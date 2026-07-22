República Dominicana

República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

El trompetista Frank Casado interpreta piezas de Chuck Mangione y Juan Luis Guerra en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo

Guardar
Google icon
El ruido de los trabajos finales a varias de las obras que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a inaugurarse el viernes próximo, no impide a Frank Casado ejecutar las notas de su trompeta bajo el cobijo de un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario del evento. EFE/ Ramón Santos Lantigua
El ruido de los trabajos finales a varias de las obras que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a inaugurarse el viernes próximo, no impide a Frank Casado ejecutar las notas de su trompeta bajo el cobijo de un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario del evento. EFE/ Ramón Santos Lantigua

Mientras Frank Casado ensaya con su trompeta bajo un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo ultima las obras para recibir desde este viernes los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, una cita que se disputará hasta el 8 de agosto y que, para el músico dominicano de 60 años, también pone en primer plano un espacio que considera patrimonio de todos los ciudadanos.

La edición XXV de los Juegos, según informó EFE, se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en el Centro Olímpico y en el Parque del Este, además de sedes en Santiago, Puerto Plata y Punta Cana. La competencia, iniciada en 1926 en México, es la más antigua del deporte regional.

PUBLICIDAD

El ruido de los trabajos finales no detiene a Casado. El trompetista acude con frecuencia al principal recinto deportivo del país para practicar un instrumento con el que, dice, ha sostenido su vida económica durante años.

“Hay polvo y ruido, pero me concentro en mi trompeta; el ensayo es fundamental en este oficio. Soy músico desde edades tempranas y este lugar sigue siendo acogedor”, dijo al medio.

El músico compara su disciplina con la de un deportista

Casado afirma que integró la banda de la Policía Nacional dominicana y también otras agrupaciones que animan las noches de hoteles en Punta Cana, el principal polo turístico de República Dominicana. Cuenta además que suele ser convocado para orquestas de mariachis, habituales en bodas y cumpleaños en el país.

PUBLICIDAD

El ruido de los trabajos finales a varias de las obras que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a inaugurarse el viernes próximo, no impide a Frank Casado ejecutar las notas de su trompeta bajo el cobijo de un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario del evento. EFE/ Ramón Santos Lantigua
El ruido de los trabajos finales a varias de las obras que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a inaugurarse el viernes próximo, no impide a Frank Casado ejecutar las notas de su trompeta bajo el cobijo de un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario del evento. EFE/ Ramón Santos Lantigua

Para él, el oficio de músico exige condiciones parecidas a las del alto rendimiento. Sostiene que tocar la trompeta requiere buen estado físico y mental, y que la amplitud del Centro Olímpico favorece la expansión del sonido y le permite afinar el oído.

“Tengo un largo tiempo visitando este parque, en varias ocasiones nos hemos reunido varios amigos trompetistas y saxofonistas. Aunque ahora no lo parezca, este lugar es acogedor y es mi favorito para ensayar”, comentó.

La escena transcurre en medio del calor y la humedad que marcan estos días en el país. Casado se protege con la sombra de los árboles, una gorra, agua fría y un paño con el que limpia el instrumento.

Un perro se le acerca, mueve la cola y se echa a sus pies. A veces, incluso, responde con un aullido a las notas que salen del metal.

Entre Chuck Mangione y Juan Luis Guerra, Casado pone música a la espera de los Juegos

Durante la conversación, el trompetista interpreta un minuto de Children of Sanchez, la pieza de 1978 del artista y trompetista estadounidense Chuck Mangione, utilizada como banda sonora de la película del mismo nombre. Casado la define como una de las mejores melodías para la práctica del instrumento.

Pintura al óleo de un anciano trompetista con sombrero sentado en un taburete bajo un almendro, con almendras caídas en el suelo.
El músico dominicano de 60 años practica bajo un almendro pese al polvo y el ruido de las labores finales, y dice que el recinto le ayuda a expandir el sonido, afinar el oído y sostener su economía (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esa es una de las mejores melodías para la práctica de la trompeta. Me gusta mucho, aunque toco todos los géneros”, señaló. Acto seguido, enlazó sus palabras con acordes de Visa para un sueño, del dominicano Juan Luis Guerra.

Al final, el músico agradeció la conversación y se refirió a las obras levantadas para la competencia. Según recogió la agencia, consideró que el Gobierno ha invertido “mucho dinero” en las edificaciones de los Juegos.

“Ojalá que las conserven. Esto es un patrimonio de todos los dominicanos”, puntualizó.

Temas Relacionados

Juegos Centroamericanos y del CaribeSanto DomingoRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Educación de Guatemala reporta daños en 18 centros tras la secuencia sísmica

Las inspecciones se enfocan en Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez, mientras continúan las réplicas desde el 17 de julio y se evalúa si otras escuelas del sur presentan afectaciones

El Ministerio de Educación de Guatemala reporta daños en 18 centros tras la secuencia sísmica

“No les interesa trabajar conmigo”: Laura Fernández sobre las diferencias con el Poder Judicial de Costa Rica

La mandataria dijo en una entrevista que el sistema mantiene en las calles a sospechosos con múltiples capturas, y citó un caso de 411 detenciones mientras crecen los homicidios en el país

“No les interesa trabajar conmigo”: Laura Fernández sobre las diferencias con el Poder Judicial de Costa Rica

República Dominicana: detienen a sujeto acusado de tráfico y a 25 haitianos indocumentados en nuevas redadas

La Dirección General de Migración y el Ejército interceptaron en Arroyo Frío–La Virgen, en Constanza, a Marcos Yeilin Caraballo Rondón cuando trasladaba a seis personas de Haití sin documentos y le incautaron el vehículo

República Dominicana: detienen a sujeto acusado de tráfico y a 25 haitianos indocumentados en nuevas redadas

Condenan en Panamá a colombiana que llevaba 17 kilos de cocaína impregnados en ropa

La droga fue detectada en el equipaje de la mujer cuando ingresaba por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El método permite ocultar el estupefaciente en fibras textiles para intentar evadir los controles

Condenan en Panamá a colombiana que llevaba 17 kilos de cocaína impregnados en ropa

Honduras: declaran emergencia en Puerto Lempira por inundaciones

La Corporación Municipal declaró el estado de emergencia ante las inundaciones y más de un centenar de personas fueron evacuadas

Honduras: declaran emergencia en Puerto Lempira por inundaciones

TECNO

Así es como al resolver Captcha has ayudado a entrenar la IA de los vehículos autónomos

Así es como al resolver Captcha has ayudado a entrenar la IA de los vehículos autónomos

Desmantelan red de estafas bancarias en España: tenían una base de datos de 500.000 ciudadanos

Cómo activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp sin descargar apps

Las Guerreras K-Pop en español latino: cómo ver la película desde tu celular, Smart TV o computadora

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Cher ganó la pelea por sus regalías, pero ahora tendrá que absorber una factura legal millonaria

Melissa Gilbert sale a defender la nueva adaptación de ‘La familia Ingalls’ de las críticas en redes sociales: “Simplemente siéntense y disfruten del viaje”

Mara Wilson habla de las secuelas de ‘Matilda’ y ‘Papá por siempre’: “Podría ser posible”

Otra hija de Brad Pitt renuncia formalmente al apellido de su padre

MUNDO

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta

Récord de calor en la segunda ciudad más fría del mundo, alarma por el futuro de Astaná