Nicaragua

“Servidumbres vergonzosas”: El régimen de Daniel Ortega arremete contra República Dominicana tras condena electoral

Las relaciones entre Managua y Santo Domingo entraron en un punto crítico luego de que el régimen de Daniel Ortega arremetiera contra el Gobierno dominicano calificándolo de «voces vasallas», en represalia por la exigencia de la nación caribeña de rectificar la suspensión del sistema electoral en Nicaragua

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Caricatura de Daniel Ortega en una isla con la bandera de Nicaragua, otra isla con figura envuelta en bandera dominicana, mar con grieta y cartas diplomáticas.
Daniel Ortega y una figura institucional dominicana aparecen en islas separadas por una grieta en el mar, con cartas diplomáticas flotando en el agua, señalando una crisis bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Daniel Ortega desató una dura ofensiva diplomática contra el Gobierno de República Dominicana, luego de que las autoridades del país caribeño condenaran en los términos más enérgicos las recientes e inéditas declaraciones del mandatario nicaragüense, quien afirmó públicamente que en su nación “no volverán a haber elecciones”.

A través de un duro comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración de Ortega calificó de «servidumbres vergonzosas» la posición de Santo Domingo, en un nuevo capítulo de fricción diplomática que evidencia el creciente aislamiento internacional que rodea al poder dominado por el sandinismo en Nicaragua.

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«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», señaló de manera tajante la Cancillería del régimen nicaragüense.

La decisión de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones periódicas desató una firme condena de República Dominicana y una posterior respuesta contundente del régimen nicaragüense.
La decisión de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones periódicas desató una firme condena de República Dominicana y una posterior respuesta contundente del régimen nicaragüense.

En la misiva, Managua intentó marcar una distancia entre la población y sus gobernantes, asegurando que «los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad».

Para reforzar su retórica, el régimen de Ortega evocó la figura del «héroe anti-intervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert», recordando que en el siglo pasado recorrió «caminos de dignidad» junto al líder nicaragüense Augusto C. Sandino.

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El detonante: La firme condena de la Cancillería dominicana

El ataque verbal de Managua se produjo como respuesta directa a un pronunciamiento previo de la Cancillería dominicana, que reaccionó con firmeza ante el discurso de Ortega.

Para el Gobierno caribeño, que un jefe de Estado proclame abiertamente el fin de las citas electorales en su país constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

En su postura, República Dominicana recordó el valor del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, subrayando que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Asimismo, las autoridades dominicanas remarcaron que ningún régimen posee el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni clausurar por decisión unilateral la vía de los comicios para garantizar la alternancia democrática.

La Cancillería de República Dominicana instó a Nicaragua a respetar la Carta Democrática Interamericana, lo que desató una dura arremetida por parte del régimen de Ortega.
La Cancillería de República Dominicana instó a Nicaragua a respetar la Carta Democrática Interamericana, lo que desató una dura arremetida por parte del régimen de Ortega.

Por ello, el Gobierno dominicano emitió un llamado directo a la rectificación, instando a Managua a garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas.

La crisis de fondo: Ortega sepulta las urnas y el Parlamento matiza

El origen de esta fractura diplomática se remonta a la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio. En medio de un acto oficial, el mandatario Daniel Ortega sentenció: «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder». La frase desató de inmediato las alarmas internacionales.

Tras la ola de críticas internacionales y la firme postura de distintas naciones, los voceros parlamentarios en Managua intentaron matizar los alcances de la frase de Ortega. El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, sostuvo que sí se celebrarán votaciones, pero únicamente bajo un nuevo marco de reformas constitucionales diseñadas para blindar al Estado de injerencias externas.

Según Porras, «el objetivo de la cúpula oficialista es dejar en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», blindando así el control total del poder bajo la sombra del régimen de Daniel Ortega.

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