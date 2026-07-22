República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

El ruido de los trabajos finales a varias de las obras que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a inaugurarse el viernes próximo, no impide a Frank Casado ejecutar las notas de su trompeta bajo el cobijo de un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario del evento. EFE/ Ramón Santos Lantigua

Mientras Frank Casado ensaya con su trompeta bajo un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Santo Domingo ultima las obras para recibir desde este viernes los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, una cita que se disputará hasta el 8 de agosto y que, para el músico dominicano de 60 años, también pone en primer plano un espacio que considera patrimonio de todos los ciudadanos.

La edición XXV de los Juegos, según informó EFE, se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en el Centro Olímpico y en el Parque del Este, además de sedes en Santiago, Puerto Plata y Punta Cana. La competencia, iniciada en 1926 en México, es la más antigua del deporte regional.

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El ruido de los trabajos finales no detiene a Casado. El trompetista acude con frecuencia al principal recinto deportivo del país para practicar un instrumento con el que, dice, ha sostenido su vida económica durante años.

“Hay polvo y ruido, pero me concentro en mi trompeta; el ensayo es fundamental en este oficio. Soy músico desde edades tempranas y este lugar sigue siendo acogedor”, dijo al medio.

El músico compara su disciplina con la de un deportista

Casado afirma que integró la banda de la Policía Nacional dominicana y también otras agrupaciones que animan las noches de hoteles en Punta Cana, el principal polo turístico de República Dominicana. Cuenta además que suele ser convocado para orquestas de mariachis, habituales en bodas y cumpleaños en el país.

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El ruido de los trabajos finales a varias de las obras que acogerán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, a inaugurarse el viernes próximo, no impide a Frank Casado ejecutar las notas de su trompeta bajo el cobijo de un almendro en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario del evento. EFE/ Ramón Santos Lantigua

Para él, el oficio de músico exige condiciones parecidas a las del alto rendimiento. Sostiene que tocar la trompeta requiere buen estado físico y mental, y que la amplitud del Centro Olímpico favorece la expansión del sonido y le permite afinar el oído.

“Tengo un largo tiempo visitando este parque, en varias ocasiones nos hemos reunido varios amigos trompetistas y saxofonistas. Aunque ahora no lo parezca, este lugar es acogedor y es mi favorito para ensayar”, comentó.

La escena transcurre en medio del calor y la humedad que marcan estos días en el país. Casado se protege con la sombra de los árboles, una gorra, agua fría y un paño con el que limpia el instrumento.

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Un perro se le acerca, mueve la cola y se echa a sus pies. A veces, incluso, responde con un aullido a las notas que salen del metal.

Entre Chuck Mangione y Juan Luis Guerra, Casado pone música a la espera de los Juegos

Durante la conversación, el trompetista interpreta un minuto de Children of Sanchez, la pieza de 1978 del artista y trompetista estadounidense Chuck Mangione, utilizada como banda sonora de la película del mismo nombre. Casado la define como una de las mejores melodías para la práctica del instrumento.

El músico dominicano de 60 años practica bajo un almendro pese al polvo y el ruido de las labores finales, y dice que el recinto le ayuda a expandir el sonido, afinar el oído y sostener su economía (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esa es una de las mejores melodías para la práctica de la trompeta. Me gusta mucho, aunque toco todos los géneros”, señaló. Acto seguido, enlazó sus palabras con acordes de Visa para un sueño, del dominicano Juan Luis Guerra.

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Al final, el músico agradeció la conversación y se refirió a las obras levantadas para la competencia. Según recogió la agencia, consideró que el Gobierno ha invertido “mucho dinero” en las edificaciones de los Juegos.

“Ojalá que las conserven. Esto es un patrimonio de todos los dominicanos”, puntualizó.