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Combinar IA y habilidades blandas podría aumentar el salario hasta un 60%

Especialistas sostienen que quienes incorporan inteligencia artificial en tareas diarias y suman criterio ético y análisis crítico obtienen ventajas competitivas

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Trabajadores que dominan IA y habilidades blandas pueden ganar hasta 60% más - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
Trabajadores que dominan IA y habilidades blandas pueden ganar hasta 60% más - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La integración de inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral está redefiniendo las competencias más valoradas y los perfiles profesionales mejor remunerados. Según recientes estudios y expertos en talento digital, los trabajadores que combinan el dominio de herramientas de IA con habilidades blandas (como comunicación, liderazgo o pensamiento crítico) pueden aspirar a ingresos hasta un 60% superiores respecto a quienes carecen de esta combinación.

El motivo de la creciente diferencia radica en la capacidad de quienes adoptan tempranamente la IA para potenciar su productividad, adaptarse al cambio y aportar valor en entornos cada vez más automatizados. Sin embargo, el verdadero diferencial competitivo está en la suma de capacidades humanas, difícilmente reemplazables por algoritmos, con el uso eficiente de nuevas tecnologías.

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Por qué la combinación de habilidades es la clave

Estudios y voces del talento digital apuntan que combinar herramientas de inteligencia artificial con comunicación, liderazgo y pensamiento crítico eleva ingresos y empleabilidad, ampliando la brecha frente a perfiles que no integran ambas capacidades - REUTERS/Tim Wimborne
Estudios y voces del talento digital apuntan que combinar herramientas de inteligencia artificial con comunicación, liderazgo y pensamiento crítico eleva ingresos y empleabilidad, ampliando la brecha frente a perfiles que no integran ambas capacidades - REUTERS/Tim Wimborne

Juan Simón Salazar, cofundador de HackU y ganador de TecPrize, sostiene que la brecha salarial se amplía a favor de quienes incorporan la IA en su trabajo diario. Los denominados early adopters (colaboradores que integran la tecnología junto a habilidades humanas como la ética y el pensamiento crítico) son quienes capitalizan mejor la ola de transformación digital.

Según Salazar, quienes se rezaguen en la adopción de IA inevitablemente tendrán que adaptarse más tarde, con menos ventajas competitivas.

No basta con dominar herramientas técnicas. Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup LATAM, destaca que la ventaja real está en las competencias blandas: liderazgo, trabajo en equipo, gestión de proyectos y comunicación.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respalda esta idea, señalando que la capacitación en liderazgo y trabajo en equipo puede aumentar el salario hasta en un 11,9%, mientras que la gestión de proyectos y la comunicación suman 8,9% y 5,2% respectivamente. Por contraste, habilidades técnicas específicas como el manejo de maquinaria agregan solo un 2,6% al salario.

La OCDE también apunta que quienes suman ambos tipos de habilidades (técnicas y blandas) pueden ganar entre un 20% y un 27% más que quienes solo se forman en una de las dos áreas.

La IA no reemplaza todo empleo, pero sí desplaza tareas repetitivas y eleva el valor del criterio humano - REUTERS/Aly Song/File Photo
La IA no reemplaza todo empleo, pero sí desplaza tareas repetitivas y eleva el valor del criterio humano - REUTERS/Aly Song/File Photo

¿La IA va a sustituir el empleo humano?

La automatización y la inteligencia artificial transformarán muchos puestos de trabajo, pero los especialistas coinciden en que solo reemplazarán tareas muy repetitivas y operativas. En palabras de Flores, “si tu posición genera valor, no te va a impactar, pero tendrás que aprender a hacer otras cosas y seguir aprendiendo a utilizar las herramientas tecnológicas”. Los perfiles con sólidas habilidades humanas y dominio de IA serán los más resilientes ante el cambio.

Salazar subraya que quienes cuentan con pensamiento crítico, comunicación efectiva y capacidad para plantear preguntas útiles son quienes logran proyectos exitosos con IA. La tecnología expone tanto las fortalezas como las debilidades de los colaboradores, haciendo más evidente el valor de las habilidades humanas.

IA y bienestar laboral: una promesa que se pone a prueba

Pese a la promesa de jornadas más eficientes y menos estrés, el avance de la IA también ha traído consigo un aumento en la carga de trabajo fuera del horario tradicional. El informe “State of the Workplace 2026” de Productivity Lab revela que el uso intensivo de IA ha provocado un incremento en el tiempo productivo durante los fines de semana, con jornadas que ahora comienzan más temprano y se extienden hasta un 58% más los domingos que hace tres años.

Este fenómeno responde a la necesidad de supervisar automatizaciones, corregir errores y validar resultados en tiempo real, lo que fragmenta la jornada laboral y erosiona los espacios de descanso.

La ventaja económica surge cuando el uso de inteligencia artificial se combina con comunicación, liderazgo y pensamiento crítico, una mezcla que eleva el valor del perfil y puede traducirse en ingresos hasta 60% superiores frente a colegas sin esas competencias - REUTERS/Willy Kurniawan
La ventaja económica surge cuando el uso de inteligencia artificial se combina con comunicación, liderazgo y pensamiento crítico, una mezcla que eleva el valor del perfil y puede traducirse en ingresos hasta 60% superiores frente a colegas sin esas competencias - REUTERS/Willy Kurniawan

Aunque la IA acelera ciertas tareas, también demanda mayor vigilancia y control por parte de los trabajadores. Herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini requieren análisis, revisión y ajustes constantes, lo que extiende la responsabilidad laboral a momentos que antes eran de ocio.

El resultado es una presión creciente para mantenerse conectado, con menos pausas y mayor exigencia de disponibilidad continua. El reto para las empresas y los profesionales será encontrar un equilibrio entre aprovechar el potencial de la IA y proteger el bienestar y la calidad de vida del talento humano.

La conclusión es clara: la combinación de IA y habilidades blandas es el pasaporte a mejores salarios y mayor empleabilidad, pero la gestión inteligente de este nuevo entorno será clave para que la tecnología sea realmente un aliado y no un factor de desgaste.

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