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Deja de salir de WhatsApp para abrir y editar archivos PDF con esta función

Esta herramienta llega gracias a una alianza entre Meta y Adobe Acrobat

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WhatsApp permite abrir y editar archivos PDF directamente en los chats sin salir de la conversación. (EFE)

La llegada de una función que permite abrir y editar archivos PDF directamente en los chats de WhatsApp redefine la experiencia de gestión documental dentro de la plataforma de mensajería. Los usuarios ya no necesitan abandonar la conversación ni depender de aplicaciones externas para revisar o modificar archivos.

La integración anunciada oficialmente por Meta implica varias novedades que impactan en la rutina digital cotidiana. Ahora, al recibir un archivo PDF en un chat, es posible abrirlo en la misma ventana, visualizarlo con comodidad y acceder a distintas herramientas de edición.

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El objetivo es agilizar el trabajo colaborativo y evitar la pérdida de tiempo que suponía alternar entre aplicaciones.

Cómo es la nueva función para archivos PDF en WhatsApp

La función para abrir y editar archivos PDF en WhatsApp surge de la integración con Adobe Acrobat, producto de una alianza entre Meta y Adobe. Esta colaboración habilita la posibilidad de gestionar documentos desde el chat, incluso si están protegidos por contraseña.

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Lector de PDF en WhatsApp
Los usuarios pueden visualizar archivos PDF en una ventana integrada al chat y acceder a herramientas de edición dentro de WhatsApp. (Meta)

Los usuarios pueden seleccionar el archivo PDF recibido en cualquier conversación y, sin salir de la aplicación, acceder a un visor que permite realizar anotaciones.

Entre las herramientas disponibles se encuentran dibujar, resaltar secciones, subrayar fragmentos de texto y tachar contenido. Estas opciones resultan útiles tanto para destacar información importante como para dejar comentarios o instrucciones dentro del propio documento.

La gestión de archivos PDF desde WhatsApp responde a la necesidad de quienes comparten documentos a diario y buscan procesos más eficientes. Incorporar estas funciones en el chat evita pasos extra y facilita la revisión colectiva de materiales en tiempo real.

Cómo se utiliza la edición de PDF en WhatsApp

La nueva funcionalidad está disponible en WhatsApp Web y en la versión de escritorio para Windows. Al recibir un archivo PDF, el usuario solo necesita hacer clic sobre el documento para abrirlo en una ventana integrada al chat.

La función de PDF en WhatsApp es compatible con documentos protegidos por contraseña mediante autenticación dentro de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La función de PDF en WhatsApp es compatible con documentos protegidos por contraseña mediante autenticación dentro de la aplicación. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Desde esta interfaz, es posible utilizar las herramientas de Acrobat sin necesidad de instalar software adicional. El usuario puede dibujar líneas o formas, marcar secciones mediante resaltado, subrayar texto relevante o tachar información que deje de ser útil. Todas estas acciones se guardan en el archivo, lo que permite compartir anotaciones con otros participantes de la conversación.

Una ventaja adicional es la compatibilidad con documentos protegidos por contraseña. Si el archivo requiere autenticación, basta con ingresar la clave correspondiente para habilitar la edición, sin que sea necesario descargar el PDF ni recurrir a otro programa.

Esta integración aprovecha las pantallas más grandes de los ordenadores, lo que mejora tanto la visualización como la edición de los documentos. Al mismo tiempo, permite mantener el hilo de la conversación, optimizando el flujo de trabajo profesional y personal.

Qué se puede hacer en la edición de archivos de WhatsApp

La unión entre WhatsApp y Adobe amplía las posibilidades para quienes usan la plataforma como herramienta de productividad. Ahora se pueden realizar anotaciones directas en archivos PDF desde el propio chat, lo que transforma la dinámica de revisión, corrección y colaboración en documentos.

La integración de PDF en WhatsApp busca agilizar la gestión documental y optimizar el flujo de trabajo profesional y personal. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)
La integración de PDF en WhatsApp busca agilizar la gestión documental y optimizar el flujo de trabajo profesional y personal. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Las funciones principales incluyen:

  • Abrir archivos PDF protegidos o estándar directamente en la conversación.
  • Dibujar sobre el documento para señalar puntos clave o trazar esquemas simples.
  • Resaltar y subrayar texto para poner el foco en datos relevantes o instrucciones.
  • Tachar contenido que deba eliminarse o indicarse como no vigente.
  • Añadir comentarios o breves notas visuales que quedan integradas en el archivo compartido.

Estas herramientas permiten que el proceso de revisión de documentos sea más fluido, especialmente para equipos que trabajan a distancia o en entornos donde la mensajería es el canal principal de comunicación.

Actualmente, la función está disponible para quienes usan WhatsApp en ordenadores, ya sea a través de la versión Web o la aplicación para Windows.

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