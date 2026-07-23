Google hace historia: supera los 100.000 millones dólares en ganancias en solo tres meses

Google presentó ganancias por más de 100.000 millones de dólares en solo tres meses. REUTERS/Steve Marcus/File Photo/File Photo/File Photo

Alphabet, la empresa matriz de Google, marcó un hito en la industria tecnológica al convertirse en la primera compañía del mundo en superar los 100.000 millones de dólares en ganancias trimestrales.

En los resultados correspondientes al segundo trimestre, publicados el 22 de julio, la firma informó una utilidad neta de 112.100 millones de dólares, casi cuatro veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

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El sólido desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de Google Cloud, el aumento en el valor de sus inversiones estratégicas en empresas como Anthropic y SpaceX, y la expansión de su negocio vinculado a la inteligencia artificial.

Google Cloud es la principal fuente de ingresos de Alphabet, la empresa matriz de Google. REUTERS/Annegret Hilse//File Photo

Los ingresos totales de Alphabet alcanzaron los 119.800 millones de dólares, un incremento interanual del 24 %, consolidando a la compañía como una de las mayores beneficiadas del auge de la IA.

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Pese a estos resultados históricos, la reacción de los mercados fue moderada y las acciones de Alphabet retrocedieron alrededor de un 3 % en las operaciones posteriores al cierre, debido a la preocupación de algunos inversores por el aumento del gasto destinado a infraestructura de inteligencia artificial y la creciente competencia en este sector.

Un trimestre histórico para la empresa matriz de Google

Las cifras presentadas por Alphabet representan un nuevo récord corporativo.

De acuerdo con los resultados financieros, la utilidad neta alcanzó los 112.100 millones de dólares, una cifra que, según Fortune, supera los ingresos anuales completos de 459 empresas incluidas en la lista Fortune 500.

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El crecimiento no solo refleja la fortaleza del negocio tradicional de Google, sino también la creciente importancia que han adquirido las inversiones de la empresa en inteligencia artificial y computación en la nube.

Las cifras que reveló Google representan un record histórico en la empresa. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Para Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, estos resultados demuestran que la estrategia de integrar la inteligencia artificial en los distintos productos y servicios de la compañía ya está generando beneficios tangibles tanto para el negocio como para los clientes.

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Google Cloud impulsa el crecimiento

Uno de los motores del trimestre fue Google Cloud. La división de servicios en la nube registró un crecimiento del 82 %, impulsando una parte importante del incremento de los ingresos de Alphabet.

La demanda de infraestructura para inteligencia artificial ha aumentado considerablemente durante el último año, debido a que empresas de distintos sectores necesitan capacidad de procesamiento para entrenar y ejecutar modelos avanzados de IA.

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Google ha aprovechado este contexto mediante la expansión de sus centros de datos y la incorporación de nuevas herramientas basadas en Gemini, su familia de modelos de inteligencia artificial.

Google Cloud, el servicio en la nube de Google, ha tenido un gran crecimiento. REUTERS/Albert Gea/File Photo

La alianza con Anthropic también ha contribuido a este crecimiento, ya que la compañía creadora del modelo Claude utiliza la infraestructura de Google Cloud para desarrollar y operar sus sistemas.

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Las inversiones en Anthropic y SpaceX marcaron la diferencia

Uno de los aspectos más destacados del informe financiero fue la fuerte contribución de la cartera de inversiones de Alphabet.

La empresa informó 99.000 millones de dólares en “otros ingresos”, una categoría que incluye ganancias realizadas y no realizadas derivadas del aumento en el valor de sus participaciones accionarias.

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Tras impuestos, estas inversiones aportaron aproximadamente 77.100 millones de dólares al beneficio neto del trimestre.

Entre ellas sobresale Anthropic, empresa en la que Alphabet invirtió 300 millones de dólares en 2023 y cuya valoración ha aumentado de forma significativa gracias al crecimiento del mercado de la inteligencia artificial.

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Google invierte millones de dólares en infraestructura para IA.

También figura SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, de la que Alphabet posee aproximadamente un 6 % de participación.

El incremento en la valoración de ambas empresas fortaleció considerablemente los resultados financieros del grupo.

La inteligencia artificial sigue siendo la gran apuesta

El informe también confirma que Alphabet continúa destinando grandes recursos al desarrollo de inteligencia artificial.

Durante los últimos meses, la compañía ha reforzado la integración de Gemini en productos como el buscador, Workspace, Android y Google Cloud, además de ampliar su infraestructura para responder a la creciente demanda de procesamiento.

Según Sundar Pichai, la estrategia consiste en desarrollar un ecosistema completo de inteligencia artificial capaz de generar valor tanto para consumidores como para empresas.

No obstante, este fuerte ritmo de inversión también ha despertado inquietudes entre algunos analistas, quienes consideran que el elevado gasto podría afectar la rentabilidad futura si el crecimiento del negocio no mantiene el mismo ritmo.

Google sigue apostando por la IA para generar más ingresos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los mercados reaccionan con cautela

A pesar de presentar el mejor trimestre de su historia, Alphabet no logró convencer completamente a los inversores. Tras la publicación de los resultados, las acciones de la empresa registraron una caída cercana al 3 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Entre las principales preocupaciones figura el incremento continuo de las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial y la competencia cada vez más intensa entre empresas como OpenAI, Microsoft, Anthropic, Meta y la propia Google.

Sin embargo, los resultados también evidencian que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales motores financieros del sector tecnológico.

El récord alcanzado por Alphabet demuestra que las inversiones realizadas durante los últimos años comienzan a traducirse en beneficios históricos, al tiempo que consolidan a Google como uno de los protagonistas de la carrera global por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial.