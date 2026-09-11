"A mí también me decían loco": Milei publicó un diálogo ficticio con Sarmiento para saludar a los docentes en su día

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El presidente Javier Milei publicó este 11 de septiembre un video creado con inteligencia artificial que representa una conversación ficticia con Domingo Faustino Sarmiento, en la que ambos personajes abordan las críticas al estilo del mandatario y cierran con un saludo a los docentes por el Día del Maestro.

La pieza, difundida en la cuenta de X del Presidente, presenta un diálogo entre Milei y el exmandatario, fallecido el 11 de septiembre de 1888. En la Argentina, esa fecha quedó establecida como Día del Maestro en homenaje a Sarmiento, identificado como una de las principales figuras de la educación pública nacional.

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El video vincula las críticas a Milei con la figura de Sarmiento

La recreación comienza con Sarmiento aludiendo a los cuestionamientos que recibe Milei por sus modos. “Así que critican sus formas, don Javier”, dice el personaje que representa al educador sanjuanino.

Milei responde que cuestionan su “tono”, sus “formas” y su “vehemencia”. En la escena, Sarmiento afirma que recibió reproches similares durante su vida pública: “Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”.

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El diálogo luego plantea una defensa de la confrontación política. La versión ficcional de Sarmiento sostiene que, “cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza”, y asocia esa posición con la tarea de enfrentar a quienes, según expresa el guion, promueven el atraso del país.

Milei reivindica su paso por la docencia universitaria

En otro tramo, Milei vincula el homenaje a Sarmiento con su experiencia como profesor de Economía. “Usted me inspiró a enseñar”, señala el personaje del Presidente, antes de afirmar que dio clases durante años para explicar los efectos de la inflación y los impuestos.

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La secuencia cierra con un mensaje dirigido a quienes trabajan en las aulas. El Sarmiento recreado agradece a “todos los docentes en su empresa civilizatoria”, mientras que Milei define al “mejor maestro” como aquel que enseña a pensar y a crecer “en libertad”.

“Muchas gracias a todos los docentes de toda la Argentina”, concluye el mandatario en la producción, que acompaña con música clásica el intercambio entre ambos personajes.

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Este 11 de septiembre, Infobae estrenó “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson, una producción realizada con inteligencia artificial sobre los últimos días del expresidente en Asunción, con la participación de Juan Leyrado y Carla Peterson.

El saludo oficial a los docentes

El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros, ubicada en el Palacio Sarmiento, donde entregó diplomas y kits de lectura a alumnos de primer ciclo destacados por sus notas y buena conducta.

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Ante estudiantes, docentes y autoridades del Ministerio de Capital Humano, el mandatario reivindicó la figura del maestro como pilar de la construcción nacional y sostuvo que “la Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas”.

Milei eligió el escenario para rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fundador de la institución que albergó el evento, y trazó una línea directa entre el aula y la gente. “Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa”, afirmó el presidente, quien comparó el funcionamiento de una sociedad con el de un salón de clases: “Un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien”.

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En su alocución, el mandatario también destacó el valor de la lectura como herramienta transformadora. “Leer es una de las herramientas más poderosas que van a tener en toda su vida”, les dijo a los niños presentes, e ilustró la idea con una metáfora: “Si pensar es como pescar, leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan”. La Biblioteca Nacional de Maestros entregó además membresías honorarias a cada uno de los alumnos reconocidos.

En el cierre del discurso, Milei depositó en los niños la responsabilidad de moldear el país del futuro: “La Argentina que viene la van a construir personas como ustedes, esforzadas, honestas y responsables”.

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Antes de despedirse entre aplausos, el presidente les pidió que no se preocuparan por definir su vocación de manera inmediata: “No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan. Alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior”.