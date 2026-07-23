Con la caída del dólar cuánto valen los iPhone 17 hoy en Colombia

La línea iPhone 17 fue lanzada el año pasada en diferentes colores y versiones. (Foto: REUTERS/Ann Wang/File Photo)

En las últimas semanas, el mercado cambiario de Colombia ha registrado una baja en el valor del dólar estadounidense. Según datos del Banco de la República de Colombia, este 23 de julio de 2026 la cotización se ubica en 3.206 pesos colombianos por dólar, una cifra que contrasta con los valores vistos meses atrás.

Esta situación ha generado múltiples interrogantes entre los consumidores, en especial quienes consideran adquirir tecnología importada, como los teléfonos de última generación de Apple, el iPhone 17.

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Muchos compradores potenciales se preguntan cuál es el efecto real de esta variación en los precios de los dispositivos y si ahora es más accesible renovar el teléfono. Por este motivo, se abordan puntos clave para quienes contemplan la adquisición de los modelos iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Cuánto valen hoy cada modelo de iPhone 17 en Colombia

El iPhone 17e es el modelo más económico de la última gama de teléfonos de Apple. (Foto: Apple)

De acuerdo con información de Mac Center, el iPhone 17 básico de 256 GB se ofrece a 4.699.000 pesos colombianos. El iPhone 17e, opción de entrada de la familia, tiene un precio de 3.499.000 pesos.

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Las versiones de mayor gama de teléfonos de Apple, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, figuran en 6.449.000 y 6.999.000 pesos, respectivamente.

Qué diferencias hay entre el iPhone 17e y el iPhone 17 estándar

El iPhone 17e se presenta como la versión más económica de la nueva generación. Su principal característica es la priorización del rendimiento esencial, manteniendo el mismo procesador central que el modelo estándar, pero con ajustes en pantalla y fotografía.

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El modelo base del iPhone 16 suma mejoras en tasa de refresco y fotografía. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

El modelo económico de Apple cuenta con un panel OLED de 6.1 pulgadas a 60 Hz, un chip A19 con CPU de seis núcleos y GPU de cuatro, y una sola cámara trasera de 48 MP.

Por su parte, el iPhone 17 base introduce mejoras en la experiencia visual y fotográfica. Incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion a 120 Hz, un sistema dual de cámaras traseras (sensor principal y ultra gran angular, ambos de 48 MP) y una cámara frontal de 18 MP. Integra 8 GB de RAM y opciones de carga rápida por cable y MagSafe hasta 25W.

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Cuáles ventajas tiene el iPhone 17 Pro respecto a los modelos anteriores de Apple

Para usuarios que buscan mayores capacidades en fotografía, procesamiento y transferencia de datos, el iPhone 17 Pro es una alternativa orientada a la gama alta.

La versión Pro incorpora mayor potencia gráfica, triple cámara de 48 MP y chasis de titanio con puerto USB-C de alta velocidad. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Este modelo incluye una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas con función siempre encendida, procesador A19 Pro y una GPU de seis núcleos con aceleradores de trazado de rayos.

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El apartado fotográfico destaca por su sistema triple de cámaras: sensor principal de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de igual resolución con diseño tetraprisma, lo que permite un zoom óptico dedicado.

Además, admite grabación en formato ProRes y ProRAW. El chasis está fabricado en titanio, incorpora un botón de acción programable y el puerto USB-C admite velocidades de transferencia USB 3.

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En qué se diferencia el iPhone 17 Pro Max frente a los demás

El modelo Pro Max destaca por su pantalla de gran tamaño, memoria ampliada y la batería más robusta de la línea. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

El iPhone 17 Pro Max se distingue principalmente por su tamaño y autonomía. Su pantalla Super Retina XDR OLED alcanza las 6.9 pulgadas y mantiene la tasa de refresco de 120 Hz. El procesador A19 Pro se acompaña de 12 GB de RAM, una cifra mayor respecto a los otros modelos de la línea.

Asimismo, el sistema fotográfico es idéntico al del Pro, con triple cámara de 48 MP y soporte para grabación en 4K/ProRes y fotografía en ProRAW.

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La diferencia central radica en la capacidad de batería, superior para alimentar el panel de gran formato y responder a las demandas de usuarios que priorizan la autonomía y el consumo intensivo de contenido.