Policía dominicana investiga la muerte de madre e hijo hallados en avanzado estado descomposición en su apartamento

Efectivos de la Policía Nacional y de la DICRIM trasladan uno de los cuerpos hallados en el apartamento del Distrito Nacional, mientras continúa la investigación del caso (Cortesía: Lo que pasa RD).

La Policía Nacional investiga el hallazgo de dos cuerpos sin vida, en avanzado estado de descomposición, dentro de un apartamento ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, esquina doctor Defilló, en el Distrito Nacional. Según informó la institución policial, la situación fue reportada a las autoridades poco antes del mediodía de ayer 21 de julio, tras una alerta de vecinos y un familiar que percibieron un hedor inusual procedente del inmueble.

Las personas fallecidas han sido identificadas como Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo, de 68 años, y su hijo, Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, de 41. Ambos eran madre e hijo y residían en el apartamento donde fueron encontrados los cuerpos.

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El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que el reporte inicial llegó a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, motivado por la preocupación de quienes residían en las inmediaciones del apartamento.

Por lo que, al lugar acudieron unidades de emergencia junto a miembros del Cuerpo de Bomberos. Los equipos debieron forzar la entrada principal del apartamento, ya que la puerta se encontraba cerrada y no había respuesta desde el interior. Al ingresar, localizaron los cuerpos en estado avanzado de descomposición, según confirmó Pesqueira.

El vocero detalló que, una vez realizada la intervención, agentes investigadores de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Científica y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), procedieron al levantamiento de los cadáveres.

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El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreció detalles sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de una mujer de 66 años y su hijo de 40 en un apartamento. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Además indicó que la investigación permanece abierta y que las autoridades trabajan en esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los fallecimientos. Se mantiene la colaboración entre los diferentes organismos encargados de la investigación para recopilar pruebas y testimonios que permitan reconstruir los hechos.

Relato de los hechos y testimonios

De acuerdo con la versión oficial, fueron los vecinos quienes, al percibir el fuerte olor, contactaron a un familiar de las víctimas. Este familiar, a su vez, se comunicó con el 9-1-1, lo que desencadenó la movilización de los cuerpos de emergencia y las fuerzas policiales.

La Policía Nacional subrayó que los cadáveres de Rodríguez Restituyo y Curiel Rodríguez se encontraban en diferentes habitaciones del apartamento. La relación de madre e hijo entre las víctimas fue confirmada por las autoridades y por familiares que participaron en la identificación.

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De acuerdo con los primeros informes, no se observaron signos evidentes de violencia en las puertas o ventanas del inmueble, aunque las autoridades esperarán los resultados de las autopsias para determinar las causas precisas de las muertes.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) es la entidad encargada de practicar las autopsias a los cuerpos. El informe que emita este organismo resultará determinante para avanzar en la investigación e identificar si existieron factores externos o condiciones particulares que provocaron el deceso de madre e hijo.

El informe forense será clave para determinar las causas de muerte de dos personas encontradas sin vida en un edificio del Distrito Nacional, tras el aviso de vecinos y familiares (Cortesía: Lo que pasa RD).

Según reiteró la Policía Nacional en su nota oficial, el informe del INACIF permitirá establecer las causas de las muertes de Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo y de Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, quienes eran madre e hijo. Hasta el momento, no se ha divulgado ninguna hipótesis oficial sobre el posible móvil del hecho.

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De momento las autoridades han reiterado su compromiso con el esclarecimiento del caso, destacando la importancia de los resultados forenses y de la colaboración ciudadana. El proceso continuará bajo estricta supervisión de los organismos competentes, a la espera de los resultados científicos que permitan determinar el origen de las muertes y las posibles responsabilidades involucradas.