Costa Rica

Costa Rica: La aerolínea Iberojet sumará un tercer vuelo semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre

La compañía añadirá una salida los jueves para reforzar la conectividad con Costa Rica en la temporada navideña y prevé integrar esa operación a su programación habitual durante 2027 y 2028.

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Avión Airbus A350-900 de Iberojet blanco despegando de pista asfaltada con marcas blancas. Fondo de vegetación tropical y cielo azul matinal.
Iberojet sumará una tercera frecuencia semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre por la mayor demanda de la temporada navideña./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aerolínea española Iberojet sumará una tercera frecuencia semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre, con salidas los jueves, en una decisión vinculada al aumento de la demanda en la temporada navideña y a una ruta que, según la compañía, quedará incorporada de forma regular en 2027 y 2028.

El refuerzo llega en un contexto de crecimiento del mercado español hacia Costa Rica. De acuerdo con el Instituto Costarricense de Turism (ICT) o, en el primer semestre de 2026 la llegada de turistas españoles por vía aérea aumentó 16.8% frente al mismo período del año anterior.

Según Periódico Mensaje, el acuerdo fue alcanzado entre Iberojet y el Instituto Costarricense de Turismo para ampliar la conectividad aérea entre España y Costa Rica. La nueva operación se sumará al esquema actual de la compañía, que ya enlaza ambas ciudades los martes y sábados.

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La incorporación del tercer vuelo semanal ampliará la oferta disponible entre los dos países y dará más flexibilidad a los viajeros en uno de los períodos de mayor movimiento del año. La aerolínea también indicó que esa frecuencia pasará a formar parte de su programación regular en los próximos dos años. La ruta Madrid-San José es operada por la línea aérea del grupo Ávoris. Con la salida adicional de los jueves, la compañía busca responder al crecimiento sostenido de la demanda hacia Costa Rica y consolidar una conexión cuya evolución considera positiva desde su lanzamiento.

La nueva frecuencia de Iberojet entre Madrid y San José saldrá los jueves y se añadirá a los vuelos actuales de los martes y sábados.
La nueva frecuencia de Iberojet entre Madrid y San José saldrá los jueves y se añadirá a los vuelos actuales de los martes y sábados.

Mario Domínguez, vocero de la dirección general de tour operación de Ávoris, dijo al medio que la decisión refleja el desempeño de la ruta y el papel de Costa Rica dentro de la red de la empresa.

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“La incorporación de esta tercera frecuencia refleja la excelente evolución de la ruta Madrid-San José y la confianza que depositamos en Costa Rica como destino estratégico. El incremento de la demanda confirma el interés creciente de los viajeros por este mercado y nos anima a seguir fortaleciendo una conexión que aporta valor tanto al turismo como a las relaciones entre ambos países. Nuestro objetivo es continuar creciendo de forma sostenida y ofrecer cada vez más opciones a nuestros clientes”, dijo.

La ampliación de capacidad se inscribe además en la estrategia de crecimiento de Iberojet en América Latina. La empresa ubica a Costa Rica entre los destinos estratégicos de su red de largo radio y entre los mercados con mayor potencial de crecimiento para el turismo europeo.

El ICT y AERIS vinculan el aumento de vuelos con más visitantes y actividad económica

Para el Instituto Costarricense de Turismo, la nueva frecuencia mejora la capacidad aérea con uno de sus principales mercados emisores en Europa. “La ampliación de frecuencias por parte de Iberojet constituye una excelente noticia para Costa Rica. Este incremento mejora la conectividad y nuestra capacidad aérea con uno de nuestros principales mercados emisores en Europa, demostrando la confianza de la aerolínea en nuestro país y la competitividad del destino”, sostuvo Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT.

Avión de Iberojet sobre un mapa mundi. Un volcán representa El Salvador, el Palacio Real y la Sagrada Familia representan España. Rutas aéreas con aviones pequeños.
El Instituto Costarricense de Turismo afirmó que la tercera frecuencia de Iberojet mejora la capacidad aérea con uno de los principales mercados emisores de Europa para Costa Rica. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo añadió que el aumento de vuelos puede traducirse en más llegadas, empleo y actividad económica en las comunidades. “Este incremento de frecuencias permitirá la llegada de más visitantes, generando más empleos y una mayor derrama económica en las comunidades, consolidando al turismo como uno de los principales motores del desarrollo, bienestar y prosperidad para Costa Rica”, afirmó.

La expansión de la operación también refuerza la conexión con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea del país.

“La incorporación de una tercera frecuencia semanal de Iberojet entre Madrid y San José es una muestra de la confianza que las aerolíneas depositan en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en el potencial de Costa Rica como destino. Desde AERIS en conjunto con el ICT, continuamos impulsando inversiones y mejoras que nos permiten acompañar el crecimiento de nuestros socios estratégicos, fortaleciendo la conectividad aérea del país y generando mayores oportunidades para el turismo, los negocios y el desarrollo económico”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

La publicación señala que, con este acuerdo, Iberojet y el ICT ratifican su apuesta por desarrollar la conectividad aérea entre ambos mercados y por sostener la promoción de Costa Rica en Europa. La operación también refuerza la expansión internacional de la aerolínea y su posición entre los operadores españoles especializados en conexiones de largo radio hacia América Latina.

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