Colombianos, venezolanos y nicaragüenses lideran permisos de residencia aprobados en Panamá

El Servicio Nacional de Migración aprobó 16,010 solicitudes de residencia y rechazó 447, lo que representa una tasa favorable del 97%. (Foto archivo. Cortesía Migración Panamá).

Ciudadanos colombianos, venezolanos y nicaragüenses encabezan los permisos de residencia aprobados en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, 4,768 colombianos, 2,885 venezolanos y 1,601 nicaragüenses obtuvieron autorización para residir legalmente en el país, de acuerdo con las estadísticas del Servicio Nacional de Migración.

También figuran entre las principales nacionalidades Estados Unidos, con 1,230 permisos; China, con 468; Cuba, con 430; Brasil y Perú, con 322 cada uno; y España, con 300.

En total, Migración tramitó 16,457 solicitudes de residencia, de las cuales 16,010 fueron aprobadas y 447 rechazadas. Esto representa una tasa de aprobación del 97%, frente a un 3% de solicitudes negadas, reflejando que la gran mayoría de quienes iniciaron el proceso logró cumplir con los requisitos establecidos por la legislación migratoria panameña.

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Las estadísticas muestran que Panamá continúa consolidándose como uno de los principales destinos migratorios de la región, tanto para ciudadanos latinoamericanos como de Norteamérica, Europa y Asia.

Los permisos temporales concentraron la mayor cantidad de autorizaciones, seguidos por las residencias permanentes, las prórrogas y los permisos provisionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas también atribuyen el sostenido interés por establecerse en Panamá a los incentivos migratorios y al dinamismo de su economía. Entre ellos destaca el programa de Inversionista Calificado, que agiliza la obtención de la residencia permanente para extranjeros que realizan inversiones inmobiliarias, financieras o en valores dentro del país.

A ello se suma la presencia de cerca de 200 empresas multinacionales que han instalado sus sedes regionales en Panamá bajo el régimen SEM, generando oportunidades laborales para ejecutivos y profesionales extranjeros.

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Estos factores, junto con la posición geográfica del país como puente entre Norte y Suramérica y el constante flujo migratorio que atraviesa el istmo, han contribuido al incremento de las solicitudes de residencia registradas por el Servicio Nacional de Migración.

Los colombianos concentraron cerca del 30% de todos los permisos otorgados, mientras que venezolanos y nicaragüenses ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, manteniendo una tendencia observada en los últimos años debido a razones económicas, laborales, familiares y humanitarias.

Los incentivos migratorios, el programa de Inversionista Calificado y la presencia de cerca de 200 multinacionales con sedes regionales han reforzado el atractivo de Panamá para extranjeros que buscan establecerse, invertir o desarrollar su carrera profesional en el país. EFE/Carlos Lemos

Del total de autorizaciones concedidas, 6,318 correspondieron a permisos de residente temporal, convirtiéndose en la categoría con mayor número de aprobaciones. Le siguieron 5,145 permisos de residente permanente, 2,442 prórrogas y 2,105 permisos provisionales, modalidades previstas en la legislación migratoria para responder a distintos perfiles de solicitantes.

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Asimismo, los hombres representaron el 52% de los permisos aprobados, con 8,334 casos, mientras que las mujeres concentraron el 48%, equivalente a 7,676 autorizaciones.

Entre las categorías migratorias, la Protección de Seguridad Humanitaria (PPSH) encabezó las aprobaciones con 5,900 permisos, seguida por Dependientes, con 2,761; Regularización Permanente bajo el Decreto 235, con 2,037; Empleados o Ejecutivos de Empresas Multinacionales, con 1,423; y Países Amigos, con 1,011.

También aparecen permisos por matrimonio con panameños, reunificación familiar, jubilados y pensionados, educación, contratos laborales y otras categorías contempladas en la normativa vigente.

La Protección de Seguridad Humanitaria fue la categoría migratoria con más aprobaciones, por encima de Dependientes y Regularización Permanente. Tomada de Migración

El informe también refleja que la mayor parte de los permisos de residencia fue otorgada a personas en edad laboral. El grupo de 18 a 35 años acumuló 5,959 aprobaciones, seguido por quienes tienen entre 36 y 49 años, con 5,118 permisos.

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Más atrás aparecen los ciudadanos de 50 a 60 años, con 2,243 autorizaciones; de 61 a 70 años, con 1,203; y mayores de 71 años, con 466, mientras que los menores de edad representaron una proporción considerablemente menor.

<b>Movimiento migratorio</b>

Además del comportamiento de las residencias, el informe del Servicio Nacional de Migración refleja un intenso movimiento de viajeros por Panamá durante el primer semestre del año. Entre enero y junio se contabilizaron 4,211,223 movimientos migratorios, producto de 2,198,326 entradas y 2,012,897 salidas, cifras que consolidan al país como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina.

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Del total de personas que ingresaron al país, el 53% correspondió a hombres y el 47% a mujeres. Asimismo, el 86% utilizó la vía aérea, mientras que el 8% ingresó por vía marítima y el 6% por vía terrestre, confirmando que el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa siendo la principal puerta de entrada al territorio panameño.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró la mayor parte de las entradas de viajeros registradas durante los primeros seis meses del año. Tomada de Tocumen S.A,

En cuanto a la procedencia de los viajeros extranjeros, Estados Unidos encabezó la lista con 312,602 ingresos, seguido por Colombia, con 275,549; Costa Rica, con 114,663; Ecuador, con 71,834; y Canadá, con 69,972.

También sobresalen Argentina, México, Alemania, Brasil, España, Venezuela y Perú entre los principales países de origen. Por regiones, Centroamérica aportó 705,241 ingresos, Sudamérica 608,201 y Norteamérica 442,478, evidenciando la importancia estratégica de Panamá como punto de conexión continental.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen se mantuvo como el principal punto de ingreso al país, con 1,768,650 viajeros, seguido por Home Port, con 114,688; el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, con 87,170; Paso Canoas, con 80,486; y Guabito, con 50,415.

Estas cifras reflejan no solo el dinamismo del turismo y los viajes de negocios, sino también el papel que desempeña Panamá como centro logístico y de movilidad regional, donde convergen miles de personas que ingresan por motivos comerciales, laborales, familiares o para establecer su residencia en el país.