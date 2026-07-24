Ahora puedes hablar con Google Fotos para buscar imágenes y videos rápido y ahorrar tiempo

Google Fotos incorporó un chat para buscar imágenes y videos directamente con Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Fotos estrenó la posibilidad de buscar imágenes y videos a través de un chat que permite interactuar con Gemini como si fuera otra persona, sin necesidad de recordar fechas exactas ni palabras clave precisas.

La función, llamada Pregúntale a Fotos, utiliza IA para interpretar consultas complejas como “¿Qué comí cuando viajé a Barcelona?” o “Fotos que serían excelentes fondos de pantalla para mi teléfono” y devuelve los resultados más relevantes de la biblioteca del usuario.

PUBLICIDAD

Así, en lugar de desplazarse durante minutos por miles de imágenes, el usuario puede escribir una pregunta y dejar que Gemini rastree la biblioteca.

En lugar de recorrer miles de imágenes, el usuario escribe una pregunta y Gemini rastrea la biblioteca. (Google Fotos)

La función también reconoce rostros etiquetados y relaciones personales (madre, amigo, pareja) para afinar los resultados, y permite continuar la conversación con preguntas de seguimiento una vez obtenida la primera respuesta.

PUBLICIDAD

Cuándo es útil hablar con Google Fotos

La función de hablar con Google Fotos denominada ‘Pregúntale a Fotos’, es útil, por ejemplo, cuando el usuario quiere reunir las fotos del cumpleaños de su suegra del año pasado, pero no recuerda si la fiesta fue en marzo o en abril.

Con la búsqueda clásica, tendría que navegar mes a mes. Con ‘Pregúntale a Fotos’, basta con escribir o decir “Fotos del cumpleaños de [nombre]” o “¿Cuándo fue el último cumpleaños que celebramos en casa?”.

PUBLICIDAD

En lugar de recorrer miles de imágenes, el usuario escribe una pregunta y Gemini rastrea la biblioteca. (Google Fotos)

Gemini analiza las imágenes, identifica los rostros etiquetados y el contexto visual, globos, pasteles, reuniones, y presenta las mejores coincidencias en segundos.

Para activar la función en iPhone y en Android, hay que abrir Google Fotos, presionar la pestaña Preguntar en la parte inferior y seguir el proceso de incorporación, que incluye confirmar el grupo de rostros propio y, de forma opcional, etiquetar a otras personas con nombres o relaciones.

PUBLICIDAD

Google advierte que la función aún es experimental y puede arrojar resultados imprecisos, y aclara que su disponibilidad varía según la región.

Google aclara que la función es experimental y puede devolver resultados imprecisos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué otras funciones hay con Gemini en Google Fotos

Pregúntale a Fotos no es la única novedad que Gemini trajo a Google Fotos. La integración del modelo de inteligencia artificial de Google con la aplicación sumó un conjunto de funciones que abarca desde la edición de imágenes por instrucción de voz o texto hasta la transformación de videos con un prompt, y que se agrupan principalmente en una nueva pestaña llamada Crear.

PUBLICIDAD

Editar fotos sin tocar un solo menú

La función Editar con Gemini permite modificar una fotografía con solo describir el cambio deseado.

El usuario puede escribir o dictar instrucciones como “quita los lentes de sol” o “abre los ojos de mi hijo” y la aplicación aplica el retoque en segundos. El resultado aparece de inmediato y, si no es el esperado, basta con reformular la instrucción en el mismo chat.

PUBLICIDAD

Las herramientas de edición tradicionales, filtros, efectos, deshacer, siguen disponibles en paralelo.

Editar con Gemini permite retocar una fotografía con solo describir el cambio que se quiere hacer. (Google)

Esta función opera con Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes de Gemini, que también permite cambiar el estilo de una foto: convertirla en un retrato al estilo renacentista, un mosaico romano o una ilustración de cómic, entre otras opciones.

PUBLICIDAD

Collages, animaciones y videos generados desde la biblioteca.

La pestaña Crear reúne varias herramientas para producir contenido nuevo a partir de las fotos almacenadas. Collage arma mosaicos de imágenes de forma automática y permite ajustar el orden, el tamaño y el diseño una vez generado. Animaciones convierte una selección de fotos y videos en un GIF.

Foto cinematográfica transforma una imagen estática en una toma con efecto tridimensional. Video de mejores momentos genera un clip con música a partir de lugares, personas o eventos detectados en la biblioteca.

PUBLICIDAD

La función Foto a video va un paso más allá: toma una imagen fija y la convierte en un clip dinámico de seis segundos mediante Veo 3, el modelo de generación de video de Google.

El usuario puede indicar el tipo de movimiento o dejar que Gemini lo decida con la opción “voy a tener suerte”. Por su parte, Remix aplica estilos animados a las fotos —anime, cómic, boceto o animación 3D— sin generar video.