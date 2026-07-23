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Nokia 100: características del celular de hace 15 años que siguen siendo útiles en 2026

Este teléfono no cuenta con funciones de conexión a internet, pero sí una batería de hasta 35 días de duración

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El Nokia 100 fue presentado como un teléfono GSM de banda dual para redes 900/1800 o 850/1900, según la región.
El Nokia 100 fue presentado como un teléfono GSM de banda dual para redes 900/1800 o 850/1900, según la región.

El Nokia 100 llegó al mercado en 2011 continuando el legado de otros dispositivos de la marca, enfocados en funciones sencillas, dispositivos resistentes, con amplia batería e ideales para usuarios que no querían nada complejo.

Hoy en 2026, quince años después, este celular luce obsoleto al lado de dispositivos con IA, cámaras avanzadas, pantallas de casi 7 pulgadas y funciones plegables. Sin embargo, todo este progreso no hace inútil a un dispositivo que puede seguir funcionando para personas que quieren herramientas sencillas y alejarse de la conexión continua.

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Cuáles son las características del Nokia 100

El Nokia 100 fue presentado como un teléfono GSM de banda dual, pensado para funcionar en redes 900/1800 o 850/1900, según la región. Su diseño compacto de 110 x 45.5 x 14.9 milímetros y peso de solo 69.6 gramos lo convertía en un aparato fácil de transportar y resistente al uso diario.

La pantalla TFT de 1.8 pulgadas, con resolución de 128 x 160 píxeles y 65.000 colores, ofrecía lo esencial para la lectura de mensajes y la navegación por menús simples.

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El Nokia 100 llegó al mercado en 2011 como un celular de funciones sencillas, resistencia física y batería de larga duración.
El Nokia 100 llegó al mercado en 2011 como un celular de funciones sencillas, resistencia física y batería de larga duración.

A diferencia de los modelos más avanzados, el Nokia 100 carecía de conexión a internet, cámara fotográfica y funciones multimedia sofisticadas. Su sistema operativo Series 30 priorizaba la facilidad de uso, la autonomía y la durabilidad.

Entre sus colores disponibles se encontraban opciones como azul legionario, rosa festival, azul marino, negro fantasma y rojo coral, apelando a la personalización dentro de la sencillez.

El Nokia 100 concentraba sus prestaciones en funciones básicas pero útiles. Permitía realizar llamadas de voz y enviar mensajes SMS. Su agenda podía almacenar hasta 500 contactos y admitía la gestión de hasta cinco libretas de direcciones diferentes, facilitando el uso compartido del dispositivo entre varios miembros de una familia o grupo.

Una de las características más valoradas era la radio FM analógica, operativa con auriculares de 3,5 mm que funcionaban como antena. Esto permitía escuchar emisoras locales sin necesidad de conexión a internet, una ventaja crucial en regiones con infraestructura limitada o en situaciones de emergencia.

FILE PHOTO: New Nokia's logo is displayed before GSMA's 2023 ahead of the Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spain February 26, 2023. REUTERS/ Albert Gea/File Photo
FILE PHOTO: New Nokia's logo is displayed before GSMA's 2023 ahead of the Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, Spain February 26, 2023. REUTERS/ Albert Gea/File Photo

El teléfono incluía linterna LED integrada, activable rápidamente desde el teclado. Esta función se mantenía independiente del resto del sistema, lo que la hacía especialmente útil en cortes de luz o situaciones donde se requería iluminación inmediata y de bajo consumo energético.

En cuanto a herramientas organizativas, el Nokia 100 ofrecía alarma (que sonaba incluso con el equipo apagado), calendario, calculadora, cronómetro, temporizador y conversor de unidades. Juegos clásicos como el Snake Xenzia.

Uno de los puntos más destacados del Nokia 100 es su batería de larga duración. Equipado con una pila de iones de litio modelo BL-5CB de 800 mAh, podía alcanzar hasta 840 horas (35 días) en modo de espera y 7,2 horas de conversación continua.

Cómo podría ser útil el Nokia 100 en 2026

Con el apagón global de las redes 2G en gran parte de Estados Unidos, Europa y Asia, el Nokia 100 ha perdido su función principal de comunicación en muchas regiones. Donde las redes GSM han sido desmanteladas, el dispositivo ya no puede hacer ni recibir llamadas ni SMS.

En América Latina y algunos países de África y Asia, ciertas operadoras aún mantienen el 2G, aunque su desactivación es inminente.

La radio FM analógica y la linterna LED del Nokia 100 mantuvieron su valor en regiones con infraestructura limitada y en situaciones de emergencia.
La radio FM analógica y la linterna LED del Nokia 100 mantuvieron su valor en regiones con infraestructura limitada y en situaciones de emergencia.

A pesar de estas limitaciones, el Nokia 100 se mantiene vigente gracias a sus funciones offline. Su linterna, radio FM, alarma, reloj parlante y herramientas de organización siguen funcionando plenamente porque no dependen de la conectividad móvil ni de internet.

Además, la batería de larga duración y la resistencia física del dispositivo lo convierten en un aliado valioso para situaciones de emergencia, supervivencia o desconexión digital.

En 2026, el Nokia 100 ha encontrado nuevos propósitos. Puede usarse como parte de kits de emergencia, guardado en el automóvil o en mochilas de primeros auxilios, confiando en su linterna y radio FM para informar y asistir en crisis o catástrofes naturales.

El teléfono también destaca como despertador indestructible, perfecto para quienes desean evitar la tentación de revisar notificaciones durante la noche. Gracias a su alarma fiable, incluso con el dispositivo apagado, y su resistencia a caídas y golpes, supera ampliamente a los relojes inteligentes y a los smartphones en este aspecto.

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