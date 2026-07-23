Javier Milei viaja a Brasil para iniciar una agenda internacional en apoyo a dirigentes de derecha

El mandatario tiene una serie de viajes previstos (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El presidente Javier Milei viajará este fin de semana a Brasil con el objetivo de apoyar la campaña en ese país de Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair, y comenzará así una agenda internacional destinada a respaldar a distintos dirigentes de derecha, la cual también lo llevará a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el líder libertario estará hasta el sábado en la ciudad de San Pablo, donde encabezará varias actividades.

PUBLICIDAD

De hecho, en los últimos días trascendió que el propio jefe de Estado pidió postergar hasta el domingo el acto de apertura de la Exposición en La Rural, para así poder asistir a ese evento sin tener que cancelar sus compromisos en tierras brasileñas.

La comitiva que lo acompañará estará integrada por la secretaria general, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, que estuvo recientemente en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La secretaria general también viajará (EFE/Gian Ehrenzeller)

El grupo partirá el viernes por la noche en un vuelo oficial y pasará la noche en San Pablo para, al día siguiente, comenzar una serie de reuniones.

A las 9:00, aproximadamente, Milei será recibido en el Palacio dos Bandeirantes por el gobernador local, Tarcísio de Freitas. El acto inaugural contempla honores militares en la Plaza Cívica, marcando el inicio formal de la jornada diplomática.

PUBLICIDAD

Es que, si bien es un viaje con mucho contenido político, la Casa Rosada sostuvo que será para “fortalecer los vínculos” entre la Argentina y este estado del país vecino.

En ese mismo escenario, se desarrollará la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que concede la ciudad.

PUBLICIDAD

En tanto, el intendente, Ricardo Nunes, acompañará la ceremonia, que prevé la lectura pública del decreto de concesión y la imposición de la insignia. Tanto el gobernador como el presidente argentino pronunciarán unas palabras a los presentes.

De acuerdo con la agenda oficial, la siguiente actividad será una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación, de la que también participará Bolsonaro.

PUBLICIDAD

Flavio Bolsonaro

El hijo del ex mandatario brasileño es actualmente senador del Partido Liberal y el principal candidato de la oposición para suceder a Luiz Inácio Lula da Silva.

En esta oportunidad, Milei no podrá visitar a Jair, que permanece detenido, pero conversará con Flavio, a quien conoce hace años, sobre temas de la agenda bilateral.

PUBLICIDAD

Las autoridades argentinas remarcaron que la misión será abordar posibles acuerdos económicos en caso de que el referente de derecha gane las elecciones en una nación que es de las principales socias comerciales.

La jornada concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde asistirán a la Convención Nacional del Partido Liberal, principal fuerza política del actual oficialismo en el estado paulista.

PUBLICIDAD

La semana que viene, en tanto, Milei volverá a viajar, pero esa vez irá a Bogotá para participar del acto de asunción de De la Espriella, el dirigente también de derecha que venció en el balotaje al oficialista Iván Cepeda.

A De la Espriella le dicen “El Tigre” en Colombia (EFE)

De acuerdo con lo que también confirmaron a este medio fuentes oficiales, el mandatario argentino ya confirmó su presencia en ese evento, programado para el 7 de agosto próximo.

PUBLICIDAD

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió Milei en su cuenta de X, luego de que se confirmara el triunfo del opositor.

Y agregó: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Antes de ir a Bogotá, también podría hacer una escala en Lima para participar de igual forma de la asunción de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Entre los destinos para estos días se podría sumar Ecuador, en ese caso para tener una reunión privada con su par local, Daniel Noboa, con quien tiene sintonía ideológica.