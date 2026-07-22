Así cambiará el Instituto José Dolores Moscote en Panamá: nuevos laboratorios, gimnasio y tres pabellones por $24.5 millones

La reconstrucción contempla la demolición de varios pabellones y la construcción de tres nuevos edificios académicos con laboratorios y aulas especializadas. Tomada de Facebook

Durante años, estudiantes, docentes y padres de familia han denunciado el progresivo deterioro del Instituto José Dolores Moscote, uno de los planteles públicos más emblemáticos de Panamá.

Grietas, pabellones envejecidos, instalaciones insuficientes y espacios que dejaron de responder a las necesidades de la comunidad educativa forman parte de los problemas que motivaron numerosos reclamos.

Ahora, el Ministerio de Educación (Meduca) busca revertir esa situación con una licitación pública por $24.5 millones para ejecutar una transformación integral del centro educativo ubicado en Parque Lefevre.

El proyecto, que será adjudicado de manera global a un solo contratista, contempla mucho más que una remodelación. De acuerdo con el pliego de cargos, la iniciativa incluye demoliciones, nuevos diseños arquitectónicos, construcciones completamente nuevas y la rehabilitación de las áreas que aún pueden ser aprovechadas.

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El Instituto José Dolores Moscote fue fundado el 4 de mayo de 1956. Para el año 2026, la institución mantiene una población estudiantil de aproximadamente 3,300 a 3,400 alumnos distribuidos en los turnos matutino y vespertino. Tomada de Facebook

La entidad justifica la intervención por las condiciones en que se encuentran actualmente las estructuras del colegio y señala que el objetivo es ofrecer instalaciones modernas y una mejor calidad educativa para los estudiantes.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que la actividad académica podrá continuar mientras avanzan las obras.

Para ello, la primera fase contempla la instalación de pabellones temporales que albergarán oficinas administrativas, laboratorios de ciencias, aulas teóricas, laboratorios de informática, baterías sanitarias y pasillos de circulación, evitando la suspensión del servicio educativo o el traslado masivo de estudiantes a otros planteles. Esta estrategia permitirá mantener el calendario escolar mientras se desarrolla la construcción.

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Posteriormente comenzará la demolición de gran parte de las estructuras existentes. El plan incluye la eliminación completa de los pabellones 1, 2, 3, 5, 6 y 7, además del gimnasio, la cafetería, el salón de profesores, el laboratorio de informática, la capilla, la plaza cívica, el parque, gazebos, cobertizos, canchas, aceras, tanque de reserva y otras edificaciones que ya cumplieron su vida útil.

También se realizarán movimientos de tierra, obras de contención y la construcción de un nuevo sistema pluvial.En reemplazo de esas instalaciones surgirán tres nuevos pabellones académicos.

La intervención busca reemplazar instalaciones que durante años fueron objeto de denuncias por su deterioro y falta de capacidad para atender las necesidades del plantel. Tomada de Facebook

El primero concentrará la administración del colegio, biblioteca, orientación, enfermería, odontología, asociación de padres de familia, gabinete psicopedagógico, más de 15 aulas teóricas, laboratorio de matemáticas, servicios sanitarios y depósitos, distribuidos en cuatro niveles, convirtiéndose en el principal edificio administrativo del plantel.

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El segundo pabellón albergará un salón de conferencias, cuatro aulas teóricas y laboratorios especializados para bellas artes y artes industriales.

Mientras tanto, el tercer edificio reunirá laboratorios de química, ciencias naturales, biología, física, informática, lenguas, música y familia y desarrollo, además de siete aulas teóricas, depósitos y áreas de apoyo, consolidando un espacio orientado a fortalecer la enseñanza científica, tecnológica y artística.

El proyecto también contempla la remodelación del actual pabellón 4, donde serán rehabilitadas 29 aulas teóricas, cuatro módulos de servicios sanitarios, departamentos existentes y áreas de circulación.

A ello se sumará la construcción de patios internos, puentes de conexión entre edificios, cobertizos de concreto y la adecuación del acceso principal, con el propósito de mejorar la movilidad y la integración de todo el campus educativo.

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Las clases continuarán durante la ejecución del proyecto gracias a la instalación de pabellones temporales para estudiantes, docentes y personal administrativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejoras alcanzarán igualmente las áreas deportivas y los espacios de convivencia. El Meduca prevé construir un nuevo gimnasio, un campo de fútbol, una cocina-comedor con cafetería, plaza cívica con tarima, estacionamientos, garita de acceso, cuarto de bombas, cuarto eléctrico principal, depósito de basura, quiosco y nuevas zonas verdes mediante un programa integral de paisajismo que transformará por completo la imagen del centro educativo.

La contratación también comprende todos los estudios previos necesarios para garantizar la viabilidad de la obra. La empresa que se adjudique el proyecto, deberá elaborar estudios topográficos, hidrológicos y geotécnicos, desarrollar los diseños arquitectónicos, estructurales y de ingeniería, obtener permisos municipales y ambientales, preparar el estudio de impacto ambiental y ejecutar el plan de manejo ambiental durante toda la construcción.

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Además, el contrato incorpora costos asociados a seguridad ocupacional, supervisión técnica, materiales, equipos, seguros, permisos y gastos administrativos, calculados con base en referencias actualizadas del mercado y análisis homologados con la Contraloría General de la República.

Como parte del proceso de contratación, el Meduca recibirá las propuestas hasta el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha se desarrollarán una visita técnica al sitio y una reunión de homologación para atender las consultas de las empresas interesadas.

El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 900 días calendario, durante los cuales deberán completarse los estudios, diseños, demoliciones, construcción de las nuevas edificaciones y rehabilitación de la infraestructura existente.

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El estudio de mercado elaborado por la entidad concluyó que el precio de referencia de B/.24,5 millones es competitivo y se ajusta a los costos actuales para desarrollar una obra de esta magnitud.