Android 17 llega a Motorola: estos son los primeros celulares en recibir la actualización

Android 17 inició su despliegue en Motorola con una actualización que incorpora cambios en seguridad, personalización y conectividad.

La llegada de Android 17 marca un nuevo capítulo para los usuarios de Motorola y otras marcas, gracias a una actualización que no solo trae innovaciones técnicas, sino que también cambia aspectos de seguridad, personalización y conectividad en los gracias a una actualización que no solo trae innovaciones técnicas, sino que también cambia aspectos de seguridad, personalización y conectividad en los dispositivos móviles.

El despliegue de la nueva versión ya ha comenzado, y ya se conocen los primeros modelos elegidos por Motorola para recibirla de manera gradual, por lo que la lista se irá ampliando progresivamente.

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Desde esta semana, la empresa inicia la liberación de la versión beta de Android 17 en algunos de sus modelos más populares, sumándose así a otros fabricantes que ya avanzaron en la integración del sistema operativo lanzado oficialmente por Google.

La beta de Android 17 para Motorola ya está disponible en Europa, Oriente Medio, África, India y Brasil.

Cuáles son los primeros Motorola con Android 17

El despliegue inicial de Android 17 en los teléfonos de esta compañía es selectivo. Según información oficial, los tres modelos que reciben primero la actualización son:

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Motorola Signature (versión de firmware A171WVH.13)

Moto G57 Power (versión A171WAAH.16)

Motorola Edge 70 (versión A171WRH.22)

Estos dispositivos ya están accediendo a la nueva beta en regiones clave para la marca. Entre ellas figuran Europa, Oriente Medio, África, India y Brasil.

Para saber si un móvil Motorola es elegible para la actualización, se debe ingresar a la configuración del teléfono, acceder a “Actualizaciones de sistema” y seleccionar la opción de comprobar novedades.

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Resulta imprescindible, como paso previo, registrarse en el programa beta a través de la Comunidad Motorola, asociando el número de IMEI del dispositivo y optando por la prueba en la Motorola Feedback Network.

Más de 80 celulares de Xiaomi, Google, Samsung, Oppo y OnePlus figuran entre los modelos compatibles con Android 17.(GOOGLE)

La descarga inicial ocupa alrededor de 4 GB y la instalación se concreta en pocos minutos. El procedimiento contempla aceptar los términos, comprobar la disponibilidad de la versión y aguardar la notificación de actualización en el móvil.

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Otros celulares de diferentes que también recibirán Android 17

Más de 80 modelos de distintas marcas ya figuran en la lista de terminales compatibles con la nueva versión del sistema operativo, muchos de ellos con versiones beta estables en circulación. Fabricantes como Xiaomi, Google, Samsung, Oppo y OnePlus han comenzado a liberar la actualización en sus propios ecosistemas.

Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi 15

Redmi 15C

Redmi 15A

Redmi 14C

Redmi A7 Pro

Redmi A7

Redmi 13

POCO

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro

POCO X7 Pro

POCO X7

POCO X6 Pro

POCO M8 Pro

POCO M8

POCO M7

POCO C85

POCO C75

Google Pixel

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10

Pixel 10a

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 9a

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 8a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Samsung

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Otros modelos destacados con acceso a Android 17 son el OnePlus 15 y el Oppo Find X9 Pro.

Android 17 incorpora Gemini Intelligence para ejecutar tareas complejas y facilitar acciones como reservas o compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Novedades y funciones principales de Android 17

Android 17 llega con mejoras clave en experiencia, seguridad y personalización. Incorpora Gemini Intelligence, una inteligencia artificial que ejecuta tareas complejas en segundo plano y facilita acciones como reservas o compras.

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La función Quick Share ahora permite compartir archivos entre Android y dispositivos Apple gracias a la compatibilidad con AirDrop, agilizando el intercambio de documentos.

En seguridad, Android 17 bloquea la instalación de apps no verificadas y refuerza la protección contra fraudes, incluyendo un retardo de tres horas para acceder a SMS con códigos OTP de terceros y un sistema avanzado de detección de apps sospechosas.

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El diseño se actualiza con Material 3 Expressive, que añade efectos de transparencia y mejores opciones visuales, además de separar de nuevo los controles de WiFi y datos móviles.

El sistema optimiza el rendimiento aprendiendo del uso de cada app, lo que reduce los tirones y acelera la apertura. El portapapeles universal permite copiar y pegar entre móvil y PC.

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