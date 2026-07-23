El Salvador: Sivar Land tendrá un punto de recogida para viajes por aplicación durante las Fiestas Agostinas 2026

La alcaldía de San Salvador Centro habilitará un punto de recogida para apps de transporte en Sivar Land. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Las personas que visiten la feria Sivar Land, en San Salvador Centro, durante las vacaciones agostinas, contarán con un punto de recogida exclusivo para quienes utilicen servicios de aplicaciones móviles de transporte. Esta medida busca facilitar la llegada y salida de los asistentes, promoviendo un entorno más seguro y ordenado en uno de los eventos más concurridos del país.

La Alcaldía de San Salvador Centro informó que la iniciativa responde a la necesidad de mejorar la movilidad y reducir los riesgos asociados al transporte en eventos masivos.

Según las autoridades, esta modalidad ya se implementó anteriormente con resultados positivos, por lo que se repite para las Fiestas Agostinas 2026.

El punto de recogida estará ubicado en una zona exclusiva dentro de las instalaciones del Estadio Cuscatlán, donde se desarrollará Sivar Land del 1 al 6 de agosto.

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Beneficios de punto de recogida

El objetivo principal es brindar una alternativa eficiente y segura para los más de 1.1 millones de visitantes que se esperan en la feria.

La ubicación estratégica del punto de recogida permitirá que los usuarios de aplicaciones móviles puedan abordar o descender de los vehículos de manera ordenada y rápida, evitando congestionamientos y disminuyendo el riesgo de incidentes, especialmente aquellos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades municipales afirmaron que la modalidad ya fue usada en eventos previos y volverá durante las vacaciones agostinas, como parte del operativo de las Fiestas Agostinas 2026 (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Además del beneficio para los usuarios, la implementación de esta zona exclusiva contribuye al ordenamiento vial de la zona y ayuda a mantener la fluidez del tráfico en los alrededores del evento.

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La feria Sivar Land, conocida por reunir a miles de personas cada año, contará también con entrada gratuita, lo que prevé un alto flujo de asistentes durante los días de celebración.

La Alcaldía reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con diferentes actores para garantizar el bienestar ciudadano y la seguridad durante las festividades.

La habilitación de este punto de recogida es parte de una estrategia más amplia orientada a modernizar la ciudad y facilitar la movilidad en eventos de gran escala.

De esta manera, quienes asistan a Sivar Land tendrán la opción de planificar su viaje utilizando aplicaciones móviles de transporte, con la certeza de contar con un espacio exclusivo y seguro para abordar o descender de los vehículos.

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Preparativos listos en la capital salvadoreña

Este miércoles, la Alcaldía de San Salvador Centro confirmó que todo está listo para el inicio de las Fiestas Agostinas 2026, la celebración patronal más emblemática de El Salvador, que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo, patrono nacional.

La medida funcionará del uno al 6 de agosto dentro del Estadio Cuscatlán para ordenar los traslados durante la feria y atender la alta demanda prevista por más de 1,1 millones de asistentes (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El parque de atracciones abrirá sus puertas con juegos mecánicos, circo, comida típica y artesanías.

Las familias, tanto de la capital como de los alrededores, podrán asistir a espectáculos infantiles, presentaciones musicales en vivo y mezclas de DJ en la tarima alterna. El sábado 1 de agosto, el equipo de bienvenida recibirá a los primeros asistentes con actividades para niños, seguido por un cartel musical que incluye artistas nacionales de cumbias, salsa, ska y de varios géneros para todos los gustos y todas las edades.

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