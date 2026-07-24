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Este mapa virtual de Barcelona te sirve para la ola de calor: muestra los caminos más frescos y con sombra

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzó un mapa web que tiene en cuenta la hora del día, la posición de los edificios y la trayectoria del sol

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzó un mapa web para caminar con menos exposición al sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la tercera ola de calor del verano activa en España y Barcelona bajo aviso amarillo por altas temperaturas, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) puso en marcha una página web con un mapa para caminar con menos exposición al sol.

En español se llama buscador de itinerarios frescos (cercador d’itineraris frescos, en catalán). Es un mapa que calcula rutas a pie priorizando la sombra y ayuda a localizar el refugio climático más cercano.

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El sistema, disponible en https://www.bcnregional.com/visorcalormapa/visor-cercador/index.html, tiene en cuenta la hora del día, la posición de los edificios y la trayectoria del sol para trazar el camino con mayor cobertura de sombra entre dos puntos de la ciudad.

Tres capturas de pantalla de una aplicación web para encontrar rutas frescas o refugios climáticos, con mapas y campos de entrada de datos
El mapa considera la hora, los edificios y la posición del sol para trazar el camino. (Área Metropolitana de Barcelona)

Además del itinerario, ofrece estadísticas del recorrido: distancia, desnivel positivo y una valoración numérica de frescor y facilidad del transeúnte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que el episodio, que se espera que dure al menos hasta el jueves 23 de julio, puede dejar máximas de hasta 44 grados en el este y sur peninsular.

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Cómo indicar el punto de partida

Para indicar un punto de partida, la herramienta del buscador integrado en la página web permite hacerlo de tres formas: escribiendo una dirección, ingresando coordenadas o pulsando un lugar sobre el mapa.

Una vez fijado el punto de partida, el usuario elige entre dos funciones: calcular la ruta más fresca hasta un destino concreto o localizar el refugio climático más próximo accesible a pie.

Captura de pantalla de un programa informático con un mapa de Barcelona, interfaz de usuario para selección de origen y destino, y botones de navegación
El punto de partida se puede indicar de tres formas: escribiendo una dirección, ingresando coordenadas o pulsando sobre el mapa. (Área Metropolitana de Barcelona)

Cómo trazar la ruta más fresca hasta un destino

Al elegir la opción “La ruta más fresca hasta un destino concret”, el mapa genera dos alternativas en paralelo: el “Camino más fresco y transitable” y el “Camino más corto”.

Ambas incluyen estadísticas de distancia y desnivel, además de una puntuación global que combina frescor y comodidad. El sistema toma como referencia el momento actual del día para calcular qué tramos están a la sombra en ese instante.

Cómo encontrar el refugio climático más cercano

La segunda función localiza el refugio climático más próximo al punto de origen. El usuario puede filtrar por tipo de espacio: refugios recomendables para personas mayores, para niños o cualquier refugio disponible.

Barcelona está bajo aviso amarillo por altas temperaturas. REUTERS/Nacho Doce
Barcelona está bajo aviso amarillo por altas temperaturas. REUTERS/Nacho Doce

El AMB tiene registrados más de 300 espacios de este tipo en Barcelona, entre ellos bibliotecas, centros cívicos, centros comerciales y parques públicos con zonas de sombra.

Tanto en la búsqueda de ruta como en la de refugio, el buscador incorpora la opción de menor desnivel, que genera un itinerario alternativo con menos desnivel. El propio portal la presenta como especialmente útil para personas con movilidad reducida, al reducir el esfuerzo físico en un contexto de temperaturas elevadas.

Qué limitaciones tiene la herramienta

El AMB advierte que el recurso está en periodo de prueba y puede sufrir caídas de servicio. La cartografía se basa en OpenStreetMap, por lo que algunos nombres de calles no aparecen en el mapa. Para reportar incidencias o enviar sugerencias, el portal habilita el correo climaenergia@amb.cat.

El mapa del AMB y Google Maps son herramientas complementarias: usarlas juntas permite decidir mejor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El mapa del AMB y Google Maps son herramientas complementarias: usarlas juntas permite decidir mejor. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo complementar esta herramienta con Google Maps

El buscador de itinerarios frescos del AMB y Google Maps resuelven preguntas distintas, y usarlos en paralelo permite tomar decisiones más informadas. Mientras el mapa del AMB prioriza la sombra y la frescura del trayecto, Google Maps optimiza la distancia y el tiempo. Combinarlos da una imagen más completa del recorrido antes de salir a la calle.

Una vez que el buscador del AMB propone una ruta, el usuario puede introducir el mismo origen y destino en Google Maps para comparar ambos trayectos: cuánto más largo es el camino fresco respecto al más corto, si el desvío compensa o si la diferencia de distancia es mínima.

En días de calor extremo, unos pocos minutos extra a la sombra pueden marcar una diferencia real en términos de confort y seguridad.

Google Maps también aporta información que el mapa del AMB aún no ofrece con detalle: nombres completos de calles, puntos de interés en el recorrido, estado del tráfico peatonal y opciones de transporte público para tramos que convenga evitar a pie.

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