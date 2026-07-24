Distinguieron a los principales exportadores industriales en El Salvador, quienes concentran el 96% de las ventas externas

Empresarios exportadores de El Salvador recibieron reconocimiento por su desempeño en 2026 (Foto cortesía ASI)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) distinguió este miércoles a los principales exportadores industriales de El Salvador en la XVI edición del Ranking de Exportadores Industriales 2026. Según la ASI, al cierre de 2025 la industria manufacturera representó el 96% de las exportaciones nacionales de bienes.

La ceremonia reconoció a empresas de 12 sectores industriales, entre ellos textil y confección, alimentos, bebidas, plásticos, farmacéutico, metalmecánica, calzado, manufactura eléctrica, electrónico, alimentación animal, papel y bancos que apoyan a la industria.

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, sostuvo durante la ceremonia que el ranking “es más que una premiación”, y señaló que cada empresa reconocida representa una historia de esfuerzo, inversión y visión empresarial. También afirmó que la competitividad industrial se construye a través de la innovación, la incorporación de tecnología y el desarrollo de talento humano.

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Empresarios exportadores de El Salvador recibieron reconocimiento por su desempeño en 2026 (Foto cortesía ASI)

Empresas reconocidas en categorías globales

En la edición 2026, las empresas que obtuvieron el primer lugar en las siete categorías globales fueron Hanesbrands, subsidiaria de Gildan Activewear Inc., como mayores empleadores industriales y mayores exportadores industriales.

Corporación Multi Inversiones (CMI) fue reconocida en mayores ventas locales; Kyocera AVX Components PTE LTD, en exportaciones a destinos singulares; IMACASA, en exportaciones a más países; Galvanissa, #1 en hierro y techos, como empresa industrial más dinámica; y Productos Alimenticios Diana, como mayor exportadora hacia la región centroamericana.

Líderes por sector

Las empresas líderes por sector reconocidas en el ranking fueron Hanesbrands, subsidiaria de Gildan Activewear Inc., en textil y confección; Productos Alimenticios Diana, en alimentos; Tecnutral, en alimento para animales; y Livsmart, en bebidas.

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También fueron distinguidas Ternova, en plásticos; Arbex, en papel, cartón y artes gráficas; Vijosa, en farmacéutico; Galvanissa, #1 en hierro y techos, en metalmecánica; Empresas ADOC, S.A. de C.V., en calzado; Kyocera AVX Components PTE LTD, en electrónico; Enerwire, en manufactura eléctrica; y Banco Agrícola, S.A., entre los bancos que más apoyo brindan a la industria.

Mensaje institucional de la ASI

Empresarios exportadores de El Salvador recibieron reconocimiento por su desempeño en 2026 (Foto cortesía ASI)

El evento se realizó en el marco de la campaña del Consejo Industrial “Renacemos como industria, renacemos como país”, que busca reafirmar el compromiso del sector industrial con la transformación productiva de El Salvador.

La iniciativa promueve competitividad, innovación y confianza con el objetivo de generar empleo formal, atraer inversión y ampliar las oportunidades para la población. La ASI señaló que el desempeño de las empresas reconocidas confirma el papel de la industria en la economía nacional, por su aporte al crecimiento económico, la generación de empleo y el aumento de las exportaciones.

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El evento reunió al Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, representantes del Gobierno, líderes empresariales, ejecutivos y colaboradores de las principales empresas exportadoras del país.

El Ranking de Exportadores Industriales se ha consolidado durante 17 años como un informe técnico de referencia para medir la evolución y competitividad del sector productivo salvadoreño. Este informe reconoce el desempeño de las empresas exportadoras y ofrece un análisis sobre la dinámica del comercio exterior industrial.

“El ranking de exportadores industriales no es solo un documento, si bien es el documento de la industria, pero es el resultado del esfuerzo de nuestros industriales y ese proceso de producción y exportación”, detalló Karla Domínguez, Gerente de Inteligencia Industrial, previo a la ceremonia oficial.

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