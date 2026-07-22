Obras de infraestructura avanzan en El Salvador: El proyecto de Los Chorros alcanza el 60% de ejecución

Maquinaria pesada y personal trabajan en la remoción de contenedores y estabilización de taludes en el tramo de Los Chorros, como parte de las obras de ampliación vial en la carretera Panamericana (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas).

El ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador, Romeo Rodríguez, informó este martes 22 de julio, en el programa Frente a Frente que el proyecto de ampliación y viaducto en Los Chorros presenta un 60% de avance, con la expectativa de concluir la mayoría de las obras viales antes de finalizar el año.

Los trabajos en este tramo, según el funcionario, continúan en puntos críticos como los taludes y la remoción de contenedores, actividades que se mantendrán hasta agosto y octubre, dependiendo de cada segmento. La intervención en Los Chorros incluye la construcción de un viaducto principal que superará el kilómetro de longitud y otro adicional de aproximadamente 300 metros.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que ya se retiró la mayor parte de los contenedores que resguardaban los taludes, especialmente en la parte superior, y que solo permanece la fila inferior debido a la necesidad de controlar la escorrentía de aguas lluvias mientras concluyen las obras de drenaje y pavimentación.

El avance en los viaductos es otro de los puntos destacados. El funcionario señaló que el viaducto principal, con más de un kilómetro de extensión, ya cuenta con parte de las estructuras listas para iniciar el colado del tablero.

En paralelo, el viaducto de Los Guarumos, de poco más de 300 metros, permitirá ampliar la calzada siguiendo la quebrada, lo que facilitará mayor fluidez vehicular. “La mayor parte de la carretera estará culminada a final de este año. Únicamente nos vamos a quedar con los viaductos”, puntualizó el titular de Obras Públicas en la entrevista transmitida por Frente a Frente.

PUBLICIDAD

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante su participación en una entrevista televisiva donde expuso los avances de los principales proyectos de infraestructura vial en El Salvador (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas).

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los planes de ampliación para la carretera Panamericana, desde San Vicente hasta San Miguel, y de la carretera Litoral, desde Zacatecoluca hasta Usulután. Ambos proyectos cuentan con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras internacionales.

Proyecto del teleférico: avance y proyección

Otro de los temas abordados fue el proyecto del teleférico, el primero de su tipo en la capital salvadoreña. Romeo Rodríguez reveló que la obra presenta un 60% de progreso, con la instalación de varias torres y el inicio de la construcción de cuatro estaciones principales:

Zacamil

Universidad de El Salvador

Parqueo de Cancillería

Inmediaciones del parque Cuscatlán.

El Aerocable, como se le conoce al sistema, contará con 23 torres en total y funcionará como alimentador de un futuro sistema de transporte masivo de mayor capacidad. “El teleférico tiene una capacidad de transportar pasajeros menor que la de un metro, pero la idea es que sea alimentador del sistema principal”, sostuvo el funcionario.

PUBLICIDAD

Avances del aerocable en San Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)

El plan contempla la utilización de buses de manera temporal mientras concluyen las obras, para garantizar la movilidad de los usuarios. Además, existen proyectos para instalar teleféricos adicionales en Soyapango, El Boquerón, Panchimalco y Puerta del Diablo, con el fin de conectar zonas de difícil acceso y facilitar la integración al sistema de transporte mayor.

“Tenemos varios teleféricos planteados. Uno es el de Mejicanos, pero en Soyapango tenemos dos teleféricos que pensamos ejecutar para sacar a la gente de Las Margaritas y otros sectores hacia diferentes zonas”, expuso Rodríguez.

Finalmente, el ministro anunció que en las próximas semanas, iniciará la ampliación de la carretera Surcity hacia El Zonte, que pasará de dos a cuatro carriles y será construida en concreto hidráulico. El titular puntualizó que el proyecto, valorado en aproximadamente 150 millones de dólares, tiene un plazo contractual de 18 meses y que la empresa adjudicada está lista para comenzar tras la resolución de temas de terrenos. “Esperaríamos que a partir del 11 de agosto ya las obras se inicien en ese sector”, señaló.

PUBLICIDAD