COHEP busca eliminación de aranceles de EE. UU. para fortalecer inversiones y exportaciones hondureñas

Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial de Honduras y como destino clave de productos manufacturados, textiles, agrícolas y agroindustriales. EFE/Ricardo Maldonado

El sector empresarial hondureño volvió a plantear su preocupación por el impacto de los aranceles de Estados Unidos sobre el comercio exterior y la inversión.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, dijo que el Gobierno y la empresa privada trabajan para reducir o eliminar el gravamen del 10% a las exportaciones hondureñas.

Gallardo señaló que el aumento de los costos para colocar productos en el mercado estadounidense representa una desventaja para las empresas nacionales, porque reduce su competitividad frente a otros países con condiciones comerciales más favorables.

Para la dirigente empresarial, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Honduras y uno de los destinos de productos manufacturados, textiles, agrícolas y agroindustriales. Por eso, sostuvo que cualquier aumento en los costos de exportación repercute en la actividad económica nacional.

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Impacto en las inversiones

La presidenta del sector privado indicó que los aranceles no solo afectan a las empresas que ya exportan, sino también a las compañías internacionales que analizan instalar operaciones en Honduras para abastecer el mercado estadounidense.

Según explicó, varios inversionistas consideran al país un destino atractivo por su ubicación geográfica, la disponibilidad de mano de obra y los beneficios logísticos que ofrece para el comercio internacional. Pero la aplicación de aranceles reduce parte de esas ventajas y puede inclinar la decisión de inversión hacia otros mercados.

Gallardo mencionó que empresas de Europa han mostrado interés en establecerse en Honduras por la competitividad de su fuerza laboral y por su cercanía con Estados Unidos, aunque advirtió que la permanencia de estos gravámenes resta atractivo al país frente a otras economías de la región.

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“Hay países europeos que identifican a Honduras porque tiene acceso a mano de obra de calidad y más competitiva. Pero cuando los aranceles están muy altos para exportar a Estados Unidos, esas inversiones se alejan”, manifestó.

El Cohep señaló que los aranceles de Estados Unidos también frenan inversiones de compañías internacionales que analizan instalar operaciones en Honduras.

Mesa de trabajo con Gobierno

Ante este panorama, el sector empresarial confirmó que participa con el Gobierno en una comisión creada para analizar el tema y coordinar gestiones con el propósito de obtener condiciones comerciales más favorables para Honduras.

Gallardo aseguró que el diálogo entre ambas partes se mantiene activo y que el objetivo común es reducir las barreras que enfrentan las exportaciones nacionales hacia el mercado estadounidense.

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A su juicio, una disminución o eliminación del arancel permitiría fortalecer la confianza de los inversionistas, ampliar la capacidad exportadora de las empresas hondureñas y abrir oportunidades para el establecimiento de nuevos proyectos productivos.

Empleo y las exportaciones

El sector privado sostiene que mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense también tendría un efecto positivo sobre el empleo, debido a que una mayor actividad exportadora incentivaría nuevas inversiones y la expansión de empresas ya instaladas en el país.

Empresas de Europa mostraron interés en invertir en Honduras, pero los gravámenes a las exportaciones hacia Estados Unidos restan atractivo al país.

Diversos sectores productivos, en especial la industria manufacturera y la maquila, dependen en gran medida de la demanda proveniente de Estados Unidos, por lo que cualquier medida que incremente los costos de exportación repercute en la planificación de inversiones, producción y contratación de personal.

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En ese sentido, Gallardo reiteró que la aspiración del sector empresarial es lograr la eliminación total de los aranceles para recuperar competitividad frente a otros países que participan en el mismo mercado.

“Quisiéramos que se redujeran al cien por ciento, que se quitaran, porque sí están afectando las inversiones nacionales y también algunas inversiones que vienen del extranjero”, afirmó.

Estados Unidos concentra una parte de las exportaciones hondureñas. Entre los productos que tienen como destino ese mercado figuran prendas de vestir, café, banano, aceite de palma, camarón, tabaco, arneses eléctricos y otros bienes industriales.