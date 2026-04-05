La inesperada condición de Elon Musk para la histórica salida a bolsa de SpaceX

La empresa de Elon Musk planea su salida a la bolsa en junio de 2026. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo/Foto de archivo)

Elon Musk ha impuesto a los bancos y asesores implicados en la salida a bolsa de SpaceX la condición de adquirir suscripciones a Grok, su sistema de inteligencia artificial desarrollado por xAI, como prerrequisito para participar en la oferta pública de venta prevista para junio.

Esta exigencia, reportada por The New York Times, introduce una dinámica poco usual en una operación que podría fijar un nuevo récord al aspirar una valoración total entre 1,5 y 1,75 billones de dólares.

Cuáles son las consecuencias de la exigencia de Elon Musk

La demanda de Musk ha llevado a que diversos bancos, entre ellos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, según confirmó Reuters esta semana, aceptaran destinar “decenas de millones de dólares al año” en la integración de Grok en sus sistemas.

Elon Musk exige a bancos y asesores la suscripción a Grok de xAI para participar en la histórica salida a bolsa de SpaceX. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de Musk para expandir las capacidades de SpaceX y de su firma de inteligencia artificial xAI, fusionadas recientemente con el objetivo de crear lo que denominó “el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella”, dijo el Musk el pasado febrero.

Por qué genera mucho interés la salida a bolsa de SpaceX

La salida a bolsa de SpaceX podría erigirse como la mayor en la historia, superando ampliamente los 29.000 millones de dólares captados por Saudi Aramco en 2019 y los 25.000 millones de dólares de Alibaba en 2014, de acuerdo con Bloomberg.

En esta operación, SpaceX prevé captar aproximadamente 75.000 millones de dólares (65.000 millones de euros), una cifra que eclipsaría las mega-OPV precedentes.

La salida a bolsa de SpaceX aspira a superar los montos registrados por Saudi Aramco y Alibaba, captando hasta 75.000 millones de dólares. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

La compañía, fundada en 2002 por Elon Musk, ya ha presentado de manera confidencial su solicitud de oferta pública de venta ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según fuentes consultadas por Reuters.

El proceso ha implicado visitas de inversores a las instalaciones de SpaceX y la organización de una serie de eventos exclusivos en distintos edificios clave, incluidos sus centros de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, mencionó The Wall Street Journal.

En qué posición quedaría SpaceX luego de su salida a la bolsa

Al explicar el alcance potencial de la oferta, Bloomberg subrayó que el rango de valoración estimado ubicaría a SpaceX entre las empresas más valiosas del mundo, situándose en el mismo plano que Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft o Amazon.

La empresa se consolidó como el proveedor líder de lanzamientos orbitales para NASA y opera el sistema satelital Starlink, que ya cuenta con más de 9.000 dispositivos en órbita.

SpaceX opera como líder en lanzamientos orbitales para la NASA y cuenta con más de 9.000 satélites Starlink en órbita. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Además, la estructura de la oferta pública de venta no será convencional. Según se conoce, Musk planea dar prioridad a los inversores que ya formen parte de otros proyectos suyos, como los accionistas de Tesla, y otorgar un tercio de las acciones a inversores individuales.

Asimismo, consultores de SpaceX han mantenido acercamientos con el índice Nasdaq-100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización, con el objetivo de facilitar el ingreso inmediato de la empresa, una vez que la oferta se concrete.

El banco Morgan Stanley se encuentra en negociaciones para liderar la colocación de acciones a inversores estadounidenses a través de su bróker en línea E*TRADE, de acuerdo con información de CNBC. Otras firmas como Robinhood y SoFi han mostrado interés en participar, pero SpaceX evalúa negativamente estas propuestas.

Cuáles son las implicaciones en transparencia de la salida a bolsa de SpaceX

La compañía de Elon Musk tendrá que emitir resultados cada trimestre al público. (Foto: REUTERS/ Gonzalo Fuentes)

La llegada de SpaceX al mercado público tendrá consecuencias directas en su gobernanza y transparencia. Cada trimestre, la compañía deberá publicar sus resultados, aspecto que, según Caleb Henry, director de investigación de Quilty Space, permitirá evaluar si su modelo de precios es sostenible y si depende de subsidios o de su elevada tasa de lanzamientos.

Henry recordó en un informe para su firma: “Los competidores han argumentado que las tácticas de precios de SpaceX no son sostenibles, están subsidiadas por el gobierno y/o son posibles gracias a la altísima tasa de vuelos de SpaceX”.

Para la empresa, el acceso a nuevo capital resulta crucial. Antoine Grenier, socio y director global de consultoría satelital y espacial en Analysys Mason, dijo a Via Satellite que “este es el momento perfecto” para la operación.

“La empresa necesita más capital, sobre todo si quiere completar proyectos como Starlink V3 o la expansión de Starship, así que una salida a Bolsa es la única oportunidad para captar mucho más dinero de una sola vez y a una escala totalmente diferente”, dijo Grenier.