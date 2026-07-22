Despídete de prompts en texto: ahora grabas la pantalla y pides a la IA Claude que haga todo por ti

La actualización de Claude Cowork de Anthropic permite enseñar habilidades a la inteligencia artificial con grabación de pantalla y voz, sin depender de prompts de texto.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La última actualización de Claude Cowork, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, introduce una función que cambia la interacción al dar la posibilidad de enseñar habilidades a la IA grabando la pantalla y usando la voz, eliminando la tradicional dependencia de los prompts de texto.

El objetivo es que el usuario ya no necesite escribir instrucciones detalladas ni conocer lenguajes de programación. Basta con mostrarle a Claude, mediante una grabación, cómo se realiza una tarea específica, mientras se explica verbalmente cada paso.

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La inteligencia artificial observa, procesa y aprende el flujo de trabajo, almacenándolo como una habilidad reutilizable en la biblioteca personal del usuario. Así, el proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario, sin que el usuario deba volver a enseñar la secuencia.

Cómo es el fin de los prompts en la IA de Claude

Durante mucho tiempo, uno de los mayores desafíos de utilizar asistentes basados en IA fue la necesidad de redactar prompts precisos y claros. Estos mensajes, a menudo complejos, exigían al usuario traducir su “memoria muscular” en instrucciones textuales.

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Claude Cowork observa el flujo de trabajo, procesa la secuencia y la guarda como una habilidad reutilizable en la biblioteca personal del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Con la nueva función, este obstáculo desaparece en buena medida. Ahora, Claude puede observar directamente cómo se ejecuta una tarea y aprenderla, replicando la lógica del “aprendizaje observacional” o “vicario”, un concepto que en la psicología fue teorizado por Albert Bandura.

El sistea de Anthropic es capaz de comprender la intención general del proceso y adaptarse si cambian los datos de partida. Como explicó el desarrollador Pasquale Pillitteri, la IA no se limita a copiar gestos, sino que interpreta el objetivo del flujo de trabajo.

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El resultado es una herramienta que, según varios analistas y medios especializados, puede ahorrar horas de trabajo repetitivo y facilitar la automatización a personas sin conocimientos técnicos. El usuario muestra una vez cómo organizar facturas, generar informes o renombrar archivos, y Claude podrá hacerlo de nuevo a pedido, sin perder pasos ni cometer errores típicos de la repetición manual.

Cómo funciona la nueva grabación de habilidades en Claude Cowork

El mecanismo para enseñar habilidades a Claude resulta sencillo e intuitivo. Dentro de la aplicación de escritorio de Claude Cowork, basta con acceder al menú “+” y seleccionar la opción “Record a Skill” o “Grabar una habilidad”. Desde ese momento, se inicia la grabación de pantalla, donde el usuario realiza la tarea deseada mientras narra en voz alta cada acción.

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La función Record a Skill de Claude Cowork se activa en la aplicación de escritorio desde el menú “+”, donde la IA registra pantalla, voz, mouse y teclado.

Durante la demostración, la IA rastrea y registra todos los movimientos del mouse, pulsaciones de teclas y comentarios verbales. Una vez finalizada la sesión, el sistema procesa la grabación y la transforma en una habilidad estructurada, que se guarda automáticamente en la biblioteca personal del usuario.

Esta habilidad queda disponible para ser ejecutada nuevamente cuando el usuario lo solicite, sin necesidad de repetir la explicación.

El acceso a la biblioteca de habilidades se realiza a través del mismo menú, donde también pueden añadirse archivos o utilizar otros conectores. El diseño de la función busca que el usuario solo deba enseñar una vez el procedimiento y después delegar la tarea en la inteligencia artificial.

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Cómo acceder a esta función de Claude

La función de grabación de habilidades no está disponible para todos los usuarios. Anthropic la ha habilitado exclusivamente en los planes de pago: Pro, Max y Team. Los precios varían desde $20 mensuales para el plan Pro, hasta $100 o $200 para el plan Max, y en el caso de los equipos, se requiere un mínimo de cinco usuarios, con tarifas que oscilan entre $20 y $125 por cada integrante según el nivel de servicio.

La grabación de habilidades de Claude está disponible solo en los planes de pago Pro, Max y Team de Anthropic y requiere la versión de escritorio. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Esta característica solo puede utilizarse desde la versión de escritorio de Claude Cowork, donde el entorno permite gestionar archivos locales, memoria persistente, conectores y proyectos colaborativos.

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La grabación y creación de habilidades se suma como una capa adicional de automatización, dirigida especialmente a usuarios que buscan simplificar tareas diarias sin incurrir en la complejidad de la programación.