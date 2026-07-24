Tecno

Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

El usuario escribe una pregunta y Gemini, la IA de Google, rastrea la biblioteca en segundos

Guardar
Google icon
Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
Google Fotos incorporó un chat para buscar imágenes y videos directamente con Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Fotos estrenó la posibilidad de buscar imágenes y videos a través de un chat que permite interactuar con Gemini como si fuera otra persona, sin necesidad de recordar fechas exactas ni palabras clave precisas.

La función, llamada Pregúntale a Fotos, utiliza IA para interpretar consultas complejas como “¿Qué comí cuando viajé a Barcelona?” o “Fotos que serían excelentes fondos de pantalla para mi teléfono” y devuelve los resultados más relevantes de la biblioteca del usuario.

PUBLICIDAD

Así, en lugar de desplazarse durante minutos por miles de imágenes, el usuario puede escribir una pregunta y dejar que Gemini rastree la biblioteca.

Dos pantallas de teléfono móvil muestran una interfaz de asistente virtual con teclado virtual y una galería de fotos con imágenes y texto
En lugar de recorrer miles de imágenes, el usuario escribe una pregunta y Gemini rastrea la biblioteca. (Google Fotos)

La función también reconoce rostros etiquetados y relaciones personales (madre, amigo, pareja) para afinar los resultados, y permite continuar la conversación con preguntas de seguimiento una vez obtenida la primera respuesta.

PUBLICIDAD

Cuándo es útil hablar con Google Fotos

La función de hablar con Google Fotos denominada ‘Pregúntale a Fotos’, es útil, por ejemplo, cuando el usuario quiere reunir las fotos del cumpleaños de su suegra del año pasado, pero no recuerda si la fiesta fue en marzo o en abril.

Con la búsqueda clásica, tendría que navegar mes a mes. Con ‘Pregúntale a Fotos’, basta con escribir o decir “Fotos del cumpleaños de [nombre]” o “¿Cuándo fue el último cumpleaños que celebramos en casa?”.

Dos capturas de pantalla de teléfono móvil. Izquierda: barra de búsqueda con "Viaje a Cúcuta" y teclado. Derecha: resultados con texto e imágenes pixeladas
En lugar de recorrer miles de imágenes, el usuario escribe una pregunta y Gemini rastrea la biblioteca. (Google Fotos)

Gemini analiza las imágenes, identifica los rostros etiquetados y el contexto visual, globos, pasteles, reuniones, y presenta las mejores coincidencias en segundos.

Para activar la función en iPhone y en Android, hay que abrir Google Fotos, presionar la pestaña Preguntar en la parte inferior y seguir el proceso de incorporación, que incluye confirmar el grupo de rostros propio y, de forma opcional, etiquetar a otras personas con nombres o relaciones.

Google advierte que la función aún es experimental y puede arrojar resultados imprecisos, y aclara que su disponibilidad varía según la región.

Google aclara que la función es experimental y puede devolver resultados imprecisos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google aclara que la función es experimental y puede devolver resultados imprecisos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué otras funciones hay con Gemini en Google Fotos

Pregúntale a Fotos no es la única novedad que Gemini trajo a Google Fotos. La integración del modelo de inteligencia artificial de Google con la aplicación sumó un conjunto de funciones que abarca desde la edición de imágenes por instrucción de voz o texto hasta la transformación de videos con un prompt, y que se agrupan principalmente en una nueva pestaña llamada Crear.

  • Editar fotos sin tocar un solo menú

La función Editar con Gemini permite modificar una fotografía con solo describir el cambio deseado.

El usuario puede escribir o dictar instrucciones como “quita los lentes de sol” o “abre los ojos de mi hijo” y la aplicación aplica el retoque en segundos. El resultado aparece de inmediato y, si no es el esperado, basta con reformular la instrucción en el mismo chat.

Las herramientas de edición tradicionales, filtros, efectos, deshacer, siguen disponibles en paralelo.

Google fotos logo
Editar con Gemini permite retocar una fotografía con solo describir el cambio que se quiere hacer. (Google)

Esta función opera con Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes de Gemini, que también permite cambiar el estilo de una foto: convertirla en un retrato al estilo renacentista, un mosaico romano o una ilustración de cómic, entre otras opciones.

  • Collages, animaciones y videos generados desde la biblioteca.

La pestaña Crear reúne varias herramientas para producir contenido nuevo a partir de las fotos almacenadas. Collage arma mosaicos de imágenes de forma automática y permite ajustar el orden, el tamaño y el diseño una vez generado. Animaciones convierte una selección de fotos y videos en un GIF.

Foto cinematográfica transforma una imagen estática en una toma con efecto tridimensional. Video de mejores momentos genera un clip con música a partir de lugares, personas o eventos detectados en la biblioteca.

La función Foto a video va un paso más allá: toma una imagen fija y la convierte en un clip dinámico de seis segundos mediante Veo 3, el modelo de generación de video de Google.

El usuario puede indicar el tipo de movimiento o dejar que Gemini lo decida con la opción “voy a tener suerte”. Por su parte, Remix aplica estilos animados a las fotos —anime, cómic, boceto o animación 3D— sin generar video.

Temas Relacionados

Google FotosGeminiInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

El juego presenta el mayor contenido de la saga, con más de 21.000 futbolistas y 35 ligas licenciadas

EA Sports FC 27 tendrá modo de mundo abierto: los detalles de esta novedad sin precedentes en la saga

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Para participar en estas plataformas, los usuarios deben verificar su mayoría de edad mediante identificación oficial

Ganar dinero vendiendo fotos de pies: así funciona el negocio digital que llegó para quedarse

Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Con códigos como E9QH6K4LNP7V, FFPLUFBVSLOT y FFWCTKX2P5NQ, los usuarios pueden acceder a skins o diamantes gratis

Códigos de Free Fire para julio 2026: paso a paso para canjearlos

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

La popularidad de este modelo y sus juegos siguen vigentes en plena época del smartphone

Nokia 1100: así puedes jugar el clásico Snake II al estilo retro, si no lo tienes

Este mapa virtual de Barcelona te sirve para la ola de calor: muestra los caminos más frescos y con sombra

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) lanzó un mapa web que tiene en cuenta la hora del día, la posición de los edificios y la trayectoria del sol

Este mapa virtual de Barcelona te sirve para la ola de calor: muestra los caminos más frescos y con sombra

DEPORTES

Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos de la Copa Sudamericana

El especial pedido de Ángel Di María a Messi cuando le preguntaron si debe seguir en la selección argentina

Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

Pase de lujo de Paredes y definición de Merentiel: así abrió el marcador Boca Juniors frente a O’Higgins por la Sudamericana

El pasillo de Rosario Central al campeón Belgrano, un gol de antología y una roja insólita: las perlitas del inicio del Torneo Clausura

TELESHOW

Mauro Icardi compartió una foto con la China Suárez de viaje: “El amor de mi vida”

Mauro Icardi compartió una foto con la China Suárez de viaje: “El amor de mi vida”

Moria Casán, filosa con la madre de Wanda y Zaira Nara: “Ellas en el inconsciente popular son dos buscadoras de billeteras”

Belén Francese recordó el día que Nazarena Vélez le dio anfetaminas por error: “Éramos rockstars”

Tom Holland recordó su grabación con Lionel Messi y reveló por qué lo inspira hace años: “Es el mejor de la historia”

La sutil indirecta de Ekaterina Ojeda a la China Suárez por su relación con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

ICE arrestó en Savannah al beisbolista dominicano Johan Sandoval por un estatus migratorio vencido

Instituto Costarricense de Electricidad perdería el control del sistema eléctrico y familias podrían enfrentar tarifas más altas

En Panamá la Autoridad Marítima evalúa ampliar la red nacional de monitoreo oceánico

Congreso Nacional reactiva ayudas sociales bajo nuevo mecanismo que promete mayor transparencia

Gobierno dominicano llama a consultas a su embajadora en Nicaragua