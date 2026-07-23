El borrador con los detalles de la posible visita del papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV entrará a la Casa Rosada alrededor de las 8.30 del lunes 9 de noviembre para reunirse con el presidente Javier Milei en la que será la primera actividad de su visita a la Argentina, según el último borrador que confirmaron a Infobae fuentes vaticanas de la organización del viaje que traerá al país al sucesor del papa Francisco. El Vaticano anunciará antes de la primera semana de agosto que Robert Prevost, elegido pontífice el 8 de mayo de 2025, llegará al país el 8 de noviembre, como parte de una gira que empezará en Uruguay y terminará en Perú.

El Vaticano pensaba comunicar la visita la semana próxima, pero uno de los tres Gobiernos pidió una pequeña prórroga por temas logísticos. Fuentes vaticanas plantearon a Infobae que la fecha exacta del anuncio es “muy cercana”. El texto que anuncia la histórica gira comenzará con la frase: “Aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas, el Santo Padre León XIV...”. Luego se detallará el recorrido, sin precisiones de recorridos internos: Uruguay con una visita de un día y medio, Argentina del 8 al 11 y por último Perú, probablemente del 11 al 17.

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Los detalles del programa, que incluirá una visita a Córdoba y al menos seis eventos más entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires (entre ellos una misa en Luján), se definirán de aquí a dos meses, una vez que vuelva al país la comisión de avanzada del Vaticano, que incluye representantes de los distintos departamentos de la Santa Sede encargados de los movimientos del Papa (desde ceremonial y protocolo hasta seguridad y comunicación). La semana próxima, en tanto, estará en Roma un enviado del Gobierno argentino para avanzar con el programa.

La primera misión oficial del Vaticano estuvo en el país hace tres semanas recorriendo los escenarios que había sugerido la Iglesia local para las actividades de León y que, en su totalidad, fueron aprobados por Roma. El equipo que encabezó un sacerdote mexicano de máxima confianza de Prevost escuchó sugerencias y dejó un pedido: “para el éxito de la visita es necesaria una buena sinergia de trabajo entre todos los niveles de Gobierno involucrados” y entre los responsables políticos y la Iglesia local; así como una fuerte aclaración que esparció en cada una de las reuniones: se tratará de una visita a la Argentina, no a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que “lo federal” debe estar representado en cada una de las actividades. Se escuchó además una recomendación enfática: que se pongan en funcionamiento comisiones específicas de trabajo de parte de los distintos niveles de Gobierno, como ya ha hecho la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

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Este miércoles llegó al país el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Banach, lo que terminó de configurar los pilares institucionales para la llegada del Papa. El Vaticano espera una rápida presentación de las cartas credenciales de su nuevo embajador ante las autoridades políticas del país para que pueda empezar su misión, que será clave en la articulación del trabajo previo a la llegada de Prevost, prevista para el domingo 8 de noviembre, a la tarde, al Aeroparque Jorge Newbery. Por el momento, el Vaticano prefiere que León descanse el día de su arribo en la Nunciatura Apostólica y que empiece las actividades formales al día siguiente. “El pontífice dormirá las tres noches que pase en Argentina en el edificio de la avenida Alvear, mientras que el séquito de la Santa Sede lo hará en un hotel cercano”.

Una vez que Banach pueda presentar al Presidente los documentos que lo avalan como representante pontificio en el país, quedará en condiciones protocolares de organizar la visita.

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Los delegados vaticanos que estuvieron en el país hace tres semanas quedaron muy conformes con las actividades propuestas por la jerarquía eclesiástica local y que se terminarán de configurar con la llegada del segundo grupo de avanzada antes del inicio de septiembre. Por el momento, en secretaría de Estado de la Santa Sede ven como casi confirmadas una misa en un espacio abierto de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Palermo, reuniones del Papa con representantes de la sociedad civil, cultura y el deporte, los movimientos populares y el mundo académico y del trabajo. El Teatro Colón y la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero son dos escenarios muy bien valorados para esos encuentros.

También habrá un espacio para un encuentro de Prevost con los obispos argentinos, el lunes 9 de noviembre y, algo especialmente importante para el Vaticano, un momento con representantes de otros credos. De hecho, antes de la llegada del Papa está previsto el arribo, a inicios de septiembre, del cardenal encargado del Dicasterio para el Dialogo Interreligioso de la Santa Sede, George Koovakad, invitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Prevost llegará al país el domingo 8 por la tarde, desde Uruguay. Si bien el encuentro con Milei aparece en agenda para primera hora del lunes 9, una segunda opción, con muchas menos posibilidades, es que el Papa vaya a Balcarce 50 inmediatamente tras su aterrizaje. La partida de León está prevista para el 11 por la tarde, luego de despedirse con una misa multitudinaria en la provincia de Buenos Aires.

Una vez que se emita el comunicado vaticano confirmando la llegada del Papa, comenzará la cuenta regresiva para los centenares de detalles que rodean a un viaje papal. Por ejemplo, el lema y logo oficial de la visita, qué regalos se intercambiarán el pontífice y las distintas autoridades políticas con las que se reunirá o quiénes serán los encargados de recibirlo en la pista del aeropuerto al llegar.

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Prevost llegará en un avión de Ita Airways con el que saldrá desde Roma junto a una comitiva de cerca de 60 personas, incluyendo a los cardenales más importantes de la Iglesia católica y a 75 periodistas de todo el mundo que compartirán el vuelo durante toda la gira sudamericana del Papa. La apertura de solicitudes para los periodistas que quieran acompañarlo se hará a mediados de septiembre, el mismo día en que se publique el programa definitivo del viaje a los tres países.

La de noviembre será la primera visita de León XIV a Sudamérica, luego de haber viajado este año a África, España y Mónaco, además del viaje que hará a Francia en septiembre. Con su llegada a Uruguay y luego a Argentina, Prevost podrá cumplir un anhelo de su antecesor Jorge Bergoglio, quien nunca pudo visitar su país natal ni el vecino rioplatense. Francisco sí estuvo en Perú en enero de 2018 como parte de una gira que también incluyó Chile. La llegada de León XIV a Perú, en tanto, será su regreso a un país en el que desarrolló una extensa labor como misionero agustino y obispo en Perú durante casi cuatro décadas, abarcando ciudades como Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. Nacido en Estados Unidos, Prevost incluso adquirió la nacionalidad peruana en 2015.

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