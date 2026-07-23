La salida a bolsa de SpaceX enfría al sector espacial y borra más de 1 billón de dólares en un mes

La salida a bolsa de SpaceX captó 75.000 millones de dólares, pero en un mes el sector espacial presentó grandes pérdidas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La salida a bolsa de SpaceX desató una euforia que llevó a la compañía a captar 75.000 millones de dólares en la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) registrada y a subir más del 30% en sus tres primeros días.

Sin embargo, ese impulso se agotó rápido. En apenas un mes, el ecosistema bursátil ligado al espacio, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial perdió más de 1 billón de dólares, con una corrección que puso bajo presión a todo el sector.

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Cómo ha sido el comportamiento de las mayores empresas espaciales del mundo

El índice MarketVector Global Space Industry, referencia de las mayores compañías espaciales cotizadas del mundo, cayó más del 25% desde el 11 de junio, un día antes del debut bursátil de la empresa de Elon Musk.

El índice MarketVector Global Space Industry cayó más del 25% desde el debut bursátil de SpaceX y acumula un retroceso cercano al 40% desde sus máximos de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento borró parte de un avance previo que había superado el 71% desde el 1 de abril, cuando la empresa presentó de forma confidencial el folleto de su OPV ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

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Desde los máximos anuales del 28 de mayo, ese indicador acumula un retroceso cercano al 40%. Ese repunte previo respondió más al miedo a quedarse fuera de la subida y a la especulación sobre la economía espacial que a una mejora efectiva de las ganancias del sector.

La corrección se reflejó en las principales acciones del segmento. Si se toma a las 10 empresas con mayor peso en ese índice: Viasat, AST SpaceMobile, EchoStar, Rocket Lab, Globalstar, Planet Labs, Melrose, Iridium Communications, MDA Space e Intuitive Machines; y se las suma a SpaceX, el descenso medio desde la salida al Nasdaq ronda el 35%, un recorte que entra en terreno bajista desde el punto de vista técnico al superar el 20%.

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Cuáles empresas tienen las mayores caídas desde el estreno bursátil de SpaceX

Melrose se desplomó un 95,3% desde la salida a bolsa de SpaceX, en un contexto agravado por un incidente químico y térmico en la planta de GKN Aerospace en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los valores más castigados, Melrose y MDA Space aparecen como los casos más extremos desde el debut de SpaceX. Melrose encadena más de un mes de pérdidas y se desploma un 95,3%, una caída muy superior a su retroceso anual, que no supera el 20%.

Parte sustancial de ese castigo se explica por un incidente químico y térmico ocurrido en mayo en la planta de GKN Aerospace en Garden Grove, California. El episodio provocó evacuaciones locales, órdenes de los bomberos y riesgos legales, factores que elevaron la incertidumbre entre los inversores.

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MDA Space exhibe otra forma de volatilidad. La empresa canadiense sube más del 62% en el año, pero cae un 77% desde el 12 de junio. De acuerdo con las estimaciones de FactSet, MDA Space figura entre el reducido grupo que generará beneficios netos tanto este año, con 87 millones, como el próximo, con 117 millones de dólares.

MDA Space cayó un 77% desde el 12 de junio, aunque FactSet la ubica entre las pocas compañías espaciales que generarían beneficios netos este año y en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, entre las 11 firmas analizadas, solo tres, Melrose, Iridium Communications y MDA Space, cerrarían 2026 con ganancias. El caso de Iridium Communications muestra esa divergencia entre horizonte anual y desplome reciente.

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La compañía, operadora de una red de comunicaciones móviles por satélite con cobertura global total, retrocede cerca del 65% desde la salida a bolsa de SpaceX, aunque desde comienzos de enero acumula un alza superior al 171%.

Entre las siguientes mayores caídas figuran Intuitive Machines, con un 45%; Rocket Lab, con un 32,4%; y Planet Labs, con un 23,1%. Viasat es la única de ese grupo que mantiene saldo positivo en bolsa, con un avance del 5%.

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Por qué el mercado espera los resultados del 4 de agosto de SpaceX

El mercado espera los resultados de SpaceX del 4 de agosto como la primera prueba pública tras la OPV. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Pese al deterioro de las cotizaciones, el consenso de analistas mantiene una visión favorable sobre la temática espacial. Según los expertos consultados por FactSet, el potencial medio a 12 meses de las 11 compañías observadas es del 58,3%, con Intuitive Machines al frente con un 180% y SpaceX con un 94,7%.

Desde JPMorgan sostienen que el alcance de SpaceX supera al de cualquier otra empresa del sector. “Las ambiciones de SpaceX son mayores que las de cualquier otra empresa que hayamos visto: hacer que la vida sea multiplanetaria, aprovechar el Sol para desarrollar inteligencia artificial en el espacio y construir bases en la Luna y ciudades en otros planetas”.

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Agregaron: “Desde nuestro punto de vista, ninguna otra compañía está tan bien posicionada para ir tras un mercado potencial combinado previsto de más de 28 billones de dólares”.

Asimismo, la próxima fecha decisiva será el 4 de agosto, cuando SpaceX publique los resultados del segundo trimestre. Será la primera vez que la compañía presente cuentas al mercado como empresa cotizada, un examen que puede marcar el tono para toda la economía espacial.

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