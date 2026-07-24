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EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

El juego presenta el mayor contenido de la saga, con más de 21.000 futbolistas y 35 ligas licenciadas

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EA Sports FC 27
The Grounds convierte a EA Sports FC 27 en la primera entrega con mundo abierto e interacción social. (EA Sports)

El anuncio de EA Sports FC 27 sorprendió a la comunidad de jugadores con una innovación destacada: incorporará por primera vez un modo de mundo abierto llamado The Grounds, según se reveló en el tráiler oficial del juego y en el sitio web del desarrollador. Esta característica promete transformar la experiencia clásica de la saga, que en los últimos años había mostrado señales de estancamiento a pesar de sucesivas mejoras gráficas.

EA Sports FC 27 estará disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Switch 2 a partir del 25 de septiembre.

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The Grounds: el salto al mundo abierto

The Grounds es un entorno social de mundo abierto que funciona como un “lugar donde las calles se encuentran con el estadio”. Este hub online permite a los jugadores recorrer diferentes distritos urbanos mediante avatares personalizables, con acceso a servicios como barbería y tiendas de ropa y accesorios de marcas reconocidas como Nike, Adidas y Puma.

EA SPORTS FC 27 - THE GROUNDS
Los minijuegos en The Grounds ofrecen desafíos como fútbol callejero, Foot Tennis y competiciones al estilo Mario Kart. (EA Sports)

Dentro de este espacio, los usuarios podrán disputar partidos de fútbol callejero, enfrentarse en retos uno contra uno y participar en hasta seis minijuegos. Entre estos, destacan Balloon Ball (una combinación de fútbol y eliminación de rivales), Foot Tennis, Rush Extreme (partidos 5 contra 5 sin porteros) y Kickabouts, la evolución directa de Volta y el espíritu de FIFA Street.

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El diseño de The Grounds ha sido comparado por la comunidad con La Ciudad de la saga NBA 2K, debido a su propuesta de interacción social y su estructura de espacio compartido. Los jugadores pueden encontrarse con amigos para organizar partidos del modo Clubes sin salir del entorno urbano, lo que representa un giro significativo respecto a las entregas anteriores.

Mecánicas renovadas y progresión social

The Grounds introduce un sistema de progresión donde los usuarios podrán subir de nivel a su jugador a través de la experiencia acumulada en actividades, entrenamientos en el gimnasio y encuentros con mentores de fútbol reales, entre ellos Kylian Mbappé y Alex Hunter. Estas mecánicas buscan consolidar la transformación del juego en una experiencia social, que va más allá de la simulación tradicional.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham, sentados en un sofá marrón, sujetan controladores de videojuegos. En la pared, logo EA SPORTS FC 27. Balón de fútbol
Los jugadores pueden personalizar sus avatares con ropa y accesorios de marcas reconocidas. (EA SPORTS FC 27)

Además del modo de mundo abierto, EA Sports FC 27 presenta cambios en la jugabilidad. La Percepción Espacial Ofensiva permitirá que los compañeros de equipo interpreten mejor los espacios libres y realicen desmarques con trayectorias más inteligentes.

El Regate sin Equilibrio favorecerá el control del balón tras contactos físicos, premiando la habilidad individual. Otra novedad es la división de los córners en dos fases: primero se selecciona el tipo de disparo, fuerza y dirección, y después se controla el movimiento del receptor del centro.

El título se comercializará en tres ediciones: Estándar (80 euros), Ultimate (110 euros) y la nueva Ultimate Plus (160 euros), la más costosa en la historia de la franquicia. Quienes adquieran las ediciones Ultimate podrán acceder al juego desde el 18 de septiembre, una semana antes del lanzamiento oficial.

FC 27
EA Sports FC 27 suma nuevas mecánicas de jugabilidad y minijuegos como Balloon Ball y Rush Extreme. (EA Sports)

El juego conservará su propuesta de gran escala, con más de 21.000 futbolistas, 800 clubes, 140 estadios y 35 ligas licenciadas a nivel mundial. El modo Carrera se actualiza con un mercado de fichajes reconstruido, negociaciones más dinámicas y el sistema GLB Dinámico, que ajusta la valoración de los futbolistas según su estado de forma y moral.En

Ultimate Team debuta la Galería FUT, un espacio digital para conservar cartas favoritas. Además, el juego contará con la función Doble Versión, que permite actualizar gratis la copia de PS4 a PS5 o de Xbox One a Xbox Series X|S.

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