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó los resultados académicos correspondientes al primer trimestre del año lectivo, evidenciando una alta tasa de aprobación en todos los niveles educativos.

La institución atribuyó este avance a la integración de nuevas herramientas tecnológicas y estrategias sociopedagógicas.

La implementación de una plataforma digital de análisis educativo, según explicó Dillian Staine, director de planificación del Meduca a una televisora local, permitió monitorear el rendimiento académico y la gestión administrativa de los centros de enseñanza en todo el país.

Esta herramienta, indicó, facilita el acceso a datos sobre desempeño por asignatura, colegio y región, tanto para docentes como para directivos, supervisores y padres de familia. La plataforma ayuda a identificar áreas de mejora y a visibilizar a los estudiantes con mejor desempeño.

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Al detallar las estadísticas, el funcionario manifestó que en el nivel de educación primaria, que agrupa aproximadamente a 401.000 estudiantes, la tasa de aprobación alcanzó el 96,81%.

Maestra detrás de un pupitre en un salón de clases con bancas vacías, un pizarrón verde con ecuaciones y asignaturas, y una ventana.
Una educadora permanece de pie detrás de su pupitre en un salón de clases con las bancas de los alumnos vacías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la premedia, el índice se ubicó en 91,33%, lo que representa más de 167.000 estudiantes que aprobaron el periodo sin asignaturas pendientes.

Por su parte, la educación media mostró un repunte, alcanzando un 96,2% de aprobación, correspondiente a 123.642 alumnos.

Estos indicadores, según las autoridades educativas, reflejan una mejora respecto a trimestres anteriores, impulsada por la incorporación de métodos innovadores y el fortalecimiento de los ejes socioemocionales.

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En materias consideradas de mayor exigencia y en las que a través de los años siempre tropiezan muchos estudiantes, como matemáticas y ciencias, el funcionario aseguró que el sistema reflejó avances, aunque persisten retos.

La tasa de aprobación en matemáticas se ubicó en 85,51%, mientras que en biología y ciencias naturales los niveles superaron el 86% y el 90%, respectivamente.

Una maestra enseña a estudiantes en un aula rural de Panamá; en el exterior, niños juegan en el patio de la escuela con montañas de fondo.
Una maestra enseña en un aula rural del sistema educativo de Panamá, con varios estudiantes sentados en sus pupitres, mientras que en el exterior, niños y niñas juegan en el patio de la escuela, rodeada de montañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de planificación del Meduca indicó que estas cifras evidencian una tendencia positiva, aunque no ocultó que las asignaturas científicas continúan bajo observación para futuras intervenciones.

El informe oficial también resalta el trabajo de los gabinetes psicopedagógicos y la realización de actividades extracurriculares como factores que contribuyen a la mejora en los resultados.

Subraya que el acompañamiento socioemocional y el deporte han reforzado la motivación y el sentido de pertenencia entre los estudiantes, elementos considerados determinantes para el éxito académico.

El Ministerio de Educación reconoció el aporte de las metodologías activas y la introducción de inteligencia artificial en las aulas.

Estas innovaciones, argumenta, han fortalecido la personalización de la enseñanza y optimizado la detección de necesidades individuales.

Un joven sentado de espaldas frente a una computadora portátil con código en pantalla, un libro abierto, papeles, una pila de libros y una taza.
Las autoridades sostienen que el apoyo de recursos tecnológicos y acciones orientadas al bienestar emocional forman la base del progreso registrado en este primer trimestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sostienen que la combinación de recursos tecnológicos, prácticas pedagógicas actualizadas y acciones orientadas al bienestar emocional forman la base del progreso registrado en este primer trimestre.

El Ministerio de Educación panameño evalúa expandir el uso de la plataforma digital y profundizar en el análisis de datos para ajustar estrategias en tiempo real. El director de planificación de la entidad estatal subrayó que el acceso ágil a información académica permite tomar decisiones informadas y aplicar medidas de apoyo de manera oportuna.

El informe del primer trimestre será utilizado como referencia para definir programas de reforzamiento y nuevas líneas de acción en el segundo periodo académico.

El Meduca reiteró su compromiso de garantizar una educación inclusiva y de calidad, apoyándose en la innovación tecnológica y la participación activa de toda la comunidad educativa.

En el último período lectivo Panamá volvió a enfrentar uno de los grandes problemas del sistema educativo: la deserción escolar, una situación con raíces estructurales que continúa mostrando variaciones, de acuerdo a las fuentes oficiales y análisis independientes que se consulten. Algunas versiones recogidas por los medios indican entre el 2024 y 2025 la desvinculación de estudiantes del sistema educativo formal supera los mil casos.

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