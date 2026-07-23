Economía

Empresarios de IDEA prevén que Argentina puede crecer al 4% anual, pero piden acuerdos a largo plazo y evitar cambios abruptos

En la presentación del 62° Coloquio, que se realizará en octubre en Mar del Plata, el empresariado reclamó reglas estables, eliminación de impuestos distorsivos y un mercado de capitales robusto como condiciones para el crecimiento

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Coloquio IDEA 2026
El 62° Coloquio de IDEA, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata (IDEA)

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) presentó este jueves el 62° Coloquio, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El mensaje central del evento, anticipado en un desayuno de presentación, fue que la Argentina puede crecer entre 3% y 4% anual de manera sostenida, pero que para lograrlo debe evitar los cambios abruptos de rumbo y sostener la estabilidad macroeconómica como política de Estado.

En el encuentro de presentación, los referentes del sector empresario subrayaron que los cambios de reglas de juego no generan crecimiento y que, al contrario, los virajes bruscos empujan al país hacia atrás. El diagnóstico que predominó fue que Argentina atraviesa un momento de estabilidad que ahora debe convertir en crecimiento, y que ese tránsito requiere mantener fijo un conjunto de pilares que no deberían estar sujetos a debate político: el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y el respeto a las instituciones.

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“Cualquier cosa que Argentina planee tiene que aguantar los próximos 20 años”, afirmaron referentes de IDEA durante el café de presentación. La frase sintetiza la apuesta del coloquio: pensar en horizontes largos, no en ciclos electorales. Al no ser un año de elecciones nacionales —los comicios presidenciales se celebrarán en 2027—, los empresarios ven una oportunidad para que el debate público se desplace de la especulación política hacia las condiciones estructurales del desarrollo.

El potencial y las palancas

Los expositores describieron el potencial del país con entusiasmo poco habitual en el sector: “Los indicadores explotan”, se dijo, y se sostuvo que un crecimiento de entre 3% y 4% anual durante muchos años es, incluso, una estimación conservadora. Con una demografía estancada, ese ritmo de expansión implicaría una mejora sustantiva del ingreso por habitante. “Con un crecimiento demográfico bajo, es muy significativo lo que se puede crecer”, fue otra de las frases que circularon en el encuentro.

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Para ilustrar que ese recorrido es posible, se mencionaron casos de países que, tras fuertes crisis, lograron sostener procesos de crecimiento de largo plazo y hasta triplicar su PBI per cápita: Irlanda, Israel, Chile y España. En todos esos casos, señalaron, la clave fue haber “elegido un camino que sostuvieron en el tiempo”. En el caso argentino, reconocieron, las palancas disponibles son múltiples: el agro, la minería y la energía fueron las más mencionadas. “Cada vez que nos vamos a la banquina, dejamos un escalón más de pobreza”, advirtieron.

Coloquio IDEA 2026
Santiago Mignone, presidente de IDEA, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA y Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia (IDEA)

Estabilidad como punto de no retorno

Uno de los ejes del mensaje fue que determinadas conquistas recientes —el superávit fiscal y la derrota de la inflación como fenómeno estructural— ya no deberían estar en discusión, independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales. Los empresarios esperan, además, que la demanda de estabilidad provenga de la propia sociedad: que sea la ciudadanía la que le exija al poder político no volver atrás, y no solo el sector privado organizado.

En ese marco, también reclamaron avances en la construcción de un mercado de capitales robusto, en la resolución de la deuda pendiente en materia de infraestructura y en la eliminación de impuestos distorsivos, que consideran el único camino real para ganar competitividad.

Cuatro ejes y un horizonte de dos décadas

El 62° Coloquio de IDEA organizará sus debates en torno a cuatro ejes: el mundo, la estabilidad, la competitividad y el desarrollo.

Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, señaló que el desafío es “transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”.

Por su parte, Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, agregó que “los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”. En tanto, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de la institución, planteó que “el crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”.

El encuentro de este año coincide en fechas con la Argentina Week en París, lo que anticipa que ni el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía estarán presentes en Mar del Plata. No sería la primera vez: el año pasado, Milei tampoco asistió —estaba de viaje en Estados Unidos— y el ministro participó a través de un video grabado.

El Coloquio de IDEA reúne cada año a líderes empresarios, políticos, académicos y representantes de la sociedad civil. La organización nuclea a 600 empresas de todos los sectores y tamaños que, en conjunto, producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

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