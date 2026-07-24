Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

La señal de tránsito amarilla en forma de rombo con la palabra DIP advierte sobre una depresión o desnivel repentino en la carretera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal de tránsito amarilla con forma de rombo y la palabra “DIP” es común en las carreteras de Estados Unidos y en otros países donde se utiliza el inglés como idioma oficial para la señalización vial. Su objetivo principal es que los automovilistas reduzcan la velocidad y extremen precauciones para evitar daños en los vehículos o la pérdida de control, especialmente en condiciones de lluvia o baja visibilidad.

Esta advertencia está reglamentada por el Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), un documento de referencia elaborado por la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA, por sus siglas en inglés), que estandariza los dispositivos de control de tránsito en todo el país. Según este manual, las señales de advertencia como la de “DIP” deben tener un fondo amarillo y un borde negro, con letras negras en mayúsculas para asegurar la máxima visibilidad y comprensión.

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En otras regiones de habla inglesa, como Canadá, Australia y el Reino Unido, existen señales equivalentes que cumplen la misma función, aunque pueden variar ligeramente en diseño y terminología según la normativa local.

¿Qué significa la señal DIP?

La señal DIP indica la presencia de una depresión o desnivel repentino en la superficie de la carretera. El término “dip”, en inglés, se traduce como “hondonada” o “bajada”, y su colocación responde a zonas donde la vía presenta una irregularidad que puede afectar la estabilidad del vehículo.

El diseño de la señal —rombo amarillo con letras negras— sigue el estándar de advertencia definido por el MUTCD, que regula la señalización vial en Estados Unidos. Este criterio asegura que la advertencia sea visible y comprensible para cualquier conductor, como explica también Road Traffic Signs.

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El rombo amarillo con letras negras de la señal DIP sigue el estándar de advertencia vial definido por el MUTCD en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se utiliza la señal DIP y cómo debe interpretarse

La ubicación de la señal DIP responde a la necesidad de alertar sobre zonas donde el camino desciende abruptamente, cruza arroyos, o existe un hundimiento. Esta advertencia se encuentra principalmente en caminos rurales, carreteras secundarias y sectores urbanos en los que el pavimento puede presentar daños o desgastes.

La señal se ubica antes del desnivel para que el conductor disponga de tiempo suficiente para ajustar la velocidad y evitar daños en el vehículo.

El MUTCD, citado por Road Traffic Signs, detalla que la forma de rombo amarillo distingue a las señales de advertencia de otras categorías, como las de reglamentación u obligación. La inclusión de la palabra “DIP” en el centro evita confusiones y comunica el tipo de peligro al que se aproxima el conductor.

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Road Traffic Signs aclara que la señal DIP es una de las más frecuentes entre las advertencias viales en Estados Unidos, junto a otras que indican curvas peligrosas, cruces de animales o zonas de baches. La estandarización de símbolos y colores permite que los conductores las reconozcan rápidamente, incluso si transitan por rutas desconocidas.

Recomendaciones y marco normativo

El Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) establece que las señales de advertencia como DIP deben tener dimensiones y ubicaciones precisas, de modo que sean visibles desde una distancia suficiente.

Su objetivo es que el conductor pueda anticipar la maniobra y minimizar riesgos de accidentes, especialmente en condiciones de poca visibilidad o mal clima. Pasar a alta velocidad por una depresión puede ocasionar daños en la suspensión o pérdida de control del automóvil.

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A nivel internacional, la señal DIP puede variar en el texto o el pictograma, pero mantiene el mismo significado: advertir sobre una irregularidad en el camino. El estándar de advertencia con rombo amarillo es común en países como Australia y regiones bajo influencia de la normativa estadounidense, aunque la palabra o el símbolo puede ajustarse a la lengua local.