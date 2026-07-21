Android 17 llega a Motorola: estos son los primeros celulares en recibir la actualización

El despliegue de la nueva versión ya ha comenzado, y ya se conocen los primeros modelos elegidos por Motorola para recibirla de manera gradual, por lo que la lista se irá ampliando progresivamente.
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Desde esta semana, la empresa inicia la liberación de la versión beta de Android 17 en algunos de sus modelos más populares, sumándose así a otros fabricantes que ya avanzaron en la integración del sistema operativo lanzado oficialmente por Google.
Cuáles son los primeros Motorola con Android 17
El despliegue inicial de Android 17 en los teléfonos de esta compañía es selectivo. Según información oficial, los tres modelos que reciben primero la actualización son:
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- Motorola Signature (versión de firmware A171WVH.13)
- Moto G57 Power (versión A171WAAH.16)
- Motorola Edge 70 (versión A171WRH.22)
Estos dispositivos ya están accediendo a la nueva beta en regiones clave para la marca. Entre ellas figuran Europa, Oriente Medio, África, India y Brasil.
Para saber si un móvil Motorola es elegible para la actualización, se debe ingresar a la configuración del teléfono, acceder a “Actualizaciones de sistema” y seleccionar la opción de comprobar novedades.
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Resulta imprescindible, como paso previo, registrarse en el programa beta a través de la Comunidad Motorola, asociando el número de IMEI del dispositivo y optando por la prueba en la Motorola Feedback Network.
La descarga inicial ocupa alrededor de 4 GB y la instalación se concreta en pocos minutos. El procedimiento contempla aceptar los términos, comprobar la disponibilidad de la versión y aguardar la notificación de actualización en el móvil.
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Otros celulares de diferentes que también recibirán Android 17
Más de 80 modelos de distintas marcas ya figuran en la lista de terminales compatibles con la nueva versión del sistema operativo, muchos de ellos con versiones beta estables en circulación. Fabricantes como Xiaomi, Google, Samsung, Oppo y OnePlus han comenzado a liberar la actualización en sus propios ecosistemas.
Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
Redmi
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Turbo 5
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi 15
- Redmi 15C
- Redmi 15A
- Redmi 14C
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7
- Redmi 13
POCO
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X8 Pro Max
- POCO X8 Pro
- POCO X7 Pro
- POCO X7
- POCO X6 Pro
- POCO M8 Pro
- POCO M8
- POCO M7
- POCO C85
- POCO C75
Google Pixel
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10
- Pixel 10a
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9
- Pixel 9a
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8
- Pixel 8a
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7
- Pixel 7a
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6
- Pixel 6a
Samsung
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25
Otros modelos destacados con acceso a Android 17 son el OnePlus 15 y el Oppo Find X9 Pro.
Novedades y funciones principales de Android 17
Android 17 llega con mejoras clave en experiencia, seguridad y personalización. Incorpora Gemini Intelligence, una inteligencia artificial que ejecuta tareas complejas en segundo plano y facilita acciones como reservas o compras.
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La función Quick Share ahora permite compartir archivos entre Android y dispositivos Apple gracias a la compatibilidad con AirDrop, agilizando el intercambio de documentos.
En seguridad, Android 17 bloquea la instalación de apps no verificadas y refuerza la protección contra fraudes, incluyendo un retardo de tres horas para acceder a SMS con códigos OTP de terceros y un sistema avanzado de detección de apps sospechosas.
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El diseño se actualiza con Material 3 Expressive, que añade efectos de transparencia y mejores opciones visuales, además de separar de nuevo los controles de WiFi y datos móviles.
El sistema optimiza el rendimiento aprendiendo del uso de cada app, lo que reduce los tirones y acelera la apertura. El portapapeles universal permite copiar y pegar entre móvil y PC.
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