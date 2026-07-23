Finaliza el rodaje de la película S.O.S. que ha sido filmada entre República Dominicana y Colombia

La película S.O.S. concluyó su rodaje entre República Dominicana y Colombia y entró en posproducción en territorio colombiano./ (PRODU)

La película S.O.S. concluyó su rodaje entre República Dominicana y Colombia después de poco más de un mes de filmación y avanzó a la etapa de posproducción en territorio colombiano, en un proyecto concebido desde su origen como una coproducción entre 64A Films y Hannah Films para integrar de manera natural a ambos países dentro de la historia.

Más del 70% del elenco es dominicano y la producción se organizó bajo los mecanismos de coproducción previstos por las legislaciones cinematográficas de los dos países. Según PRODU, ese esquema combinó talento creativo y técnico de ambas industrias y repartió funciones concretas entre los socios.

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La cinta es una comedia romántica protagonizada por Juan Fernando Sánchez, Manuela González y María Camila Giraldo. También participan los actores dominicanos Shalim Ortíz y Danilo Reynoso.

Diego F. Ramírez y Nancy Fernández produjeron la película por parte de 64A Films, mientras que Hans García e Ingrid Cruz asumieron esa tarea desde Hannah Films. El guion fue escrito por Ana Lucía Gurisatti, Leila Fachini, Carolina Barrera y Andrés Guevara; la dirección quedó a cargo de Nicolás Reyes y la dirección de fotografía en manos de Lucas Cristo.

La comedia romántica S.O.S. está protagonizada por Juan Fernando Sánchez, Manuela González y María Camila Giraldo, con participación de Shalim Ortíz y Danilo Reynoso./ (PRODU)

Según PRODU, Diego Ramírez relató que el rodaje incluyó cuatro semanas en República Dominicana y una última semana en Bogotá. En ese recorrido, el equipo filmó en Santo Domingo, La Romana, cascadas y cuevas cercanas a Monte Plata, y las playas de Las Terrenas, en el norte de la isla.

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“Rodamos cuatro semanas en República Dominicana y recorrimos el país en busca de las mejores locaciones. Estuvimos en Santo Domingo, en el este en La Romana, en cascadas y cuevas cerca de Monte Plata y luego en las paradisíacas playas en Las Terrenas, en el norte de la isla. Luego, terminamos el rodaje en la última semana en Bogotá”, dijo el productor en declaraciones recogidas por PRODU.

La distribución del trabajo también siguió una lógica definida. Colombia aportó la dirección, el guion, el elenco principal y la dirección de fotografía, mientras que el equipo técnico del rodaje realizado en República Dominicana se integró con profesionales locales en vestuario, maquillaje y otras áreas de producción.

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La coproducción repartió costos y se apoyó en las leyes de cine de ambos países

Ramírez sostuvo que el proyecto funcionó como una coproducción efectiva entre socios de los dos mercados. “Fue una coproducción muy real. Cada uno aportando sus saberes, talento y formas de trabajo. Nosotros aprendimos de ellos como ellos de nosotros. Hubo una transferencia bidireccional de conocimiento”, dijo.

La filmación de S.O.S. pasó por Santo Domingo, La Romana, Monte Plata y Las Terrenas antes de concluir en Bogotá./ (PRODU)

El modelo financiero, citado por PRODU, consistió en que cada socio asumiera los costos vinculados con su participación y gestionara sus propios mecanismos de financiación. En Colombia, la película se acogió al sistema de incentivos de la Ley 814, mientras que en República Dominicana operó bajo el esquema de la ley de cine local.

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Ramírez destacó el funcionamiento de esos marcos normativos y marcó una diferencia entre ambos países. Explicó que en República Dominicana “el beneficio tributario para el inversionista es del 100%. Esa es la razón por la cual allá se produce tanto cine”.

La historia parte de un fotógrafo en crisis que naufraga en una isla con dos mujeres

La trama sigue a un fotógrafo que atraviesa una crisis profesional y deja su oficio para vender apartamentos. Un amigo lo convence de viajar a República Dominicana para ayudar en una sesión fotográfica con dos protagonistas de una próxima telenovela.

Durante ese viaje ocurre un naufragio y el personaje queda atrapado en una isla junto a las dos mujeres. La situación, presentada primero como una fantasía, se convierte en una pesadilla en la que los tres deben enfrentar la supervivencia mientras transforman sus vínculos y confrontan asuntos ligados a su identidad, su pasado y sus proyectos de vida.

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Con el rodaje ya terminado, S.O.S. entró en posproducción en Colombia. La película reúne delante y detrás de cámara a profesionales de ambos países dentro de una colaboración entre las industrias cinematográficas colombiana y dominicana.